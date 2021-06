VICTOIRE D’ARTHUR LECLERC DANS LA 2éme COURSE DE F3 FIA AU PAUL RICARD. MARTINS 3éme ET LEADER

Une course chargée de dépassements pour le vainqueur Arthur Leclerc lors de cette seconde manche au Paul Ricard, contrôlée de l’extinction des feux jusqu’au drapeau à damier, pour le pilote PREMA qui remporte sa première victoire en Formule 3 ce samedi depuis la pole de la grille inversée.

Belle performance pour la Scuderia PREMA qui réalise le doublé avec Dennis Hauger, qui termine deuxième et qui pouvait même viser le triplé avec Olli Caldwell mais ce dernier n’a pas pu conserver la troisième place que le Français Victor Martins de MP Motorsport, lui a subtilisé, décrochant lui la dernière place du podium dans l’avant-dernier tour, après être parti de la 11éme place.

Un abandon lors des qualifications vendredi semblait avoir anéanti les espoirs de victoire d’Arthur Leclerc ce week end mais lors de la deuxième manche – après avoir déjà réalisé une performance sensationnelle dans la 1ére course remontant de la 30éme à la 12éme place – suite à la pole position inversée, le Monégasque a de nouveau brillé !

Car le poleman au terme d’une deuxième course beaucoup plus calme, semblait serein tout au long des 20 tours, triomphant et gagnant avec une solide avance de plus de 4 secondes sur son dauphin, son partenaire, Dennis Hauger.

Aligné sous de sombres nuages ​​présents dans le ciel du sud de la France, Leclerc, membre de la Ferrari junior s’en sortait sans accroc au départ et conservait la tête.

Ses coéquipiers chez PREMA se battaient pour la deuxième place derrière lui, Hauger et Caldwell.

Promu quatrième sur la ligne, Ayumu Iwasa n’a pas été en mesure de conserver sa position longtemps, tombant à la sixième place derrière le kangourouv Jack Doohan et le Français Victor Martins.

Ce dernier – incroyable – remontant déjà six places depuis la 11éme place sur la grille. L’autre pilote tricolore Clément Novalak a lui aussi remonté jusqu’à la sixième place, tandis que le vainqueur de la 1ére Course, Alex Smolyar pointait à la huitième place après être parti du douzième rang.

Quant au Brésilien Caio Collet, lui il n’a pas connu le même succès que son coéquipier Martins chez MP Motorsport. Finissant hors des points dans la Course 1, le Brésilien a été contraint à l’abandon dans cette deuxième Course, après avoir calé en début de course. Lâchant de précieux points au Championnat !

Mais Martins était loin d’avoir terminé sa remontée, lui qui joue et vise le titre. Le Français devançant vite Doohan pour la quatrième place, alors que Hauger commençait à battre Caldwell dans la lutte pour la deuxième place.

Heureusement pour PREMA, le dépassement éventuel de Hauger a été net, l’équipe Italienne conservant l’espoir d’un triplé 1-2-3.

Smolyar et Calan Williams ont ensuite tous deux dépassé Iwasa pour les septième et huitième places dans les derniers tours, ramenant le pilote Russe d’Hitech à la 9éme place sous le drapeau. En 10ème position, Frédérik Vesti a réussi à devancer David Schumacher et Logan Sargeant pour la position finale dans les points.

Devant, Leclerc profitait d’une course bien gérée et parfaitement contrôlée jusqu’au drapeau à damier, terminant la course avec un avantage de 4,2 secondes sur Hauger, le Norvégien apparemment heureux de se contenter de la deuxième place derrière son coéquipier.

Le podium de Caldwell et le 1-2-3 de PREMA étaient cependant très menacés. Le Britannique ayant été entraîné dans une bataille avec Victor Martins toujours aussi rapide et brillant, et qui était plus qu’heureux de briser le triplé du PREMA.

Le Français s’offre donc deux podiums en autant de courses au Paul Ricard, et il se retrouve désormais au commandement, ex aequo au classement provisoire de cette F3 FIA 2021.

