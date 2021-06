MOTOGP 2021 A ASSEN : POLE ET RECORD DE VINALES DEVANT QUARTARARO, ZARCO CINQ

D’abord quelques news, avec Morbidelli dont l’opération s’est bien déroulée mais les médecins lui annoncent huit semaines de récupération ce qui nous mène au-delà de la reprise au Grand Prix de Styrie le 8 août.

Ce week-end se déroule d’ailleurs ce GP de Styrie en F1 sur le tracé du Red Bull Ring, avec ce samedi une nouvelle pole du Néerlandais Max Verstappen !

Ensuite Marc Marquez a clairement mis en cause l’électronique Honda dans son terrifiant ‘high side’ de vendredi, il affirme que seules les Honda souffrent de chutes, comme celle là, et que c’est grave parce que le pilote n’a pas confiance dans la moto.

Il m’a semblé, mais j’ai pu me tromper, qu’en roulant derrière une Suzuki, Marc a fait un léger écart de trajo qui, à la vitesse phénoménale dans cette courbe ne pardonne pas…

Lui dit que non, il sait mieux que moi!

Miguel Oliveira et Johann Zarco ont dit qu’ils sentaient bien ce circuit s’il pleut, ce ne sont pas des matamores les garçons, d’ailleurs leurs chronos sous la pluie l’ont prouvé…

Dani Pedrosa roulera peut-être en ‘wild card’ à Misano, il s’est laissé convaincre le garçon, mais il en profitera peut-être pour faire du développement, délaissant la superbe moto qu’il a faite pour les pilotes de la marque Autrichienne…

Enfin j’ai une idée, forcément lumineuse pour revoir Valentino Rossi l’an prochain, s’il ne pilote pas une moto de son team à l’année.

Deux ‘wild cards’ sur les deux circuits italiens du MotoGP, ça aurait de la gueule non ? Bon il faudra trouver une neuvième Ducati !

MOTOGP FP4 POUR QUARTARARO

C’est la séance la plus significative de la journée car on y roulera en principe et au moins au début en mode GP…

Elle est totalement libre, les préqualifs sont terminées, il ne pleut toujours pas. Il y a même des bouts de bleu dans le gris du ciel… 40 minutes pour régler sa moto en mode course…

Fabio Quartararo est en double Medium, les Ducati en M/H. Marc Marquez est en Medium/Soft, Joan Mir en double soft, pourquoi pas si la température ne monte pas par rapport à ce samedi. Maverick Vinales aussi est en double Soft.

Quartararo, Bagnaia, Pol Espargaro, voilà le trio qui ouvre le tir. Puis Rins et Bagnaia sont derrière Quartararo, à presque une demie seconde, ils sont tous deux en M/H.

Zarco monte neuvième temps alors que Marc Marquez est cinq. Beau duo Suzuki, Rins deuxième temps, Mir trois. Puis avant la rentrée au stand, Marquez est deuxième temps à quatre dixièmes de Quartararo, mais Bagnaia ne lâche rien, il repasse Marquez de 27 millièmes, dans la meute de chiens de chasse à la poursuite de Quartararo, on mord fort !

Rins remonte deuxième temps, on sent les Suzuki très en forme, elles seront peut-être celles qui devront affronter l’ogre Quartararo…

Chez les pas contents, à la fin de ce premier round, Zarco douze, Oliveira treize, Rossi quatorze, Miller seize, Binder dix-neuf.

Deuxième round. Quartararo et Rins sont en M/H, Vinales en double Medium. Marc Marquez reste en M/S. Quartararo en remet une couche, trois dixièmes devant Rins. Vinales troisième temps. Quartararo n’est donc plus seul pour Yamaha devant ! Zarco remonte sept, à six dixièmes de Fabio, à un dixième de Bagnaia… Oliveira monte deux, ce n’est pas une surprise, il a été excellent sur le sec et sur piste mouillée, c’est un sérieux client. Il est en M/H.

Fabio Quartararo en remet encore une couche, quatre dixièmes devant Oliveira ! Il aura donc mené la session de bout en bout et devient archi favori pour le GP si le temps reste sec !

Vinales passe la KTM de 24 millièmes, il est à deux dixièmes de Fabio, deux Yamaha en tête… Oliveira trois, Aleix Espargaro quatre, Mir cinq, Nakagami six, Rins sept, Marc Marquez huit, Pol Espargaro neuf, Zarco dix, ce n’est pas un très bon présage pour Johann, qui a déjà raté son GP en Allemagne, mauvaise période mais enfin, il reste la pole et surtout le GP pour se refaire!

Il est quand même le meilleur pilote Ducati !

POLE ET RECORD DE VINALES

Fabio Quartararo reste grand favori pour le GP, avec un temps canon en FP4, la session libre où l’on roule en mode course.

Zarco était mal, devant passer par Q1 mais y faisant le meilleur temps, il roule donc la Q2.

Grosse baston Quartararo/Vinales, au moins Fabio n’est plus seul à se battre contyre le monde entier au guidon de sa Yamaha.

Quartararo a envoyé du très lourd et battu l’Espagnol de quatre dixièmes en prenant le record du tour.

Vinales est en double soft, sur une piste à 33 degrés, pas mal, il arrive à passer Quartararo de 77 millièmes, il prend le record absolu de la piste dans la foulée…

Fabio Quartararo à sa descente de selle

« Je suis très content car durant le weekend je n’ai pas eu de très bonnes sensations avec le pneu soft à l’arrière. J’ai été surpris de sortir un 1’31.9 lors de mon premier un, et lors de mon dernier tour j’ai fait une erreur. Mais c’est comme ça, et je suis quand même content car le pneu soft à l’arrière n’est pas ma gomme favorite. C’est bon pour l’équipe d’avoir fait ce doublé, et maintenant il faut confirmer dimanche. »

Étonnant, Maverick Vinales a terminé le GP d’Allemagne derjo et il est pole à Assen, la notion de régularité lui semble un peu étrangère!!!

Zarco a longtemps été en troisième position, on le voyait bien en première ligne avec Fabio mais Bagnaia et Nakagami sont venus le passer dans le dernier tour, il sera en deuxième ligne avec ce cinquième temps.

Comme Johann n’a pas été brillant ce week end, c’est un bon résultat mais il sera dans une mêlée terrible au départ !

Les Suzuki ont encore raté leur qualif, Rins est sept et Mir est dix .

En Moto2, Raoul Fernandez est pole, devant son coéquipier Gardner. A signaler que le record de la piste de Zarco en Moto2 n’est toujours pas battu !

En Moto3 Alcoba est pole est record de la piste.

