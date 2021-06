LA YAMAHA DE VINALES LA PLUS RAPIDE VENDREDI A ASSEN AU GP DES PAYS BAS EN MOTO GP

A Assen aux Pays-Bas, l’Espagnol Maverick Viñales – le coéquipier du Français Fabio Quartararo chez Yamaha – décroche avec 1’33.072 ce vendredi le meilleur temps à l’issue de la deuxième séance des essais libres du GP des Pays-Bas, précédant dans l’ordre le Portugais Miguel Oliveira et donc Fabio Quartararo.

Déjà auteur du chrono de référence auparavant lors de la première séance des essais libres de cette épreuve vendredi matin, Maverick Viñales signe de nouveau le meilleur temps de la deuxième séance, en devançant on l’a dit, Miguel Oliveira second à 0 »159, troisième aux temps cumulés et Fabio Quartararo à 0 »250, quatre aux temps cumulés.

Vinales qui expliquait :

« Sincèrement, je ne m’attendais pas à être aussi compétitif et rapide, indique-t-il. Quand j’ai vu 1’33 en FP1 avec un pneu de 20 tours, je me suis dit, “c’est un tour rapide”. Et cet après-midi, j’ai simplement roulé pour essayer de mieux comprendre. Donc ce 1’33.2s est également bon. En fait, j’ai trouvé un bon grip sur la moto, et je peux faire plus ou moins ce que je veux sur la piste. Je peux suivre les trajectoires que j’aime, et cela semble porter ses fruits au chrono. »

Cette séance se déroulant en partie sous la pluie apparu après une bonne vingtaine de minutes, les pilotes du MotoGP, n’ont pas roulés plus vite que dans la séance matinale.

En réalité, seul le Portugais de KTM Miguel Oliveira est parvenu à améliorer a au cours de de cette séance, ce qui lui permet d’intégrer le Top 10 des temps cumulés des essais libres, synonyme de qualification directe en Q2.

Après trois podiums d’affilée, le pilote KTM, semble comme Quartararo l’homme en grande forme actuellement, en témoigne son meilleur chrono sous la pluie ce vendredi, après-midi.

Et Marc Marquez ?

Marc Marquez, toujours gêné par son bras, ce qui ne l’a nullement empêché de briller sur son circuit fétiche dimanche dernier en triomphant pour la 1ére fois depuis dix-huit mois et pour la huitième fois au Sachsenring, a une nouvelle fois chuté ! Sa huitième chute depuis son retour en piste cette saison !!!

Sixième ce jour Marc Marquez, s’est en effet fait une nouvelle chaleur avec un gros ‘high-side’ au virage 10 en tout début de séance. Revenu dans son box sur un scooter, l’Espagnol a passé la fin de la séance à débriefer avec le staff de l’équipe Honda HRC

Finalement, outre Maverick Vinales, Pol Espargaro second au cumul des temps, Miguel Oliveira et Fabio Quartararo, les deux pilotes Suzuki Alex Rins et Joan Mir, Marc Marquez, Johann Zarco, Danilo Petrucci et Aleix Espargaro ont assuré eux aussi l’essentiel en se retrouvant dans le Top 10 !

Et ce d’autant plus que la pluie est encore annoncée pour ce samedi à Assen.

Alfredo SORIA

Photos : MOTO GP – TEAMS

LE TOP 10 VENDREDI DES ESSAIS 25 juin