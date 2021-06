GRAND PRIX DE FRANCE DE FORMULE 1 2021, FAITS ET CHIFFRES

Annulé l’an passé à la suite de la crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus du COVID-19 et comme bien d’autres manches du calendrier du Championnat du monde de Formule 1, les équipes de GP retrouvent depuis ce jeudi 17 juin 2021, avec plaisir l’épreuve tricolore!

Avec bien évidement l’unique écurie Française, l’équipe Alpine F1 Team qui succède à sa sœur aînée Renault F1 et qui dispute en cette fin de semaine son tout premier Grand Prix de France sur le superbe tracé du circuit Varois du Circuit Paul Ricard au Castellet, pour la septième course de la saison 2021 du Championnat du Monde de Formule 1.

Le circuit Paul RICARD

Situés dans le sud de la France et séparés de 145 kilomètres seulement, le Circuit Paul Ricard et celui de Monaco sont les deux tracés les plus proches du calendrier F1.

Le Paul Ricard est le deuxième tracé le plus long développant 5,842 km depuis le début de saison en étant seulement devancé par le circuit urbain de Bakou.

La France a accueilli 61 Grands Prix de Formule 1, le septième plus grand nombre pour un pays.

Les pilotes et l’équipe ALPINE

En terminant sixième à Bakou, Fernando Alonso a enregistré son meilleur résultat en Formule 1 depuis sa cinquième place au Grand Prixd’Australie2018.

Ce Grand Prix de France sera le neuvième de Fernando en F1. Il y a déjà obtenu trois podiums, sans oublier en France ses deux succès aux 24 Heures du Mans en mondial d’endurance WEC.

Fernando Alonso qui confie: « J’ai toujours aimé courir en France. J’y ai signé de bons résultats en F1 et dans d’autres catégories, mais je ne connais pas très bien le Circuit Paul Ricard comme je n’y ai disputé qu’une course en F1. La piste a été resurfacée avec quelques petites améliorations que nous allons découvrir au début du week-end. Le tracé propose de nombreuses sections rapides et le dixième virage sera amusant avec ces Formules 1 modernes. Il y a beaucoup de dégagements, donc les erreurs sont moins susceptibles d’être punies par les rails qui nous entourent. Ce sera différent de ce que nous avons vu à Monaco et à Bakou et j’espère que nous pourrons offrir un beau spectacle aux fans. »

Esteban a déjà connu le succès sur ses terres. Après avoir couru au Circuit Paul Ricard en Formula Renault 3.5 Series en 2014, il avait également disputé le Grand Prix de Pau dans le cadre du Championnat d’Europe de Formule 3 en 2014. Il avait signé trois poles, une victoire et deux podiums sur le circuit Français.

Esteban Ocon précise : « Mon dernier départ à domicile semble si lointain que je suis plus prêt que jamais et extrêmement impatient d’attaquer ce week-end. Je n’étais pas titulaire en 2019 et le Grand Prix de France n’a pas eu lieu l’an passé. J’ai donc un vrai surplus de motivation et d’énergie pour cette course. Je crois que toute l’équipe veut absolument réaliser une belle performance sur les terres d’Alpine et nous allons travailler dur pour y arriver. C’est le sud de la France, il fait beau, il y aura des fans en tribunes et les voitures les plus rapides au monde… J’ai hâte ! »

Les châssis Renault se sont imposés six fois chez les constructeurs au Grand Prix de France, mais aussi à dix reprises en tant que motoriste. Après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, l’équipe a dépassé la barre des 10 000 km en piste cette saison avec 10 219 km.

Marcin Budkowski, le Directeur Exécutif ajoute : « Une course à domicile a une saveur particulière pour chaque équipe. Alpine est une marque française dont le siège est en France tandis que l’équipe de Formule 1 est principalement basée au Royaume-Uni. Nous pouvons donc dire que nous avons deux courses à domicile ! C’est un honneur de représenter Alpine sur le sol français, surtout dans une si belle région, il y a aussi plus d’attention sur l’équipe avec plus de fans en tribunes, les VIP et les dirigeants de Renault Group… D’où plus de pression pour être performants ! Dès que le week-end commence, chaque membre se concentre comme toujours sur l’exploitation optimale de la monoplace, des pilotes et de toute l’équipe. »

L’Alpine Academy

A retenir encore qu’en marge du Grand Prix de France F1, les jeunes pilotes de l’Alpine Academy, le Français Victor Martins et le Brésilien Caio Collet rejoignent la F1 au Castellet pour la deuxième manche du Championnat de Formule 3.

Victor s’est déjà imposé sur ses terres lors du dernier rendez-vous du Championnat de France de Formule 4 en 2018. De l’autre côté du garage, Caio compte deux podiums à son actif sur le Circuit Paul Ricard, un en F4 française, l’autre en Formule Renault Eurocup.

Premiers tour de roue des ce vendredi matin.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN – TEAM