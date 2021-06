VESTI EN POLE AU PAUL RICARD EN F3 FIA. VICTOR MARTINS TROISIEME

Le Danois Frederik Vesti, membre du Junior Team Mercedes, s’offre la pole position de la Formule 3 ce vendredi sur le circuit Paul Ricard au Castellet Pilote de l’équipe Française ART Grand Prix a signé le meilleur temps en 1’50″882, le seul en mesure de passer sous la minute 51.

Les premiers tours rapides après avoir monté le deuxième train de pneus Pirelli ont été décisifs. Ainsi Dennis Hauger- le plus rapide des essais libres auparavant avec 1’51″478 était le poleman provisoire avec 1’51 « 668 et à environ 5′ de la fin de cette séance des qualifications, il est parvenu à encore améliorer et à abaisser pour signer un 1’51 » 063 ;

Mais c’était sans compter sur Vesti qui lui a immédiatement répliqué sur la piste avec on l’a dit le temps absolu de référence : 1’51″478

Le Danois s’élancera donc devant tout le monde dans la course 3 la plus importante dimanche, sur la base du nouveau format des trois manches lors des weeks-end de la F3 FIA. Et en attendant il obtient déjà 4 points de bonus pour le classement général, passant à 24.

Dennis Hauger, leader du classement provisoire avec sa monoplace de la Scuderia Prema et en tête des essais libres en matinée, doit se contenter de la deuxième place devancé de 181 millièmes ;

Il précède le Français Victor Martins du MP Motorsport, l’Australien Jack Doohan de Trident et le Brésilien Caio Collet, le partenaire de Martins.

Sixième un autre pilote Trident, un autre tricolore Clément Novalak, suivi d’Alexander Smolyar le Russe et du Japonais Ayumu Iwasa, huitième.

Pour compléter le top 10, signalons la présence bienvenue de l’Equatorien Juan Manuel Correa – le miraculé du drame du samedi 31 aout 2019 lors de la course de F2 à Spa qui avait couté la vie au Français Anthoine Hubert – tout juste confirmé dans la pépinière Sauber, et celle de Logan Sargeant du Charouz. Le onzième David Schumacher et le douzième Calan Williams qui dans la première course prévue ce samedi matin auront une belle opportunité de scorer de précieux points.

Des qualifications à oublier pour le jeune Arthur Leclerc, l’un des noms les plus attendus.

Le Monégasque, aprés environ sept minutes du début de la session, est sorti de la piste en touchant les barrières et en brisant la suspension avant gauche, provoquant la sortie du drapeau rouge.

Le pilote de la Ferrari Driver Academy a commis une erreur qui va lui couter cher car sans référence chrono significative, il se retrouvera dernier au départ de la course 1 et de la course 3. Et sachant qu’il n’avait déjà récolté aucun point à Barcelone pour l’ouverture de la saison, cela s’avère terrible …

Signalons encore que le rookie Jonathan Hoggard qui débute dans le baquet de la voiture de l’équipe Suisse Jenzer précédemment pilotée par le jeune Français Pierre-Louis Chovet, qui avait perdu son volant en raison de problèmes budgétaires, pointe au vingtième rang.

Chovet, incroyablement en piste finalement car appelé in extremis par l’équipe Espagnole Campos pour remplacer provisoirement Laszlo Toth, positif au COVID-19, et qui n’obtient que le vingt-cinquième chrono .

Gilles GAIGNAULT

Photos : FIA F3

LE RÉSULTAT DES QUALIFICATIONS

1 – Frederik Vesti – ART GP – 1’50″882

2 – Dennis Hauger – Prema – 1’51″063

3 – Victor Martins – MP Motorsport – 1’51″122

4 – Jack Doohan – Trident – 1’51″165

5 – Caio Collet – MP Motorsport – 1’51″187

6 – Clement Novalak – Trident – 1’51″213

7 – Alexander Smolyar – ART GP – 1’51″269

8 – Ayumu Iwasa – Hitech – 1’51″484

9 – Juan Manuel Correa – ART GP – 1’51″503

10 – Logan Sargeant – Charouz – 1’51″525

11 – David Schumacher – Trident – 1’51″550

12 – Clement Williams – Jenzer – 1’51″575

13 – Matteo Nannini – HWA – 1’51″613

14 – Olli Caldwell – Prema – 1’51″648

15 – Tijmen van der Helm – MP Motorsport – 1’51″669

16 – Jak Crawford – Hitech – 1’51″718

17 – Roman Stanek – Hitech – 1’51″772

18 – Lorenzo Colombo – Campos – 1’51″809

19 – Amaury Cordeel – Campos – 1’51″929

20 – Johnathan Hoggard – Jenzer – 1’52″051

21 – Enzo Fittipaldi – Charouz – 1’52″334

22 – Kaylen Frederick – Carlin – 1’52″453

23 – Jonny Edgar – Carlin – 1’52″453

24 – Oliver Rasmussen – HWA – 1’52″475

25 – Pierre – Louis Chovet – Campos – 1’52″564

26 – Reshad De Gerus – Charouz – 1’52″795

27 – Filip Ugran – Jenzer – 1’52″823

28 – Rafael Villagómez – HWA – 1’52″946

29 – Ido Cohen – Carlin – 1’53″023

30 – Arthur Leclerc – Prema – 2’30″239