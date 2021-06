IMSA A WATKINS GLEN. PAGENAUD RETROUVE LA CADILLAC DPi ACTION EXPRESS

Simon Pagenaud profite d’une pause dans le calendrier du Championnat de monoplaces de l’Indycar, la prochaine course étant programmée le 4 juillet prochain à Mid-Ohio, pour retrouver l’autre Championnat US, celui de l’endurance IMSA, ce week-end avec les 6 heures de Watkins Glen.

Il rejoindra ses co-équipiers l’Américain Jimmie Johnson et le Japonais Kamui Kobayashi pour partager le volant de l’une des Cadillac Dpi-V.R, la N°48 au sein de l’écurie Action Express Racing.

Avant de rejoindre le Glen, Simon Pagenaud, a expliqué :

« C’est un plaisir de retrouver la Cadillac, Jimmie Johnson et Kamui Kobayashi pour les 6 heures du Glen qui sont un classique dans le calendrier de l’endurance US, et tenter de remporter une victoire. La voiture est très plaisante à conduire, le circuit très rapide. J’ai hâte d’y être, et j’ai bien profité de la semaine pour me reposer, me préparer et arriver frais pour la course. »

Auteur d’une deuxième place lors de la manche d’ouverture de la saison 2021, aux 24 Heures de Daytona , suivi d’une troisième place lors de l’épreuve suivante, les 12 Heures de Sebring, avant d’être hélas pénalisé pour dépassement du temps de conduite, précisons que l’équipe Action Express Racing, ne participe à quatre courses des douze que comprend ce Championnat d’endurance Américain cette année.

La prochaine et dernière course aprés celle du Glen, pour la Cadillac N°48 soutenu par le sponsor Ally, sera Petit Le Mans au mois de novembre sur le circuit de Braselron à Atlanta.

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA – TEAM

Horaires (heure française)

Les qualifications se dérouleront ce samedi 26 juin, de 17h50 à 19h20.

Le départ de la course est prévu ce dimanche 27 juin, à 16h40 pour une arrivée 6 heures plus tard.