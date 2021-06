VERSTAPPEN ET GASLY LES PLUS RAPIDES DES 1ers ESSAIS LIBRES AU GP DE STYRIE

A domicile les pilotes de la firme Autrichienne Red Bull dominent sur leur circuit du Red Bull Ring la 1ere session. Des essais libres du Grand Prix de Styrie

Et c’est Max Verstappen victorieux du GP de France dimanche dernier et leader du Championnat, qui a été le plus rapide avec sa Red Bull-Honda en 1’05″910 et il devance le jeune Français Pierre Gasly avec la voiture cousine l’Alpha Tauri-Honda son dauphin en 1’06″166

Ensuitz on pointe les deux Mercedes de Lewis Hamilton en 1’06″332 et de Valtteri Bottas en 1’06″386

Le rookie Japonais Yuki Tsunoda avec la seconde Alpha Tauri-Honda complétant ce premier top en 1’06″397

Suivent les deux pilotes Alpine Fernando Alonso en 1’06″519 -et Esteban Ocon en 1’06″551

Derrière on retrouve Lance Stroll et son Aston Martin-Mercedes en 1’06″584, Antonio Giovinazzi avec la 1ereAlfa Romeo-Ferrari en 1’06″614 Et la plus rapide des Ferrari celle de Charles Leclerc (Ferrari) qui avec 1’06″629 précède la voiture sœur de Carlos Sainz Junior 11eme avec 1’06″630 –

Peter SOWL

Photo : RED BULL

LE RÉSULTAT DE LA 1ere SÉANCE DES ESSAIS LIBRES

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’05″910 – 34 tours

2 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’06″166 – 32

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’06″332 – 32

4 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’06″386 – 34

5 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’06″397 – 36

6 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’06″519 – 35

7 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’06″551 – 35

8 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’06″584 – 33

9 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’06″614 – 29

10 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’06″629 – 36

11 – Carlos Sainz (Ferrari) – 1’06″630 – 33

12 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’06″669 – 38

13 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’06″696 – 33

14 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’06″708 – 32

15 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’06″848 – 31

16 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’06″861 – 35

17 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’07″181 – 31

18 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’07″473 – 30

19 – Robert Kubica (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’07″823 – 30

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’08″081 – 31