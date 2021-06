UNE 11éme EDITION DU SILK WAY EXCEPTIONNELLE, EN SIBÉRIE ET MONGOLIE !

Annulée l’an dernier à la suite de la pandémie mondiale du Coronavirus COVID -19, la 11éme édition du SILK WAY RALLY, s’élance de Russie dans moins de quinze jours, le 1er juillet prochain d’OMSK, la deuxième ville de l’Oural.

L’épreuve 2021, se décline cette année en dix étapes variées et techniques, traversant la SIBÉRIE, avant de sillonner la MONGOLIE d’Ouest en Est, en passant par le fameux DÉSERT de GOBI, pour finalement atteindre OULAN-BATOR, le 11 juillet prochain.

Un total de 5250 kilomètres, dont plus de 2850 à parcourir sous le chrono en spéciale, offrant l’alchimie parfaite entre la difficulté technique, la variété de terrain et la beauté des paysages traversés.

De l’Altaï à la capitale Mongole, en passant par le désert de Gobi et les steppes infinies de Mongolie, cette édition 2021 du SILK WAY Rally, s’annonce tout simplement exceptionnelle !

‘DES TIGRES BLANCS SUR LES TRACES DE GENGIS KHAN’…

Deux ans après Sam SUNDERLAND, le pilote KTM à moto, Nasser AL ATTIYAH de l’équipe Toyota en auto et Anton SHIBALOV de la toujours redoutable formation Kamaz en camion, qui seront les nouveaux ‘Tigres Blancs’ à entrer dans l’histoire du SILK WAY, au terme de ce périple incroyable au pays du grand Gengis Khan ?

MOTOS : 5 TEAMS OFFICIELS AU RENDEZ VOUS !

Pour sa deuxième édition intégrant la catégorie moto, le SILK WAY Rally 2021, fait à nouveau le plein d’écuries officielles !

L’épreuve sera cette année encore, l’un des principaux rendez-vous du Championnat du Monde FIM des Rallyes Tout-Terrains, dont il constituera la deuxième manche avec le coefficient le plus élevé (1.5), dû à son rang d’épreuve marathon de plus de six jours de course.

Naturellement, à tout seigneur, tout honneur…

Tenant du titre, le Britannique Sam SUNDERLAND, également ancien lauréat du Dakar 2017, défend avec son équipier Autrichien, Mattias WALKNER, les couleurs du RED BULL KTM Factory Racing.

L’écurie sœur ROCKSTAR HUSQVARNA Factort Racing, aligne l’Argentin Luciano BENAVIDES et sa nouvelle recrue, l’Américain Skyler HOWES, révélation du dernier Dakar.

Lui aussi très en vue avec une quatrième place finale en Arabie Saoudite, l’Australien Daniel SANDERS, est chargé quant à lui d’entamer la campagne de reconquête du GASGAS Factory Racing.

Du côté du MONSTER YAMAHA Rally Team, le Français Adrien VAN BEVEREN est accompagné d’une autre révélation de l’hiver dernier, le Champion du Botswana, Ross BRANCH et de l’ancien Champion de SuperCross, l’Américain Andrew SHORT.

Enfin, de son côté, le HERO MOTORSPORTS Team Rally, place tous ses espoirs dans un trio éclectique, composé du Portugais Joaquim RODRIGUES, de l’Argentin Franco CAIMI et du jeune Allemand, Sebastian BÜHLER.

Notons que la catégorie Quad revient sur ce 11éme SILK WAY Rally et nous offrira un splendide duel, entre l’inoxydable quintuple Champion du monde et ancien lauréat du Dakar, le Polonais Rafal SONIK et le Russe Alexander MAKSIMOV, tous deux sur Yamaha Raptor 700.

AUTOS:QUI POUR BATTRE ET SUCCÉDER A AL ATTIYAH ?

Vainqueurs haut la main de la catégorie auto, lors de l’édition 2019 du SILK WAY Rally, après deux tentatives infructueuses, Nasser AL-ATTIYAH et Mathieu BAUMEL, le solide équipage TOYOTA, a choisi de s’abstenir cette année et de ne pas remettre ses lauriers en jeu.

Après la démonstration intégrale de Nasser AL-ATTIYAH en 2019, cette 11éme édition du SILK WAY Rally se cherchera donc un successeur à l’impressionnant pilote Qatari.

Yazeed AL-RAHJI, son très performant équipier Saoudien au sein du Team OVERDRIVE Racing peut apparaître comme le candidat idéal à sa succession. Et ce d’autant plus, que très performant, il connait déjà le Silk Way, épreuve où il a déjà brillé aux cotés de Nasser!

Mais ce serait ignorer les MINI MSK Rally et VRT des Russes Denis KROTOV et Vladimir VASILYEV.

Mais le danger pourrait également venir des impressionnants FORD F150 EVO du Kazakh Andrey CHEREDNIKOV et du Tchèque Miroslav ZAPLETAL.

Également candidat au Top 5 final, le Français Jérôme PÉLICHET et son buggy OPTIMUS MD, risquent aussi d’en surprendre plus d’un sur cette course de longue haleine…

SSV : UN PLATEAU ROYAL DE TRÈS GRANDE QUALITÉ !!!!

