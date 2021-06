LE RUSSE LUKYANUK ET SA C3 CITROËN REMPORTENT LE RALLYE DE POLOGNE ERC

Alexey Lukyanuk a remporté le premier rallye de la saison en Championnat d’Europe ERC!

Le Champion d’Europe en titre des rallyes, le Russe Aleksey Lukyanuk, a réalisé une course parfaite en Pologne et a remporté le premier rallye de la saison. Lukyanuk et Alexey Arnautov dans une Citroën C3 Rally2 de l’équipe Française Saintéloc Junior Team, soutenu par Citroën Racing et Pirelli, ont célébré leur triomphe avec 18,4 secondes d’avance sur le pilote habituel du mondial WRC Andreas Mikkelsen.

Le Polonais Miko Marczyk complètant le trio de tête à près de deux minutes du leader.

Le début de la semaine de rallye a été un véritable thriller … En effet, lors de la séance d’essais du rallye polonais, la voiture de course d’Alexey Lukyanuk a échappé à la bonne trajectoire et s’est renversée partant en tonneaux à cinq reprises ! Mais l’équipe technique de Saintéloc a relevé le défi et elle a apporté en Pologne jeudi matin un nouveau châssis depuis la France et a fourni pour rallye à l’équipage Russe une toute nouvelle voiture, prête à prendre le départ !

Les essais libres ont débuté vendredi matin sur la petite spéciale de Talti, puis une séance qualificative a eu lieu sur la même parcours. Selon ses résultats, quinze meilleurs équipages ont choisi leurs positions de départ pour samedi – Lukyanuk et Arnautov ont été les meilleurs lors de la qualification, devant Nikolay Gryazin devancé de 0,015 sec.

Le soir, une sorte de prologue a eu lieu sur la piste de Mikołajki Arena – les équipages ont effectué une course en couple, deux tours de 2,5 kilomètres chacun. La principale surprise a été que la piste a été arrosée d’eau pour éviter un fort rideau de poussière, ce qui a provoqué le mécontentement des pilotes – s’ils l’avaient su à l’avance, ils auraient pu choisir une composition de pneus complètement différente pour ce segment et les résultats auraient été différents.

Tout au long de la journée, Lukyanuk et Arnautov ont travaillé sur les réglages de la voiture, essayant de conduire prudemment et de manière fiable, car ils n’ont vraiment pas réussi à avoir une séance d’essais pour régler la nouvelle voiture.

Sans plus tarder, les quinze meilleurs équipages selon la qualification ont décidé de s’élancer dans l’ordre inverse du moins bien classé au meilleur résultat. Dès les spéciales du matin, Nikolay Gryazin a établi un rythme incroyable, il a remporté quatre spéciales dans la journée et menait avec 40 secondes d’avance sur Alexey Lukyanuk.

L’équipage de Lukyanuk et Arnautov, a pris un bon rythme et n’allait pas abandonner sans combattre. Au contraire d’Andreas Mikkelsen qui n’a pas du tout pu montrer la vitesse que tout le monde attendait de lui et a à peine conservé la troisième position.

Avant le début de la saison, Mikkelsen avait indiqué dominer chaque épreuve de l’ERC où il prendrait le départ en 2021…

Lors de l’ES7, la chance a manqué à Gryazin qui a été contraint de commencer à utiliser les règles du Rallye 2 le lendemain, car il a eu deux crevaisons et n’a pas pu accéder à la dernière spéciale samedi.

Ainsi Lukyanuk et Arnautov ont terminé la journée avec près de 30 secondes d’avance, Mikkelsen récupérant la deuxième place en fin de journée, et le pilote local Miko Marczyk est passé à la troisième position.

Dimanche, il n’y avait pas de surprises au classement général, la courte distance de compétition et l’écart de 30 à 40 secondes entre les candidats au podium suggéraient de conduire avec la tactique de contrôler les rivaux.

Alexey Lukyanuk a remporté la spéciale du matin et a donné aux autres favoris l’occasion de faire leurs preuves. Il a trouvé l’équilibre parfait entre vitesse et prudence pour terminer le rallye efficacement et remporter le Rallye de Pologne pour la deuxième fois consécutive.

Le Norvégien Mikkelsen, après avoir remporté deux spéciales dimanche, a pu marquer un peu plus de points et terminer le rallye à la deuxième place. Le Polonais Miko Marczyk a assuré la troisième position.

Ainsi, le Russe Alexey Lukyanuk est devenu le premier Champion en titre au cours des 10 dernières années, qui a commencé à défendre son titre par une victoire.

Alexey Lukyanuk, qui indiquait :

« Nous sommes très heureux de terminer la course à la première place ! Nous nous sommes un peu inquiétés aujourd’hui, car Andreas Mikkelsen a commencé à rouler plus vite, et nous avions une stratégie défensive donc nous avons cédé petit à petit mais en contrôlant notre position de leader. Tout s’est bien passé, nous n’avons pas pris de risque, tout en contrôlant l’écart avec nos adversaires directs. Le dimanche a été assez difficile car il y avait de nouvelles spéciales, et il était difficile de piloter par endroits, et il y avait des virages aussi difficiles qu’intéressants. Et au final, nous sommes arrivés en premier! Je suis incroyablement heureux qu’Alexey Arnautov et moi nous sommes associés et avons obtenu le bon feeling habituel très rapidement, et avons travaillé toute la course comme nous le devrions. La voiture est super ! Il n’y a eu aucun problème ni dommage, tout s’est bien déroulé et avec précision. »

Et il ajoutait :

« Nous tenons à remercier Citroën Racing et Pirelli pour le côté technique, le Saintéloc Junior Team pour la logistique d’un week-end merveilleux, fait de choses incroyables, sans oublier nos soutiens, Seajets et Coolstream pour nos finances. »

Signalons encore la huitième place du double Champion de France des rallyes, le Français Bonato et de son navigateur Boulloud, avec leur Citroën C3 Rally2

La deuxième manche du Championnat d’Europe FIA ​​des Rallyes ERC se déroulera dans deux semaines en Lettonie. Le Rallye Liepāja se déroulera du 1er au 3 juillet.

Les spéciales de jeudi et samedi se dérouleront dans les environs proches de Liepāja, et vendredi les concurrents courront autour de Talsi.

François LEROUX

Photos : TEAM

LE CLASSEMENT FINAL

1 – Lukyanuk/Arnautov (Citroen C3 Rally2) en 1h48’31″3

2 – Mikkelsen/Floene (Skoda Fabia Rally2 evo) à 18″4

3 – Marczyk/Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 evo) à 1’54″7

4 – Solans/Marti (Skoda Fabia Rally2 evo) à 3’06″2

5 – Herczig/Ferencz (Skoda Fabia Rally2 evo) à 3’44″8

6 – Llarena/Fernández (Skoda Fabia Rally2 evo) à 3’46″5

7 – Chuchała/Rozwadowski (Skoda Fabia Rally2 evo) à 3’56″0

8 – Bonato/Boulloud (Citroën C3 Rally2) à 4’11″7

9 – Cais/Záková (Ford Fiesta Rally2) à 4’16″6

10 – Grzyb/Poradzisz (Skoda Fabia Rally2 evo) à 4’43″1

LE CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT D’EUROPE ERC 2021

1.Lukyanuk : 38 points – 2.Mikkelsen : 33 – 3.Marczyk : 25 – 4.Solans : 20 – 5.Herczig : 17 – 6.Llarena : 15- 7.Chuchała : 15 – 8.Bonato : 11 – 9.Cais : 9 – 10.Grzyb : 7