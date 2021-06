UNE COURSE A OUBLIER EN INDYCAR A ELKHART LAKE POUR SIMON PAGENAUD

Si les courses récentes sourient en Championnat des monoplaces de l’Indycar Séries pour le dernier venu des pilotes Français dans la discipline US, l’ancien pilote de F1, Romain Grosjean, le ‘débutant et ‘rookie’ ne cessant d’accumuler les belles performances en essais qualificatifs, comme en course, encore ce week-end à Elkhart lake, par contre il n’en va pas de même pour ses deux compatriotes, les pourtant très expérimentés Sébastien Bourdais et Simon Pagenaud, dont les résultats en cette 1ére partie de saison, sont loin d’être à la hauteur de leurs niveaux et de leurs ambitions…

Pour ce qui le concerne, Simon Pagenaud et son équipe de la Dallara-Chevrolet N° 22 du Team Penske aux couleurs Menards, se sont battus avec un problème de rythme tout au long de la course de ce dimanche sur le tracé du Wisconsin de Road America, terminant à une bien décevante 18ème place, après une solide et prometteuse qualification en 6ème position samedi.

Au départ, alors que le peloton abordait le premier virage piège de cette piste d’Elkhart Lake, Simon Pagenaud cède plusieurs positions avant de s’installer à la 10ème place.

Par sa radio, le pilote Penske a, alors tenu son équipe informée de ses problèmes de rythme tout au long de la course, appelant finalement à un ajustement de l’aileron pour tenter d’améliorer sa faible vitesse en ligne droite.

Malheureusement, rien n’a pu guérir les maux de la Dallara-Chevrolet Menards malgré tous les efforts de Simon Pagenaud et de son staff.

Et l’ancien Champion de la série, sacré en 2016, puis lauréat de l’Indy 500, trois ans plus tard le 26 mai 2019, a hélas franchi la ligne d’arrivée bien loin, à une bien décevante 18ème position, mais vu les soucis rencontrés par bon nombre des leaders, Simon a malgré tout pu gagner une place au classement général provisoire, remontant d’un rang, occupant la cinquième place en totalisant 255 points contre 349 au nouveau leader, le vainqueur de cette manche d’Elkhart Lake, le pilote Espagnol du Chip Ganassi, Alex Palou, précédé par son équipier, l’Américain Josef Newgarden, le meilleur de pilote du clan Penske, quatrième avec 261 points .

Simon Pagenaud : « Voilà, la définition d’une journée horrible en sport automobile. On a dû avoir un souci pendant la course. On va analyser pour comprendre ce qui s’est passé. On était très lent en ligne droite et c’est un circuit de puissance. Donc, à nous d’analyser et de comprendre pourquoi on était si lent en ligne droite par rapport à la qualification où on était très rapide. C’est le point positif pour le reste de la saison. Mais évidemment nous sommes très déçus, car il y avait de gros points à marquer, et malheureusement on n’a pas pu se battre. Une journée à oublier. On tourne la page et on se concentre sur Mid-Ohio. »

Après neuf courses, répétons-le, Pagenaud est 5ème au Championnat avec un écart de 94 points par rapport au leader.

La prochaine course d’INDYCAR aura lieu dans deux semaines, le 4 juillet à Mid-Ohio. Avant cela, Pagenaud participera le week-end prochain aux 6Heures de Watkins Glens en IMSA, le Championnat américain d’endurance, où il partagera la voiture N°48 avec Jimmie Johnson et Kamui Kobayashi.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR -TEAM