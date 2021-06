MOTOGP 2021 : MICK DOOHAN ET JOSE LUIS MARTINEZ GOUROUS DE MARQUEZ !

C’est la chaîne DAZN qui a décroché le bel entretien dont je publie quelques extraits, il est rare que je reprenne des documents faits par d’autres mais d’abord je ne pompe pas tout, ce serait du vol, je dis aussi de qui il s’agit.

Enfin il est évident que je n’ai pas les moyens colossaux de ces gens. DAZN est basée en Angleterre mais est vraie nébuleuse multinationale du sport, elle existe dans un paquet de pays et propose des contenus en streaming.

Elle existe en plusieurs langues, utilisant des serveurs dans le monde entier, auxquels on peut se raccorder via un VPN « Virtuel Private Network » ou Réseau virtuel privé, qui s’achète sur le net et en plus protège vos courriers, qui permet donc par exemple à un Français de passer par un serveur US ou italien ou ici espagnol et d’accéder à des programmes qui ne sont pas disponibles en France.

Dans cet entretien (en espagnol) Marquez évoque deux hommes qui l’ont amené sur le chemin de la renaissance…

JOSE LUIS MARTINEZ A LA RESCOUSSE…

Marquez raconte ses sensations d’après course

« Je ne suis ni heureux ni triste. Je suppose que ce soir sera différent, mais j’ai gagné et la vérité est que je ne sais pas comment parce que j’ai été bien, mais pas mieux que les autres. Je l’ai dit hier, que je ferais tout pour monter sur le podium s’il faisait tout ce qu’il pouvait sur le podium, gagner me semblait impossible parce que je savais que Miguel allait bien, mais quand j’ai vu quatre gouttes et Aleix attaquait derrière, j’ai pensé qu’il était temps de prendre un risque. C’était très risqué d’agir comme ça après trois chutes de suite et une saison où je n’ai rien fait.. La vérité est que dans les derniers tours, j’ai imaginé que ce n’était pas Miguel qui me poursuivant mais José Luis Marinez, mon sparring partner. J’ai donc pensé que c’était José et que resterais devant lui. »

A ce point de l’entretien, Marquez est assailli par l’émotion, sa gorge se noue et les larmes arrivent… « Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée, j’ai pensé « je l’ai encore eu ! » Je vais profiter de cette victoire car je sais qu’à Assen ce sera différent, je reviendrai à la réalité qui n’est pas de gagner, j’espère juste qu’il y aura d’autres moments comme celui-ci avant la fin de la saison ! »

Alors qui est ce José Luis Martinez ?

Un ancien champion d’Espagne de motocross qui a décidé en 2015 d’arrêter sa carrière pour entraîner Marc en tout terrain.

Et c’est un coup de génie quelque part, encore mieux que le ranch de Rossi car le Dottore y roule en effet en TT mais avec des pilotes de GP de vitesse.

Marc roule avec un vrai pro de la terre…

On comprend d’un coup que Marc soit si fort sur un circuit à gauche et parfois glissant ! Quand il roule avec son ami « tétineux » les défis ne manquent pas !

Le récit de la course…

« J’avais besoin de ça parce que je l’ai toujours dit, pour moi, courir, c’est me battre pour des victoires et des podiums. Je l’ai dit jeudi, que ce serait le premier circuit sur lequel je souffrirais moins qu’ailleurs. J’ai pu piloter toute la course à la limite, sans avoir à gérer et en cas d’erreur, comme il y a peu de virages à droite, le bras réagissait, il ne manquait pas de force. J’ai donc pu en profiter.

MICK DOOHAN A LA RESCOUSSE.

Les histoires de Doohan et Marquez sont à la fois comparables et totalement différentes…

Marquez a été accidenté après sept titres mondiaux en MotoGP, l’Australien Doohan a d’abord été accidenté en 1992, il a risqué l’amputation, avant de revenir et claquer cinq titres d’affilée (lui aussi est pilote Honda) en 500 de 1994 à 1998 !

En 1997, il décroche 10 victoires consécutives, 14 podiums au total. Ce record de victoires en une saison a tenu dix-sept ans avant d’être battu par Marc Marquez en 2014.

Marc Marquez a eu Doohan au téléphone durant une demie heure avant le GP d’Allemagne…

« Logiquement, quand tu es dans une condition difficile tu cherches à te consoler ou à parler avec quelqu’un qui a vécu ta situation ou quelque chose de similaire. Mick m’a expliqué son cas en 92/93, comment il se sentait, ce qui n’allait pas chez lui et quelles erreurs il a commises. J’avais l’impression qu’il racontait ma propre histoire… Je lui ai demandé de m’expliquer sa situation qui a été identique à la mienne. Il est revenu en GP avec une moto que les autres coureurs avaient modifiée et il n’a rien compris, il a tout changé et ne comprenait toujours pas. Des erreurs stupides qui n’étaient pas de son fait. Des erreurs stupides que j’ai commises aussi moi-même cette année, il m’a dit que c’était normal, ça lui est arrivé mais le temps arrange tout. Il te faut juste de la patience et continuer à travailler. Cela te rassure en tant que pilote, car tu vois qu’une légende comme Mick Doohan a vécu quelque chose de similaire mais qu’il a fini par s’en débarrasser ».

Sacrée leçon que nous donne Marquez qui confirme qu’il veut revenir à son niveau d’avant et que rien d’autre ne l’intéresse.

On comprend aussi son début d’année quasiment vierge de résultats avec en plus des chutes qui montrent qu’un moment il en a eu marre d’attendre le retour de forme…

Voilà, il est dixième au mondial au lieu du fond de grille où il a passé le début d’année, un canard espagnol a raconté cette histoire en imaginant qu’en retrouvant sa forme d’antan Marc Marquez allait comme Doohan enfiler cinq titres d’affilée…

Élément de comparaison encore, quand Doohan a commencé sa conquête du monde il avait 27 ans…

A un an près, l’âge de Marquez.

Alors cinq de mieux ? Il dépasserait alors largement Rossi (sept à sept pour l’instant en 500/MotoGP) et serait encore derrière Nieto et Agostini mais il deviendrait le vrai héros de ce siècle…

Bon, je dirais bien que c’est tout ce qu’on lui souhaite sauf que maintenant, on a en MotoGP deux pilotes français qui mènent le mondial.

Ce qui promet de sérieuses bastons quand Marquez va redevenir l’ogre…

Et j’ai aussi très envie de titres français en MotoGP.

On va donc dire que Marc n’en aura pas cinq à cause des frenchies, mais qu’il va être difficile à aller chercher au fur et à mesure de son retour en forme.

Bref le temps presse, Fabio et Johann ne lâchez surtout rien…

Jean Louis BERNARDELLI