A l’arrivée outre Martins, Arthur Leclerc affichait une mine réjouie :

« Je suis vraiment heureux, c’était une course formidable et vraiment spéciale de gagner devant le monde de la F1 ainsi que ma famille et mes amis. C’était une victoire vraiment spéciale, surtout parce que c’est si près de chez moi. »

Et le petit frère du pilote de la Scuderia Ferrari, ajoutait :

« Je ne m’y attendais pas du tout ce matin quand je partais de la P30 en 1ére course, mais grâce à ma pole de la grille inversée de cette 1ére course, nous l’avons fait et je suis vraiment content d’aujourd’hui. »

Hauger et Martins sont désormais à égalité avec 48 points en tête du championnat des pilotes. Caldwell est à la troisième place avec 41 points, avec l’autre tricolore Novalak quatrième avec 39 points et Smolyar cinquième avec 36.

Dans la bataille pour le titre par équipes, PREMA reste premier avec 104 points, devant Trident avec 72. MP est troisième avec 68 et ART GP quatrième avec 67. Charouz Racing System pointe cinquième avec 18.

Vesti cherchera ce dimanche à traduire son brillant tour lors des qualifications de vendredi par une première victoire cette saison, lorsqu’il s’alignera P1 dans la course 3.

Pour rivaliser avec le pilote ART GP, Dennis Hauger, espère enchaîner son podium en Course 2 avec une victoire en Course 3.

Quant à Victor Martins, l’objectif pour lui, sera essentiellement de scorer le maximum de points, avec en ligne de mire, le sacre en fin de Championnat F3 FIA, lui qui est le Champion de l’Eurocup Formule Renault 2020

Gilles GAIGNAULT

Photos : F3 FIA

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE F3 FIA AU PAUL RICARD

1 – Arthur Leclerc – Prema, les 20 tours, en 37’46″891

2 – Dennis Hauger – Prema à 4″281

3 – Victor Martins – MP Motorsport à 8″044

4 – Oliver Caldwell – Prema à 9″383

5 – Jack Doohan – Trident à 10″067

6 – Clément Novalak – Trident à 12″757

7 – Alexander Smolyar – ART GP à 18″042

8 – Calan Williams – Jenzer à 20″664

9 – Ayumu Iwasa – Hitech à 22″190

10 – Frederik Vesti – ART GP à 24″930

11 – David Schumacher – Trident à 25″360

12 – Logan Sargeant – Charouz à 25″888

13 – Matteo Nannini – HWA Racelab à 25″934

14 – Jak Crawford – Hitech à 26″375

15 – Lorenzo Colombo – Campos à 30″605

16 – Pierre-Louis Chovet – Campos à 30″986

17 – Juan Manuel Correa – ART GP à 31″484

18 – Enzo Fittipaldi – Charouz à 31″516

19 – Tijmen Van der Helm – MP Motorsport à 33″611

20 – Roman Stanek – Hitech à 34″162

21 – Oliver Rasmussen – HWA Racelab à 36″908

22 – Kaylen Frederick – Carlin à 38″307

23 – Jonny Edgar – Carlin à 42″114

24 – Amaury Cordeel – Campos à 46″254

25 – Reshad De Gerus – Charouz à 52″030

26 – Jonathan Hoggard – Jenzer à 56″171

27 – Rafael Villagomez – HWA Racelab à 58″577

28 – Filip Ugran – Jenzer à 1’02″562

ABANDONS

Ido Cohen

Caio Collet

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA F3 FIA 2021

1.Hauger et Martins : 48 points – 3.Caldwell : 41– 4.Novalak : 39 – 5.Smolyar : 36 – 6.Doohan : 33– 7.Vesti : 25 – 8.Collet : 20 – 9.Sargeant : 18 – 10.Nannini : 16 – 11.Leclerc : 15 – 12.Williams : 13 – 13.Edgar : 11- 14.Iwasa : 9 – 15.Correa : 6 -16.Crawford : 2 – 17.Stanek : 1.