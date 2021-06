LA NOUVELLE ÉQUIPE DE VALENTINO ROSSI VR46 AVEC DES DUCATI EN MOTO GP EN 2022

La nouvelle équipe VR46 de Valentino Rossi disposera la saison prochaine des Ducati en MotoGP !

Si l’avenir du multiple Champion du monde – 9 titres – est toujours à ce jour inconnu, Valentino Rossi a en tout cas déjà assuré, celui de sa future équipe VR46 !

Laquelle a annoncé, ce jeudi 24 juin 2021, qu’elle fera rouler des Ducati en MotoGP en 2022, ce qui selon Paolo Ciabatti, le directeur sportif de Ducati et comme on l’imaginait ces derniers jours, porte à huit le nombre de Ducati Desmosedici sur les grilles de départ l’an prochain.

Après l’annonce du Gresini Racing la semaine dernière, cela nous donne donc une nouvelle équipe qui rejoint Ducati et ce en plus de l’équipe officielle, et de l’écurie Pramac, celle qui aligne notamment le Français Johann Zarco.

Manager de la Scuderia Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, explique :

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord avec VR46 pour les trois prochaines années. Leur Academy a toujours travaillé avec sérieux et avec un grand professionnalisme, donnant à de nombreux pilotes l’opportunité de prendre de l’expérience en Moto2 et Moto3, et aujourd’hui ils peuvent être fiers d’avoir amené trois pilotes talentueux en MotoGP. »

L’équipe, qui sera managée par Pablo Nieto, et dont le nom sera ‘Aramco Racing Team VR46’, devrait aligner Luca Marini, actuel pilote Avintia – une équipe qui ne devrait plus rouler en 2022 en MotoGP – et très certainement Marco Bezzecchi, l’un de espoirs de l’académie VR46 de Rossi à Tavullia et actuellement l’un de tous meilleurs pilotes de Moto2.

Mais en Italie il se murmure aussi en coulisses que Valentino Rossi lui-même et dont l’avenir en MotoGP n’est toujours pas assuré chez Petronas Yamaha, pourrait récupérer un guidon dans sa propre équipe…

C’est d’ailleurs ce que souhaite le Prince Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, qui soutient la future structure de Rossi en Moto GP, avec Tanal Entertainment Sport & Media et le pétrolier Aramco, le géant de l’Arabie Saoudite déjà très présent en Formule 1.

Le Prince Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, qui s’est exprimé, en expliquant :

« Pour communiquer la beauté de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, de notre histoire millénaire aux grands projets qui ont été annoncés pour ces prochaines années, nous avons choisi la VR46 comme une joint-venture de cinq ans. Ils auront le rôle partenaire stratégique en Championnat du monde MotoGP. L’accord, récemment signé entre le team et Ducati qui leur fournira des motos sur trois ans, est une nouvelle que nous accueillons très positivement. Ducati est une marque mondialement réputée, qui fait preuve d’une incroyable compétitivité. À mes yeux, ça serait beau de voir Valentino Rossi et son frère Luca partager le box de l’Aramco Racing Team VR46, avec le soutien de nos marques KSA New Cities, MAIC Technologies, TANAL Divertissement Sport & Médias. Dans les prochains jours, TANAL Entertainment Sport & Media et Aramco annonceront depuis l’Arabie saoudite une collaboration dans des projets internationaux de sport automobile, et les détails du programme VR46 en MotoGP comme en Moto2, dans l’espoir de pouvoir étendre davantage leur présence dans ce Championnat du Monde, qui représente un fantastique spectacle pour former à l’avenir de jeunes champions saoudiens. »

Gianpietro CERVONIA

Photo : TEAM