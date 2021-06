JACK DOOHAN REMPORTE LA 3éme COURSE DE F3 FIA DU PAUL RICARD.

Le jeune Australien Jack Doohan – fils de l’ancien Champion du monde moto de la catégorie reine de l’époque, celle des 500cc, devenu depuis MotoGP – a fait une brillante démonstration sur le tracé mouillé de la piste Varoise du Paul Riczrd au Castellet, pour remporter sa première victoire en Formule 3 après s’être élancé de la quatrième place, poursuivant et battant sous le damier, le leader de la course, Dennis Hauger après des derniers tours tendus.

Troisième sur le podium, le Brésilien Caio Collet a empêché son coéquipier chez MP Motorsport , le Français Victor Martins d’obtenir après ses deux podiums de samedi, un triple podium à domicile, décrochant lui cette place, la dernière place du podium en fin de compte.

Le poleman Frederik Vesti a lutté avec les conditions météo, laissant d’abord le leadership à Hauger, avant de finir seulement sixième sous le drapeau.

Doohan n’avait pourtant pas pris un bon départ non plus, puisqu’il a chuté à la cinquième place derrière l’autre tricolore, Clément Novalak, mais il a ensuite superbement récupéré, avant de remonter etv de se lancer à la poursuite de Dennis Hauger.

Mais malgré la perte de la victoire, Hauger conserve sa place en tête du Championnat des pilotes, étendant désormais son avance à six points sur Victor Martins.

Malgré toutes les prévisions météorologiques d’avant-épreuve indiquant un week-end chaud et ensoleillé dans le sud de la France, le peloton a été confronté à la pluie pour cette 3éme, les pneus pluie ayant du coup, subi une sortie inattendue !!!

Parti de la pole, le Danois Vesti semblait mal préparé au changement de temps, visiblement inquiet sur la grille de départ et se retrouvant à la deuxième place derrière le leader du Championnat, le Norvégien Hauger. La course du pilote PREMA a d’ailleurs été bien meilleure, le Norvégien trouvant beaucoup d’adhérence sur la piste pour prendre la tête avant le 1er virage.

Vesti a réussi à s’accrocher à la P2 alors que Hauger s’éloignait en tête, créant un écart de 1,7 seconde au cours du premier tour. Le Danois a été confronté à un deuxième défi alors que Victor Martins avait également eu du mal au départ, se faisant ‘sauter’ par son compatriote Clément Novalak pour la troisième place.

La pluie s’étant arrêtée au 6éme tour, la piste restait cependant très glissante et Novalak optait pour une approche patiente, comblant tranquillement la différence entre lui et Vesti. Cependant, tout son travail acharné a été défait en quelques virages, car il a finalement tenté de dépasser le pilote ART GP, mais il s’est loupé et cela a permis non seulement à Martins mais aussi à Doohan de prendre l’avantage.

Contrairement à son coéquipier, Doohan ne s’est nullement montré patient et il a positionné sa monoplace a côté de celle de Victor Martins dans la ligne droite principale pour finalement filer vers le commandement et monter sur la plus haute marche du podium final de ce meeting F3 FIA de la manche Frznçaise.

L’Australien ayant immédiatement commencé à rattraper Vesti d’abord même si le Danois a réussi à défendre sa P2 dans la première moitié de la course, malgré un manque d’adhérence, mais il a vite a succombé assez rapidement à l pression de Jacj Doohan, en virant trop large au premier virage.

Le pilote ART Grand Prix a ensuite perdu deux autres places avec une autre oscillation, cette fois au virage 11, permettant ainsi au duo de MP Motorsport Collet et Martins de le devancer également.

Doohan cherchait lui a s’emparer de la tête de la course, réalisant le tour le plus rapide de la course et réduisant l’écart et l’avance du leader Dennis Hauger. Il l’a rattrapé alors qu’il ne restait plus que cinq tours à faire et on lui a dit d’y aller sur la radio de l’équipe.

Doohan n’a eu besoin d’aucune deuxième invitation, passant devant le pilote PREMA dans la ligne droite principale.

Hauger a conservé l’aspiration derrière la monoplace Trident et il a été encouragé par la radio de son équipe à se battre pour la victoire, au lieu de se contenter de la deuxième place, mais à la fin, il ne pouvait rien faire.

