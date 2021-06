LA RED BULL HONDA DE MAX VERSTAPPEN EMPORTE LE GRAND PRIX DE FRANCE DE F1 AU PAUL RICARD

FLASH – FLASH – FLASH

Au volant de sa Red Bull-Honda, le Néerlandais Max Verstappen remporte ce dimanche 20 juin 2021, le Grand Prix de France de Formule 1 sur le circuit Varois du Paul Ricard au Castellet.

A l’arrivée au terme des 53 tours, il triomphe en l’emportant devant la Mercedes de Lewis Hamilton et la seconde Red Bull du Mexicain Sergio Pérez

Max qui lâchait :

« C’était très difficile au début, j’avais un bon équilibre. Ensuite, ça a été plus difficile pour garder la voiture stable. Après notre premier arrêt, les pilotes revenaient fort derrière, c’est à ce moment que l’on a décidé de faire deux arrêts, et heureusement, ça a payé. Il a fallu travailler dur pour cela, mais on a bien été récompensé. C’était difficile de remonter sur Hamilton parce qu’il y avait beaucoup de retardataires à passer mais c’était une très belle bataille jusqu’à l’arrivée. À chaque course nous nous sommes battus contre les Mercedes et je pense que ce sera comme ça jusqu’à la fin du Championnat.

Top 5 pour l’autre Mercedes du Finlandais Valteri Bottas et la 1ére des McLaren celle du Britannique Lando Norris

Suivent dans l’ordre la seconde McLaren de l’Australien Daniel Ricciardo, l’Alpha Tauri du Français Pierre Gasly, l’Alpine de Fernando Alonso et les deux Aston Martn de Seb Vettel et Lance Stroll

Nouvelle belle performance donc pour Gasly, sacrément régulier avec l’Alpha Tauri à la bagarre en début de course avec les Ferrari et qui confiait :

« Il y a eu un beau spectacle. Pour nous, ça a été une très bonne course. On a fini septième, derrière deux McLaren, deux Mercedes et deux Red Bull, je pense qu’on ne pouvait pas espérer mieux. Intérieurement, toute la course a été positive, jusqu’au moment de l’arrêt, on se laisse dépasser par (Daniel) Ricciardo et Charles (Leclerc) qui étaient derrière. Il y a juste ce moment où nous aurions pu mieux faire. Ensuite, je ressors dans le trafic, j’abîme les pneus dans le début du deuxième relais, et ça a été compliqué. Mais bon, on a réussi à sauver les meubles et à aller chercher une très belle septième place.

L’autre pilote tricolore. Esteban Ocon ne termine lui qu’à une bien modeste quatorzième place son GP National … Assurément de quoi être déçu !

A l’arrivée le pilote Alpine expliquait :

« Nous n’avions vraiment pas de vitesse. Sur cette course, il y avait clairement quelque chose qui n’allait pas avec la voiture sur les deux trains de pneus (médium et hard). On a dégradé énormément et on a perdu beaucoup de performance. Je n’arrivais même pas à rattraper la Williams sur la fin de course donc il y a clairement quelque chose à trouver et à améliorer. Ce n’était pas notre rythme du début de saison. On a la chance de rouler la semaine prochaine (en Autriche), on a trois jours pour voir ce qui n’a pas été et changer tout ça dans une spirale positive.

Et que dire de la prestation des Ferrari ?

Longtemps dans le Top 10, les deux ´Rosso’ terminent finalement hors des points à de bien modestes positions, 11eme pour l’Espagnol Carlos Sainz Junior et encore plus loin au … seizième rang pour le Monégasque Charles Leclerc!!!

Au classement provisoire Max Verstappen totalise 131 points qui précède Hamilton son dauphin avec 119, suivi de Perez troisième avec 84, de Norris avec 76 et de Bottas seulement cinq avec 59 points !

Suivent les deux Ferrari de Leclerc six avec 52 et Sainz Jr avec 42.

Le premier Français Pierre Gasly pointant lui au huitième rang avec 37 points

Prochaine étape dès le week end prochain en Autriche avec le Grand Prix de Styrie.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN



LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE FRANCE 2021

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 53 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) a 2″904

3 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) a 8″811

4 – Valtteri Bottas (Mercedes) a 14″618

5 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) a 1’04″032

6 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) a 1’15″857

7 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) a 1’16″596

8 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) a 1’17″695

9 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) a 1’19″666

10 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) a 1’31″946

11 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) a 1’39″337

12 – George Russell (Williams-Mercedes) a 1 tour

13 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) a 1 tour

14 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) a 1 tour

15 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) a 1 tour

16 – Charles Leclerc (Ferrari) a 1 tour

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) a 1 tour

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) a 1 tour

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) a 1 tour

20 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) a 1 tour

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES PILOTES’

1.Verstappen : 131 points – 2.Hamilton 119; 3.Perez 84; 4.Norris 76; 5.Bottas 59; 6.Leclerc 52; 7.Sainz 42; 8.Gasly 37; 9.Ricciardo 34; 10.Vettel 30; 11.Alonso 17; 12.Ocon 12; 13.Stroll 10; 14.Tsunoda 8; 15.Raikkonen, Giovinazzi 1.