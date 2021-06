MOTOGP 2021 AU SACHSENRING : VENDREDI POUR OLIVEIRA, QUARTARARO DEUX

Le matin, avec une piste à 35 degrés, on a vu une belle bagarre mais… pour la deuxième place!

Car ‘LE’ roi de la matinée a été de bout en bout… un certain Marc Marquez !

Baston derrière donc et Fabio Quartararo, après une chute, mais une grosse gamelle, termine à un gros dixième du « petit diable » qui mérite à nouveau son surnom !

Les Honda sont très en forme, à croire qu’elles aiment les circuits à gauche (anti clockwise) ! Car outre Marquez, Nakagami troisième temps, Pol Espargaro pointe quatre, le week-end commence bien ! Seul Quartararo empêche un triplé Honda !!!!

Comme prévu les Ducati ont des difficultés de réglages, Jack Miller est six, Johann Zarco huit, Bagnaia onze et Martin dix-neuf…

A noter que dans ce défilé de stars, Aleix Espargaro et son Aprilia sont cinquième temps ! Mir et sa Suzuki neuf, Maverick Vinales le partenaire de Fabio, dix ! Voilà la matinée vite résumée.

Une précision, le sellier-garnisseur de Fabio Quartararo, lui a fabriqué une fermeture velcro énorme pour boucler sa combinaison!

En Moto2, Gardner et « Diggia » (Di Giannantonio dans le paddock) ont pris les deux meilleurs chronos, Fernandez est quatre, Lowes six, Bezzecchi neuf, six dixièmes d’écart entre ces pilotes, ce qui est beaucoup, il va falloir bosser derrière !

En Moto3, que Valentino Rossi dit ne plus regarder tellement il a peur de la violence de cette cylindrée, McPhee (casque écossais !) est meilleur temps, s’il arrive à terminer le GP ce qui est peu fréquent on le verra enfin à sa vraie valeur. Suzuki et Rodrigo le suivent, rien de bien révolutionnaire…

FP2 : LE BRASIER POUR LES MOTO3. MCPHEE GARDE LE POUVOIR

31 degrés et plus de 50 sur la piste ! Le climat continental, quand ça commence à vraiment chauffer ou à geler, c’est totalement inhumain.

Ce sont les Moto3 qui vont attaquer la fournaise.

McPhee, Suzuki et Fenati tirent les premiers.

Pour une fois, Acosta, large leader au mondial, ne rate pas sa première séance, il est cinq. Enfin en début de session…

A la mi-temps de la FP2, les trois premiers sont toujours là,. Signe que l’on travaille comme des fous ailleurs, au cas où ce temps de folie n’amènerait pas d’orage samedi.

Suzuki attaque franchement à 15 minutes de la fin, quatre dixièmes devant Fenati !

A noter qu’à ce point de la session, le jeune rookie Français Lorenzo Fellon est en septième chrono, j’en parle vraiment peu car il est tout le temps en fond de grille mais bienvenue dans le Top ten amigo…

Puis l’éternel et vieux Rodrigo vient devant, on rappelle qu’il est en Moto3 depuis 2014 ! Il a commencé jeune mais huit ans dans la même petite cylindrée ça doit manquer de piquant… Mais enfin il roule, la preuve…

Le joli coup de ces cinq dernières minutes est pour Öncu qui remonte du diable vauvert au troisième chrono quand Acosta, qui a aussi bien bossé, est meilleur temps.

Acosta, Rodrigo, Öncu, voilà le trio de l’après midi mais bien sûr on a été moins vite que le matin, la piste est montée à 52 degrés…

C’est donc McPhee qui reste le patron.

MOTOGP : CHAUDE PISTE POUR OLIVEIRA DEVANT QUARTATARO

Alors Marc Marquez, le grand maître du Sachsenring en 500/MotoGP (sept victoires d’affilée, Agostini six) va-t-il rester dans sa légende ?

Ce matin, l’opposition Quartararo le jeune talent/Marquez le roi s’est faite de face. Intéressant… Fascinant même…

Il y a beaucoup de pneus Hard à l’avant, ce qui est logique. Fabio Quartararo est en Medium.

Marc Marquez fait quasiment tout de suite le meilleur temps, devant Oliveira et Rins, en effet, on attend les KTM sur ce type de circuit.

Le pilote Portugais profite d’un freinage raté de Marquez pour lui passer devant. Vinales se réveille, troisième temps, Pol Espargaro se met au tas, c’est la deuxième fois ce vendredi… Les leaders sont très légèrement plus rapides que le matin.

Johann Zarco est le meilleur pilote Ducati avec le sixième temps. Les pilotes qui rentrent au stand sont épuisés par la chaleur. Il va falloir être costaud si la pluie ne vient pas. Espargaro est troisième temps !

