SURPRISE… ALAIN PENASSE QUITTERA LE TEAM HYUNDAI APRES LE RALLYE D’ESTONIE!

C’est un peu une bombe dans le monde du WRC…

On a officiellement été informé qu’Alain Penasse n’était pas conservé par la direction Coréenne de Hyundai !

C’est un peu l’histoire qui se répète pour cette écurie qui avait déja début 2019 débarqué et viré le patron de la structure WRC de la marque de Séoul, le Français Michel Nandan (voir lien) !!!

Team-manager de l’équipe Coréenne Hyundai depuis 2013, le Belge Alain Penasse va très prochainement mettre un terme à son engagement en juillet à l’issue du Rallye d’Estonie !

Le Team Hyundai en a fait l’annonce ce samedi 26 juin 2021 au cours du Safari Rallye du Kenya.

« Nous pouvons confirmer que le Team Manager Alain Penasse quittera Hyundai Motorsport après le Rallye d’Estonie en juillet.

Précisant encore :

« Il a été décidé entre Hyundai Motorsport et Alain Penasse que le contrat ne serait pas renouvelé et nous en avons profité pour restructurer notre équipe avec une passation en douceur jusqu’au Rallye d’Estonie. »

Avant de conclure :

« Nous remercions Alain pour sa apport important aux succès de notre équipe et pour son travail pendant toutes ces années. Il a joué un rôle important dans la constitution et la gestion de l’équipe dès le début de notre parcours en WRC. »

Interrogé Alain Penasse qui venait de négocier les nouveaux contrats des deux pilotes vedette, le Belge Thierry Neuville et l’Estonien Ott Tänak il y a quelques semaines a donc soudainement et sans que rien ne le laisse présager, appris qu’il ne ferait plus partie des plans du Team Coréen :

« J’ai été surpris par cette décision, je ne m’y attendais absolument pas. C’est un choix du management en Corée du Sud. Maintenant je sais aussi que c’est le type de boulot qui ne peut pas durer éternellement »

Au passage, on rappellera comme indiqué au début de notre sujet qu’il y a quelques saisons, le patron de l’équipe, le Français Michel Nandan, avait déjà lui aussi, été débarqué brutalement le 3 janvier 2019 sans préavis !

Visiblement, les années passent et sans titre mondial pilote … depuis huit ans et malgré deux couronnes constructeur, ce qui reste bien maigrichon, on semble en haute sphère, la bas dans la lointaine Corée, faire porter le chapeau au staff et non aux pilotes …

François LEROUX

Photos : Michel VERRIER – TEAM