L’Australien avait tout simplement trop d’adhérence et trop de contrôle de la course et c’est bien lui qui franchissait la ligne en vainqueur.

Il y a eu également beaucoup de mouvement derrière eux dans les derniers tours, alors que Collet a pris la P3 à Martins et Novalak a dépassé Vesti pour la P5.

Iwasa a également réussi à devancer Alex Smolyar pour la septième place. Dans les positions finales des points, l’Equatorien Juan Manuel Correa a conservé la neuvième place et Jak Crawford a pris la dixième.

Jack Doohan qui heureux de l’emporter sur ce circuit mondialement très réputé, confiait :

« Je suis très heureux du résultat et très reconnaissant à l’équipe, aux ingénieurs et aux mécaniciens de m’avoir offert une voiture géniale. Les conditions n’étaient pas des plus faciles, mais nous les avons bien gérées et sommes arrivées en tête. Je suis très heureux et j’attends maintenant avec impatience le Red Bull Ring dans un peu plus d’une semaine. »

Hauger seulement second reste premier du Championnat des pilotes avec 66 points, devant Martins avec 60. Doohan est passé à la troisième place avec 58 points, devant Novalak, quatrième avec 49, et Caldwell cinquième avec 41.

Au Championnat par équipes, PREMA est premier avec 122 points, devant Trident avec 107 et MP Motorsport avec 95. ART Grand Prix est quatrième avec 81 et Hitech Grand Prix cinquième avec 19.

Hauger et Martins poursuivront leur bataille en tête du Championnat dans un peu moins de deux semaines lorsque le peloton des jeunes de la F3 FIA, se retrouvera à Spielberg au cœur des montagnes de la Styrie en sud Autriche, sur un circuit du Red Bull Ring, où tout dernièrement le coéquipier de Victor Martins chez MP Motorsport, le Brésilien Caio Collet, a battu le record de la piste en F3 lors des essais collectifs.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F3 FIA

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE DU PAUL RICARD

1 – Jack Doohan – Trident , les 20 tours, en 43’19″510

2 – Dennis Hauger – Prema à 1″551

3 – Caio Collet – MP Motorsport à 5″051

4 – Victor Martins – MP Motorsport à 7″237

5 – Clement Novalak – Trident à 14″245

6 – Frederik Vesti – ART GP à 17″942

7 – Ayumu Iwasa – Hitech à 23″074

8 – Alexander Smolyar – ART GP à 24″883

9 – Juan Manuel Correa – ART GP à 25″549

10 – Jak Crawford – Hitech à 28″620

11 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab à 34″198

12 – Calan Williams – Jenzer à 36″018

13 – Arthur Leclerc – Prema à 39″013

14 – Jonny Edgar – Carlin à 41″826

15 – Roman Stanek – Hitech à 42″379

16 – Tijmen Van der Helm – MP Motorsport à 44″394

17 – Kaylen Frederick – Carlin à 45″339

18 – Jonathan Hoggard – Jenzer à 45″882

19 – Lorenzo Colombo – Campos à 47″672

20 – Matteo Nannini – HWA Racelab à 48″519

21 – Reshad De Gerus – Charouz à 48″859

22 – Oliver Rasmussen – HWA Racelab à 53″917

23 – Rafael Villagomez – HWA Racelab à 54″660

24 – Ido Cohen – Carlin à 56″688

25 – Amaury Cordeel – Campos à 1’02″091

26 – Filip Ugran – Jenzer à 1’08″247

27 – David Schumacher – Trident à 1’08″525

28 – Pierre-Louis Chovet – Campos à 2 tours

ABANDONS

Logan Sargeant

Oliver Caldwell

LE CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE

1.Hauger : 66 points – 2.Martins : 60 – 3.Doohan : 58 – 4.Novalak : 49 – 5.Caldwell : 41 – 6.Smolyar : 40 – 7.Collet : 35- 8.Vesti : 33– 9.Sargeant : 18- 10.Nannini : 16 – 11.Leclerc et Iwasa : 15– 13.Williams : 11– 14.Correa : 8- 15.Crawford : 3- 16.Stanek : 1.