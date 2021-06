LE CALENDRIER DU MOTO GP 2021 MIS A JOUR….ANNULATION DU JAPON ET CONFIRMATION DES USA 

Le GP des Amériques a été confirmé pour début octobre, le Grand Prix du Japon étant par contre, lui, malheureusement annulé

La FIM, l’IRTA et Dorna Sports peuvent désormais annoncer une nouvelle date pour le Grand Prix of the Americas sur la piste du COTA à Austin, Texas.

L’événement auparavant reporté a finalement trouvé une nouvzlle date au calendrier de la saison 2021 et il se déroulera désormais du 1er au 3 octobre 2021.

Du coup si rien n’entrave ces prochains mois la réglementation sanitaire à Bangkok, le Grand Prix de Thaïlande aura donc lieu une semaine plus tard que prévu, du 15 au 17 octobre.

La FIM, l’IRTA et Dorna Sports confirment simultanément l’annulation du Grand Prix du Japon !

La pandémie du COVID-19 en cours et les complications de voyage et les restrictions logistiques qui en résultent signifient qu’il n’a pas été possible de confirmer l’événement pour le moment, ce qui signifie qu’il ne figurera donc pas dans le calendrier 2021.

Les concurrents du Championnat du Monde MotoGP sont déçus et aspirent à revenir courir devant les fans Japonais lors de leur Grand Prix à domicile en 2022.

Interrogé Carmelo Ezpeleta, le patron de la Dorna, le promoteur du MotoGP a indiqué :

« Les exigences organisationnelles et logistiques pour organiser un événement MotoGP signifiaient que juin était la date limite pour définir la seconde moitié du calendrier 2021. MobilityLand avait besoin de confirmer la viabilité du Grand Prix du Japon mais comme ils ne pouvaient pas le confirmer à la date actuelle, nous devons malheureusement prendre la décision de ne revenir à Motegi qu’en 2022. Le Japon est un pays incroyablement important pour le Championnat du Monde MotoGP, avec trois constructeurs Japonais dans la catégorie reine, ce qui en fait une véritable pierre angulaire du sport. Nous tenons à remercier tout le monde chez MobilityLand pour avoir fait du Grand Prix du Japon un événement aussi incroyable depuis le tout premier événement en 1992. »

De son côté Kaoru Tanaka, le Président de Mobilityland Corporation a précisé:

« Nous nous sommes préparés pour le Grand Prix MotoG du Japon de cette année dans l’espoir de ramener l’événement au Japon cet automne. Afin que la planification de la seconde moitié de la saison puisse être réalisée, nous devions prendre une décision pour garantir la tenue de l’événement maintenant à ce moment. Compte tenu des conditions de voyage actuelles et des restrictions concernant les séjours au Japon et à l’étranger, nous sommes arrivés à la conclusion que nous n’avions pas d’autre choix que d’annuler le Grand Prix. C’est un résultat très malheureux. Nous remercions tous les fans et les parties concernées pour votre généreuse compréhension. »

Et il ajoute :

« D’autre part, le Grand Prix du Japon de Formule 1 le dimanche 10 octobre 2021 sur le circuit de Suzuka, préfecture de Mie et l’épreucve d’endurance moto des Suzuka 8 Hours Endurance Road Race, le dimanche 7 novembre 2021 se préparent désormais activement à se tenir comme prévu. »

Comprenne qui pourra… D’un coté, on annule et de l’autre pour le même pays … on confirme !!!!

Concernant le calendrier 2021, toute autre mise à jour ou modification sera fournie dès qu’elle sera disponible.

Alfredo SORIA

Photos : Moto GP