En l’espace de quelques années, la catégorie des SSV, a connu l’essor qu’on lui prêtait. Avec plus de trente de ces petits véhicules légers et maniables au départ, ce SILK WAY Rally 2021, s’annonce plus qu’indécis dans les deux catégories (T3 et T4) qui leur sont réservées au sein du classement général auto.

En catégorie T3, réservée aux prototypes, le RED BULL OFF ROAD Junior Team, n’aligne pas moins de quatre OT3 OVERDRIVE pour les Américains Mitchell GUTHRIE et Seth QUINTERO, mais également pour le jeune pilote de rallye Belge, Guillaume de MEVIUS et la féminine Cristina GUTIERREZ.

L’Espagnole ne sera pas la seule pilote féminine au départ, puisque pas moins de dix femmes, dont trois équipages… ‘100%’ féminins, figurent sur la liste des engagés en catégorie auto.

Parmi elles, on retrouve Anastasia NIFONTOVA, l’ancienne Championne moto Russe, qui fera équipe avec Ekterina ZHADANOVA sur un Can-AM Maverick, tout comme d’ailleurs la paire Maria OPARINA et Liudmmila PETENKO.

Toujours dans le clan Can-Am, attention également au véloce Russe Pavel LEBEDEV du MSK Rally Team.

Côté Français, l’équipe PH SPORT aligne, quant à elle, deux de ses ZEPHYR pour Lionel BAUD et Jean-Luc PISSON-CECCALDI, tandis que chez XTREME PLUS, il faudra surveiller l’Espagnol Pena CAMPO et l’Italien GASPARI.

Pour ce qui est des SSV de la catégorie T4, réservée aux véhicules de séries et adaptés au rallye tout-terrain, on retrouve quelques habitués comme le Néerlandais Kees KOOLEN et l’Italien Eugenio AMOS, tous deux alignés sur des Can-Am du team SOUTH Racing, face aux Polaris XTREME PLUS du Japonais UMEDA et de l’Italien CINOTTO.

Ajoutez-y, l’Américain Austin JONES et son MONSTER ENERGY Can-AM mais aussi le Français Jean-Pascal BESSON et vous comprendrez que la bagarre fera rage à tous les étages dans la catégorie SSV sur chacune des dix étapes de ce SILK WAY Rally 2021 !

CAMION : UNE BATAILLE TRÈS OUVERTE EN DIX ROUNDS!

Avec pas moins de sept équipages au départ, le team KAMAZ-MASTER fera une nouvelle fois figure de grandisime favori au départ de cette 11éme édition du SILK WAY.

La lutte s’annonce épique entre Anton SHIBALOV, le tenant du titre, et ses équipiers Andrei KARGINOV, Eduard NIKOLAEV, Dmitry SOTNIKOV et Airat MARDEEV, qui figurent d’ailleurs déjà tous au palmarès de l’épreuve.

Seuls, l’espoir Bogdan KARIMOV et Sergey KUPRIYANOV n’ont pas encore connu ce privilège au sein du KAMAZ MASTER Team.

Mais ils ne seront certainement pas trop de sept véhicules pour contrer les assauts des trois camions Biélorusses du team MAZ-SPORTAUTO, emmenés par SiarrheiI VIAZOVICH et Aliaksei VISHNEUSKI.

Outre les trois camions officiels GAZ RAID SPORT de SKLYAEV, LAGUTA et KHLEBOV, il faudra également se méfier de l’imposante colonie Néerlandaise qui débarque en force sur ce SILK WAY Rally 2021…

A bord de son impressionnant Renault, le Néerlandais Maarten VAN DEN BRINK du MAMMOET Rallye Sport, cherchera à se mêler au débat, tout comme d’ailleurs son fils Mitchell, à bord lui, de son VOLVO.

Objectif Top 5 également pour leur compatriote Pascal DE BAAR, à bord de son DAF aligné par le team BOUCOU.

Avec une telle densité de qualité parmi les quelques vingt ‘mastodontes’ engagés, une place dans le Top 10 final, passera par un combat intense en dix rounds !

Toutes catégories confondues, ils seront au total près d’une centaine de concurrents à s’élancer le 1er juillet prochain d’OMSK – localité chere à Jules VERNES et à son personnage Michel STROGOFF – avec, derrière les grands favoris, bon nombre d’amateurs venus se mesurer à eux-mêmes et pour qui ce SILK WAY Rally 2021, constituera un défi grandiose avec pour seul objectif… celui d’atteindre l’arrivée de cette aventure hors du commun, dix jours plus tard à OULAN-BATOR !

Et ce après en avoir pris ‘plein les yeux.. plein le cœur’ en traversant des paysages sublimes, lesquels leur laisseront à vie des souvenirs assurément bien ancrés dans leurs mémoires car… INOUBLIABLES !

AutoNewsInfo naturellement et comme depuis la toute 1ére édition en sera et vous fera vivre chaque soir, cette sensationnelle aventure, à travers des contrées de rêves…

Gilles GAIGNAULT

Photos : SILK WAY – DPPI et Sonja VIETO RAMUS