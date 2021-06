BLEUE PYRÉNÉES … LA TRAVERSÉE DES PYRÉNÉES EN… MOBYLETTE !!!!

INSOLITE MAIS ABSOLUMENT PASSIONNANTE CETTE INITIATIVE….

Une sorte de vertige pousse l’homme à aller au loin, toujours de plus en plus loin, à pieds, à vélo, à skis, sur un bateau ou sur un chameau, en auto et à moto ou pourquoi pas à Mobylette .

La route des cols des Pyrénées d’Est en Ouest, est à l’origine la route thermale crée sous Napoléon 3 pour sa femme Eugénie, férue de séjours thermaux qui deviendront par la suite très à la mode.

Pour l’histoire, la première traversée des Pyrénées à skis fut réussie en 1966 par l’équipe du Palois Charles Laporte en 6 semaines, 40 étapes et plus de 80 cols franchis !

Un véritable exploit qui demanda une préparation minutieuse des points de ravitaillements et un tracé réfléchi de l’itinéraire par une équipe aguerrie au matériel bien préparé.

De nos jours, des cyclo-touristes bien entraînés parcourent la route sur 6 jours de la Méditerranée à l’océan Atlantique !

Ainsi donc, Daniel Lencina s’était dit qu’un jour lui aussi, laissant à quai les TGV qu’il pilotait, emprunterait bien cette voie mythique… Mais comment ?

En y réfléchissant bien, il élimina la marche à pieds trop longue, le vélo trop dur en danseuse mais il pensa avec un brin de nostalgie que finalement la Mobylette de son adolescence pourrait faire l’affaire!

A Cornebarrieu, près de Toulouse, le projet prend rapidement la forme d’une association et Daniel en devient le Président qui n’a pas de mal à convaincre son épouse Isabelle, sa belle-sœur Corinne , ses deux frères Hélios et Floréal. L7 Organisation est née et organisera des événements centrés autour des loisirs mécaniques .

Il faut vous dire que chez les Lencina, la passion de la mécanique est poussée à l’extrême depuis longtemps car les trois frères ont intégré bénévolement et sur leurs périodes de congés, des écuries d’endurance prestigieuses.

Daniel fut responsable des consommations d’essence au sein du SERT du » Chef » Dominique Méliand durant vingt ans (2001-2019) tandis que Floréal et son fils Damien opèrent chez Marc Mothré Motors Events depuis 2011, tout comme Hélios présent sur trois éditions.

Enzo Lencina, l’un des deux fils de Daniel, a même intégré l’écurie Tech 3 de Hervé Poncharal en Moto GP, à sa sortie du Lycée polyvalent le Mans Sud, fort d’un passage dans le LMS Junior Team Suzuki .

Ce premier projet est baptisé ‘Bleue Pyrénées’ en référence à l’emblématique Mobylette bleue. Un logo est dessiné par Hélios et un bulletin d’informations baptisé » L’orange bleue » est envoyé en Juin 2019 aux 300 donateurs qui ont versé 2€, ce qui représente 1 Litre de mélange, afin de financer partiellement le ravitaillement en carburant des Mobylettes .

Une mascotte » Moby » typée ourson des …Pyrénées, bien sûr, prend part aux reconnaissances minutieuses en admirant les superbes paysages depuis le tableau de bord .

La première édition qui devait s’élancer en Juin 2020 a été repoussée d’un an à cause de la pandémie. Attention, il ne sera pas question de course mais plutôt d’une balade très conviviale .

Le tracé partira ce Dimanche 20 Juin au pied du » Lydia « , ce paquebot de croisière construit en 1930 et ensablé en 1967 sur la plage de Port Barcarès située à 24 kms de Perpignan, lieu des vacances d’enfance de la fratrie Lencina.

L’arrivée prévue le Vendredi 25 Juin à St Jean De Luz sur la plage de Mayarco sera le terme de ce parcours de 700 kms divisé en 6 étapes donnant l’occasion de gravir une quinzaine de cols dont le célèbre Tourmalet qui culmine à 2115 m !

L’organisateur L7 a reçu rapidement une dizaine d’engagements de participants » pilotes » disposant de leurs propres cyclomoteurs et de leurs accompagnateurs. Parmi ces nostalgiques de la Mobylette, notons la présence de Guy Philippe, le père du célèbre multiple Champion du monde d’endurance, Vincent Philippe, au guidon d’un Peugeot 104, préparé aux petits oignons par Dominique Mougey.

L7 Organisation qui assure la logistique : road-book, repas et logements aux étapes (esentiellement en camping a été contraint d’annuler les incursions initialement prévues en Espagne à cause de la pandémie.

La famille Lencina ne manquant pas d’humour, un but éco-responsable sera mis en application lors de ce premier critérium :

Prendre 1 Litre d’eau de mer et le transporter pour le reverser dans l’océan, en vue de désaliniser la Méditerranée et voir si le niveau de l’Atlantique monte un peu !

La tristesse et le mal- être, vous l’aurez compris, n’ont pas de place sur ce critérium. C’est aussi la devise du team Kroc’Can de Marseille qui engage quatre Mobylettes dans cette épreuve avec le respect de la solidarité et de la camaraderie afin de ne laisser personne sur le bord de la route grâce à une camionnette et une remorque balai.

Nous ne manquerons pas de revenir sur le périple de cette aventure post-confinement où tout un chacun a soif de retrouver les sensations d’avant, de liberté, d’aventure menée même au guidon d’une simple Mobylette !

Qu’importe le flacon …

Michel PICARD

Photos : L7 ORGANISATION et Michel PICARD