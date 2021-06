LES ANCIENNES MONOPLACES DE FORMULE FRANCE ET RENAULT EN VEDETTE AUX CLASSIC DAYS

Le club « Formules de France » a été crée en 1998, est une association loi 1901 portant le n° 0911003826, (nouveau n° de l’association : W911000999) déclaré à la sous-préfecture d’Étampes, le 20 avril 1998 dont le siège social est à Lardy (91510).

« L’objet de cette association : Conserver des véhicules d’époque de sport et de compétition, regrouper les collectionneurs, restaurer, organiser des rencontres, représenter des membres de l’association ainsi que de promouvoir notre mouvement ».

Le principal objectif de l’association est de regrouper essentiellement des monoplaces à mécanique Renault de la Formule France à la Formule Renault.

Le Bureau est composé de 5 membres

Alain Serpaggi : Président d’honneur

Philippe Bernard : Président

Philippe Boisson : Secrétaire

Stéphane Tournan : Secrétaire adjoint

Serge Didiot : Trésorier

Francis Adamski : Trésorier adjoint

Depuis sa création, le club n’a fait que de s’étoffer, à ce jour plus de 300 monoplaces ont été recensés (restaurer ou à restaurer) que ce soit en France, en Allemagne ou en Belgique.

Ainsi pratiquement tous les constructeurs de l’époque sont représentés dans les diverses catégories : les Formules France, Renault, Renault Europe et F3

(Alpine, AGS, Ailef, BBM, Caugaro, Caub, Cosna, Cusson, Elina, Grac, Hampe, Hema, JPE, JKZ, JSM, Le Gallen, Lola, Marcadier, March, Martini, Merlin, Modus, Narval, Orion, Popot, Pygmée, Seca, Selex, Tecno).

Alors Pourquoi, Formules de France ?

Philippe Bernard, le Président nous explique :

« Au moment de la création de l’association, nous avions pensé à plusieurs titres et principalement à Formule France. Cette appellation a été donnée par la FFSA en 1968 à la création de cette discipline et c’est en 1971 qu’elle était devenue Formule Renault, la dernière année de la monoplace à moteur 1300 Gordini . L’année suivante, la motorisation évolue sur les monoplaces avec l’arrivée du moteur A (alu) qui équipe la Renault 12 Gordini, ce moteur est issu aussi de la Renault 16.

Il poursuit :

« C’est dans les années 90 que réapparaît la dénomination Formule France avec une nouvelle catégorie monotype (coque de Ford Puma, moteur japonais et châssis français). Et c’est Didier Martin (membre fondateur et auteur d’un livre sur les monoplaces Pygmée) qui trouva le nom de l’association en rajoutant le « de » Formules de France et qui à juste titre représente toutes les monoplaces ayant participé aux différents championnats dans ces catégories.

GRANDE PREMIÈRE ‘OFFICIELLE’ AU PAUL RICARD ET … AVEC RENAULT!

C’est sur le circuit Paul Ricard du Castellet les 23, 24 et 25 octobre 1998 que le Cub fête le 30éme anniversaire de la Formule France lors du 100éme anniversaire de Renault et les Finales Renault Internationales de la promotion sportive.

Philippe Bernard enchaîne :

« Nous avons pu intégrer cette manifestation grâce à Patrick Landon ancien responsable du service course Rallye et du patrimoine Renault. Guiseppe Pasquale ancien pilote de Formule France était parmi nous pour avoir organisé le 20éme anniversaire. Plus de trente pilotes de la Formules France ont répondu à notre appel, Alain Serpaggi, Patrick Lalande, Bernard Jallais, François Libert, Bernard Cognet, Yannick Auxéméry, Christian Ethuin, François Voisin, Patrice Compain, Roland Trollé, Marcel Morel, Gérard David, Jean-Luc Dubois, Bernard Mangé, Robert Lefevre, Gilbert Engler, Guiseppe Pasquale, Bruno Chambas.

A la suite de cette manifestation Alain Serpaggi brillant pilote Renault en circuit en monoplace et proto, est devenu le Président d’honneur.

Patrick Landon ayant pris sa retraite, fut remplacé par Christian Schmaltz, une nouvelle direction fut créé par Renault. « Histoire et Collection » est né, elle représente tous les modèles fabriqués depuis la première création de Louis Renault.

L’ami Schmaltz invita quelques pilotes de l’association sur le circuit du Mans en juillet 2005 lors des World Séries by Renault. Le club « Formules de France » fait son apparition devant plus de 160.000 spectateurs durant le week-end.

Philippe Bernard nous confie :

« Nous avons roulé avec nos pilotes préférés ayant portés les couleurs Renault et au plus haut niveau, tels René Arnoux, Jeannot Ragnotti, Michel Leclère, Jean Vinatier et Alain Serpaggi, un week-end de bonheur, notre rêve venait de se réaliser rouler avec les pilotes qui ont marqué notre sport automobile par la promotion sportive Renault avec différents titres de Champions de France, d’Europe et du Monde car certains d’entres eux sont arrivés à la Formule 1. Une pensée aussi à tous les membres de Renault « Histoire et Collection » et « Renault Classic » de nous avoir nous accueilli lors des différentes manifestations.

Les années passent et c’est à Lohéac chez Michel Hommell que « Formules de France » fête 10 ans après les 40 ans de la Formule France et avec Hugues Portron, le successeur de Christian Schmaltz avec plus de 20 monoplaces et avec la participation de quelques anciens pilotes de Formule France.

Philippe Bernard conclut:

Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance, ainsi que toutes les membres des différents clubs représentant Renault de nous recevoir sur les circuits de l’hexagone. Nous n’oublierons pas nos pilotes et amis trop tôt disparus (Jacques Coche, Bernard Cognet, Alain Couderc sans oublier Gilbert Engler, pilote, commissaire technique de la Formule Renault et ancien Président du CAR Ile de France ainsi que Bernard Mangé.

Lâchant encore :

Il y a quelques années dans un spot publicitaire on évoquait que « Renault était créateur d’automobile » je peux rajouter aussi que « Renault est créateur de pilotes ».

Ils vont doc tous se retrouver ce weekend à l’occasion des Classic Days à Magny Cours pour fêter les 50 ans de la Formule Renault.

Le club « Formules de France sera ravi de vous présenter une bonne cinquantaine de monoplaces de la Formule France, Formule Renault (1600, 1721, 2.0) et des Formules Renault Europe ce week-end.

De nombreux constructeurs seront présents, AGS, Ailef, Alpine, Alpa, Elina, Fior, Grac, Hampe, Sarta, Selex et les innombrables Martini qui seront dans leur fief.

Avec naturellement la présence des plus fidèles pilotes ‘ Ambassadeurs ‘ Renault, Michel Leclère et Alain Serpaggi qui ont marqués le commencement de l’ère Formule Renault, en terminant premier et second en 1971.

Sans oublier Renault Classic dirigé par Hugues Portron pour la présentation sur leur parc de nombreuses anciennes Formules Renault

Pour le grande satisfaction du Président d’honneur du club Formules de France, Alain Serpaggi et de ses Membres d’honneur, Michel Leclère, Christian Ethuin et Michel Croullebois.

Gilles GAIGNAULT

Photos : FORMULES DE FRANCE – AUTO DIVA