RÉUNION DES ANCIENS MÉCANICIENS DE COURSE AUX CLASSIC DAYS 2021

En 2017 et dans le cadre du premier Grand Prix de F1 Historic, organisé sur le circuit Nivernais de Magny Cours, Daniel Champion et Michel Mallier, ont réunis 40 anciens mécaniciens de course, des années 60 à 80 !

Ces indispensables ‘ hommes de l’ombre ‘ sans qui, rien ne serait possible et ayant œuvrés et avec succès, dans les grandes équipes de courses tricolores, telles Alpine, Matra, Ligier, Renault, Martini, Grac, ou bien encore, Pygmée.

Devant le succès rencontré et les émotions de chacun, face à cette heureuse et sympathique initiative, dans le cadre des Classic Days édition 2021, le tandem remet ça.

Et Serge Saulnier, le patron du pole mécanique de Magny Cours, les rejoint et accueillera tous ces homme de l’art, ces ‘sorciers aux doigts d’or’ de la mécanique, ce week-end des 26 et 27 juin.

Seront ainsi présents, Alain Varlet, Daniel Gaillard, Guy Prat, Dominique Bachard, Richard Belkechout, Jacky Renaud, Benito, Daniel Bourguignon, Etienne Levasseur, Jacques Bornic, Michel Soude, Christian Allaire, Jean Canivet, Marcel Vieuble,, Daniel Dumas Yves Damblé, Gérard Cros, JP Fleur dit « Pipo » Jacky Obringer, Étienne Levasseur, Jo Salas, Lionel Hublet, Robert Descombes, Christian Defresne, Serge Gautret, et d’autres encore…

Gilles GAIGNAULT

Photos : AutoNewsInfo