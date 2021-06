SUCCÈS POUR ALEX PALOU A ELKHART LAKE QUI REPREND LA TÈTE DE L INDYCAR. GROSJEAN CINQUIÈME

Beau week-end en Indycar pour le pilote Espagnol du Chip Ganassi Álex Palou sur la poste De Road America à Elkhart Lake dans le Wisconsin prés de Milwaukee qui empoche la victoire et en profite pour s’emparer du commandement de l’Indyvar Séries au classement général provisoire.

Pourtant la victoire semblait promise au poleman, le pilote US du clan Penske, équipe qui n’avait toujours pas triomphé depuis le début de la saison malheureusement pour lui, Josef Newgarden, victime d’un souci de boite de vitesses à l’occasion de l’ultime restart a du laissé la victoire à Álex Palou.

La recrue 2021 du Chip Ganassi décroche du coup sa seconde victoire en 2021 et ce succés lui permet de récupérer les commandes au Championnat.

Et comme le faisait remarquer bon nombre de spécialistes, Álex Palou devient le premier pilote au Chip Ganassi exception de son leader, le Nép-Zélandais Scott Dixon à gagner plus d’une course au cours de la même saison, depuis en 2011 et l’Ecossais Dario Franchitti !

Ému Alex Palou, confiait :

« Je ne sais sincèrement vraiment pas quoi dire. Merci à toute mon équipe. C’est absolument incroyable. Nous avions une excellente monoplace tout au long de la course. On va essayer maintenant de poursuivre sur notre ryrthme et de récidiver à Mid-Ohio. »

Finalement après les soucis de Josef Newgarden, Álex Palou l’emporte sous le damier, en précédant dans l’ordre, l’Américain Colton Herta, l’Australien Will Power, son équipier le Néo-Zélandais Scott Dixon et le Français Romain Grosjean a nouveau brillant et qui complète ce Top 5.

Suivent derrière le Suèdois Marcus Ericsson, l’Américain Alexander Rossi, le Japonais Takuma Sato, le Mexicain Pato O’Ward et le Britannique Max Chilton dixième.

Outre Grosjean, les deux autres ‘ frenchies ‘ Sébastien Bourdais et Simon Pagenaud, n’ont guére brillé eux, terminant loin, aux seizième et dix-huitième rangs !

Au classement général provisoire, on l’a dit Álex Palou reprend le commandement totalisant 349 points, soit 28 points d’avance sur son dauphin Pato O’Ward, avant la prochaine manche, dixième épreuve Indycar de la saison 2021.

Course prévue dans deux semaines à Lexington sur le tracé de Mid-Ohio

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE D’ELKHART LAKE A ROAS AMERICA

1 – Alex Palou (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 55 tours

2 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti à 1″9106

3 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske à 2″9853

4 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi à 3″9048

5 – Romain Grosjean (Dallara-Honda) Dale Coyne à 4″7136

6 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) – Ganassi – 5″1806

7 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti à 7″7219

8 – Takuma Sato (Dallara-Honda) RLL à 7″9145

9 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) Arrow McLaren SP à 9″0243

10 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin à 9″3733

11 – Graham Rahal (Dallara-Honda) RLL à 9″8027

12 – Oliver Askew (Dallara-Chevy) Ed Carpenter à 11″3019

13 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti à 11″9378

14 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske à 12″1930

15 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti à 13″9479

16 – Sébastien Bourdais (Dallara-Chevy) AJ Foyt à 14″1169

17 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Michael Shank à 15″5945

18 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske à 16″4614

19 – Cody Ware (Dallara-Honda) Dale Coyne à 16″9933

20 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter à 17″5558

21 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske à 1’30″7894

22 – Jimmie Johnson (Dallara-Honda) Chip Ganassi à 1 tour

23 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne à 1 tour

ABANDONS

34° tour: Kevin Magnussen

20° tour: Dalton Kellett

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE L’INDYCAR 2021

1. Palou : 349 points – 2. O’Ward : 321 – 3. Dixon : 296 – 4. Newgarden : 261 – 5. Pagenaud : 255.