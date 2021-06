LA FIA CRÉÉ UN NOUVEAU CHAMPIONNAT DU MONDE EN RALLYE-RAID

Le rallye-raid reçoit le statut de Championnat du Monde FIA avec le Dakar en événement phare et A.S.O. comme promoteur

Suite à un vote électronique de ses membres la semaine dernière, le CMSA (Conseil Mondial du Sport Automobile) de la FIA, a accordé le statut de Championnat du Monde à la discipline des rallyes cross-country de la FIA, nommée également rallye-raid, ou rallye tout-terrain.

Le nouveau Championnat du Monde sera lancé en 2022 en parallèle avec un accord passé avec A.S.O. (Amaury Sport Organisation), qui deviendra le promoteur exclusif du Championnat et ce pour une durée de cinq ans!

Le rallye-raid est une discipline spectaculaire et cette évolution historique contribuera à la rendre encore plus populaire. Il reviendra au légendaire Rallye Dakar, d’inaugurer cette nouvelle ère pour le rallye-raid puisque, à tout seigneur, tout honneur, sans réelle surprise, il constituera la première manche du Championnat du Monde de la FIA 2022.

Dans le cadre de ce nouvel accord, les règlements sportifs et techniques de la FIA et d’A.S.O. seront harmonisés, assurant ainsi un cadre homogène pour les concurrents sur toutes les compétitions. La FIA élabore également des règlements techniques pour les technologies nouvelles, alternatives et expérimentales au sein de la discipline, conformément à sa stratégie environnementale de soutien aux pratiques durables et aux initiatives, technologies et innovations en faveur du climat.

Cela s’avérera être le défi ultime pour une discipline dont l’action se déroule dans certains des environnements les plus reculés et les plus difficiles au monde.

Jean Todt, Président de la FIA, qui explique : « Je suis ravi de l’aboutissement de longues et fructueuses discussions avec A.S.O., qui devient le promoteur du Championnat du Monde FIA pour le rallye-raid, avec un calendrier qui comprend le fameux Dakar. »

Yann Le Moënner, Directeur Général d’Amaury Sport Organisation, poursuivant et déclarant : « À l’heure où le rallye-raid entame une mutation énergétique fondamentale pour son avenir, la création d’un Championnat du Monde de la FIA pour le rallye-raid est une excellente nouvelle pour le développement de notre discipline. En tant que promoteur exclusif, A.S.O. aura le plaisir d’intégrer le Dakar au calendrier du Championnat du Monde FIA et s’emploiera à fédérer les épreuves de la discipline afin de mieux mettre en valeur le savoir-faire technique des constructeurs automobiles qui participent à ces courses se déroulant dans des conditions extrêmes. Le Championnat du Monde les accompagnera dans cette transition progressive vers les énergies alternatives, alors que la FIA intégrera dans ses règlements techniques des catégories et classements spécifiques à ces nouvelles technologies. À travers le Championnat du Monde de rallye-raid, pilotes, constructeurs et organisateurs bénéficieront également d’une exposition durant toute l’année, accroissant la médiatisation de la discipline et son audience partout dans le monde. »

Le calendrier compact de la saison 2022, qui sera annoncé ultérieurement cette année, devrait inclure un maximum de cinq manches, dont le Dakar, avec des épreuves toujours ouvertes aux véhicules T1, T2, T3 et T4. Les catégories T3 et T4, en particulier, bénéficieront également d’une évolution dans le cadre de cet accord et les nouveaux règlements de la FIA pour les camions prototypes T5 seront publiés en 2022, permettant ainsi d’inclure toutes les catégories de véhicules pour les professionnels et amateurs dans le championnat du monde.

Les titres de Champion du Monde FIA seront attribués au pilote, copilote et constructeur vainqueurs, tandis que de nouveaux titres FIA seront introduits pour toutes les autres catégories, y compris un titre constructeur pour les classes T4 et T5.

Ce nouveau Championnat du Monde de rallye-raid devient le septième sous l’égide de la FIA, rejoignant au ‘Panthéon’ du sport, le Championnat du Monde de Formule 1, le Championnat du Monde des Rallyes WRC, le Championnat du Monde d’Endurance WEC, le Championnat du Monde de Rallycross, le Championnat du Monde des monoplaces électriques de la Formule E et le Championnat du Monde de Karting de la FIA.

Gilles GAIGNAULT

Photos : ASO