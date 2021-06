LE GRAND RETOUR DU SAFARI KENYA AU CALENDRIER MONDIAL DES RALLYES WRC

Le Rallye Safari, ou Safari Rally surnommé aussi à ses débuts ‘the World’s toughest rally’ (le Rallye le plus difficile au monde), antérieurement appelé également East African Safari de 1953 à 1959, puis ensuite East African Safari Rally entre 1960 et 1974, a été à sa création un rallye automobile en l’honneur du couronnement de la Reine Elisabeth d’Angleterre !

Longtemps chasse gardée de Peugeot qui y a triomphé à six reprises, la première fois lors de l’édition 1963, avec l’équipage formé des Kenyans Nick Novicki et Paddy Cliff, victorieux avec une Peugeot 404, la dernière en 1978, grâce au duo compos des Français Jean-Pierre Nicolas et Jean-Claude Lefebvre au volant du redoutable Coupé 504 V6

Entre temps, les lionnes s’étaient également imposées trois années de suite, en 1966 et 1967 avec le duo Kenyan Bert Shankland-Chris Rothwell et en 1968 avec la paire Nick Novicki et Paddy Ckiff de nouveau vainqueurs. Toutes ces victoires avec des 404.

Sans oublier le succès des Suédois, Ove Andersson et Arne Hertz en 1975 cette fois avec la 504 Peugeot!

Avant que la terrible épreuve Kenyanne ne devienne le terrain de jeu des marques Japonaises (Toyota-Datsun-Nissan-Mitsubishi)

Tous les plus grands rallymen ont triomphés au Kenya, parmi lesquels les Finlandais Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Bjorn Wäldegard, Juha Kankkunen, Tomi Makinen, sans oublier non plus les Carlos Sainz, Miki Biason, Colin McRae et Richard Burns.

Ni le plus célèbre des Kenyans, l’inoubliable Shekhar Mehta, qui gagné à cinq reprises en 1973, 1979, 1980, 1981 et 1982!!!

Le dernier équipage lauréat a été celui des locaux les Kenyans Balded Chager et Ravi Soni avec leur Mitsubishi Lancer Evo en 2013.

Le rallye du Kenya renaît donc en cette année 2021, et démarre ce jeudi avec le statut de sixième manche du Championnat du monde des rallyes pour le grand retour de cette épreuve en mondial WRC!.

La célèbre épreuve Kenyane retrouve ainsi le Championnat du monde après dix-neuf longues années !

et c »st un pilote Français Sébastien Ogier, multiple Champion du monde des rallyes WRC qui débarque en leader à Nairobi, à la téte de la redoutable équipe Toyota.

Laquelle devra repousser le assauts de sa rivale, l’écurie Coréenne Hyundai emmenée par son vie champion du monde, le Belge Thierry Neuville.

Premiers roulage ce mercredi avec le traditionnel Shakedown.

John ROWBERG

Photos ; FIA WRC – TEAMS