Miller se bat comme un fou dans cette succession infernale de pif paf qu’est ce circuit mais c’est Luca Marini, le frère de Rossi, qui trouve le premier la solution Ducati, il est deuxième temps derrière Oliveira. mais sa fin de séance sera désastreuse.

Marquez est passé en Medium arrière, il envoie comme un malade mais a toujours un petit souci dans les deux derniers secteurs, cette fois no problemo il passe leader deux dixièmes devant Oliveira. Il a fait treize tours avec son pneu Hard à l’avant, ce sera son choix si la fournaise allemande continue.

Rossi va au tas, d’ailleurs chez Yamaha ce n’est pas le pied, Vinales est huitième temps, Morbidelli seize, Quartararo dix-neuf. Il est clair qu’ils bossent mais on est à dix minutes du bout il faut assurer la qualif en Q2 si jamais il pleut demain matin. Tout le monde rentre au stand avant la dernière salve.

Chez Ducati pas la joie non plus, Zarco, dixième temps, est le seul qualif « usine » pour l’instant, Miller est onze, Bagnaia quinze et Martin vingt et un. Le meilleur de la bande est toujours Marini, quatrième temps.

Cinq minutes du bout tout le monde est au charbon.

Bien entendu on sort les Soft à l’arrière, aucun intérêt pour le GP, on vise seulement le Top Ten… Zarco va au gravier, sans chute. C’est la guerre de rues, les chronos bougent comme un navire dans la tempête. Marquez est resté en medium à l’arrière, le test l’intéresse plus que le classement. Mais il est neuf !

Dernière minute, Oliveira, Quartararo, Vinales… Rins est quatre, Pol Espargaro cinq devant Nakagami, Zarco est le meilleur des rouges, huitième temps devant Miller, Morbidelli est dix et Marquez douze ! Marini a chuté il est à dache.

Fabio Quartararo parle de Marc Marquez à se descente de selle: « Je sens qu’il est très fort mais je ressens la même chose : je me souviens qu’il m’a rendu la vie très difficile en 2019 pour obtenir ma première victoire, donc je vais essayer de faire la même chose. Mais il semble bien qu’il soit très rapide et son rythme paraît bon. Nous savons qu’il est super rapide sur cette piste. Oui, personne ne voudra vraiment le dire, mais je pense que tout le monde… vous savez, il a connu des moments très difficiles et je serai heureux qu’il obtienne un très bon résultat, mais je serai pour lui mais pas heureux pour nous ! Nous devons donc essayer de gérer pour obtenir un très bon résultat ici et essayer qu’il ne gagne pas. Mais je ne suis pas ici pour cela : je suis ici pour me battre pour la victoire et pour le podium, donc je n’ai pas cela l’esprit pour le moment. Mais ce serait quelque chose de bien. »

Je l’ai dit ces cinq dernières minutes ne sont pas du tout un signe pour le GP, au combiné c’est donc Oliveira qui est le meilleur temps du jour mais il a montré auparavant, avant les cinq minutes folles, qu’il était dans le coup, pas impossible qu’il nous fasse le coup du chapeau dimanche !

En tous cas on a vu Marquez se battre devant, ce qui fait un bien fou !

Quartararo deuxième temps, à confirmer, Zarco huit et meilleur de l’armée rouge, c’est une position qu’il a eue durant toute la séance, lui sait donc où il en est, comme Oliveira.

Si Rins est quatre chez Suzuki , Mir est seize lui, si Oliveira est meilleur temps, Binder est quinze, pas facile de se faire une idée sauf celle-ci, Oliveira sera à priori un sacré client.

Un truc étonnant, il y a eu un tourbillon de vent qui a fait s’envoler un paquet d’herbe et avant le Moto2, on a dû sortir les souffleurs de feuilles !

LE MOTO2 SUR LA PISTE DE FEU POUR GARDNER

53 degrés sur la piste ! C’est le record de la journée.

Lowes a pris le meilleur temps quand on agite le drapeau rouge, cinq minutes après le début, pas de chute mais des débris dans la ligne droite ! Un panneau de signalisation officiel a volé dans le vent et une fois au sol il a été pulvérisé en morceaux au premier passage de moto.

Raul Fernandez monte troisième temps, dans cette cylindrée il y a généralement peu de surprises, les leaders se regroupent souvent en tête.

Lowes a légèrement amélioré le meilleur temps du matin, quel dommage que ce mec passe si souvent par la case gravier ! Au général il est quatre mais à 54 points du leader Gardner ! Gardner qui est monté deuxième temps, Fernandez prend le lead.

Il nous manque encore Bezzecchi dans le groupe de tête, futur pilote du team VR46 en 2022. Mais il traverse le gravier, sans chute, c’est quand même le genre de truc qui déclenche une sacrée alerte !

Puis, alors que Gardner passe meilleur chrono, Sam Lowes va au tas, ça tourne à la malédiction !

Bon, on en reste là, avec un leader au général qui fait le meilleur temps…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos MotoGP