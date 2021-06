ESTEBAN OCON ET ALPINE F1 TEAM UNISSENT LEURS FORCES JUSQU’EN 2024

‘L’équipe Alpine F1 Team est ravi de prolonger Esteban Ocon au rôle de pilote de course dans le cadre d’un accord à long terme’.

La nouvelle est donc tombée à la veille des premiers tours de roues du Grand Prix de France… Esteban et Alpine seront donc ensemble jusqu’en 2024 et ce afin d’apporter de la stabilité au sein de l’équipe dans sa marche en avant.

Pour les dirigeants d’Alpine, ‘ le talent brut, la maturité et la soif de réussite d’Esteban sont des facteurs clés de sa prolongation.

Alpine F1 Team a effectivement annoncé ce mercredi 16 juin 2021, la prolongation d’Esteban Ocon au sein de l’équipe, au-delà de la saison 2021 du Championnat du Monde de Formule 1, dans le cadre d’un nouvel accord de trois ans!

Âgé de vingt-quatre ans, Esteban a rejoint l’écurie début 2020 après deux campagnes complètes en F1. Esteban était déjà bien connu de la famille Enstone-Viry pour avoir été pilote junior pour Lotus, puis pilote de réserve chez Renault en 2016.

Le Français avait disputé son premier Grand Prix avec Manor durant la saison 2016 avant d’intégrer Force India en 2017 et 2018. Esteban compte désormais soixante-treize départs et 210 points à son actif.

Depuis son retour dans l’équipe en tant que pilote de course, Esteban a signé son meilleur résultat et son premier podium en Formule 1 au terme d’une prestation sensationnelle lui valant la deuxième place au Grand Prix de Sakhir 2020.

Sa belle forme s’est poursuivie avec Alpine en 2021 à travers une série de quatre entrées consécutives dans les points entre Imola et Monaco, mais aussi un rythme impressionnant sur un tour en qualifications comme il l’a notamment démontré au Portugal et en EspagneLa prolongation du contrat d’Esteban souligne la confiance qu’accorde l’équipe à cette étoile montante de la discipline tout en confirmant son engagement envers son objectif à long terme de remporter le titre mondial.

Alpine F1 Team se concentre désormais sur la poursuite de ses progrès avec Esteban et son équipier Fernando Alonso cette année tout en se préparant déjà au défi passionnant proposé par le règlement 2022.

Laurent Rossi, CEO d’Alpine Cars indique :

« Nous sommes extrêmement fiers de conserver Esteban au sein de la famille Alpine. Depuis son retour dans l’équipe en 2020, Esteban a gagné en confiance et en stature pour obtenir régulièrement de bons résultats et contribuer au développement de la voiture avec l’écurie. Malgré son jeune âge, il est très expérimenté en Formule 1 et sur une trajectoire positive de par sa maturité et son talent au volant. Il est un atout majeur dans nos rangs aujourd’hui, mais aussi pour l’avenir au moment de relever le défi de la nouvelle réglementation. Nous avons toute confiance en Esteban pour mener l’équipe et la marque au niveau supérieur et atteindre ses objectifs à long terme. Esteban est un atout au-delà de la F1 en étant profondément impliqué dans le projet global d’Alpine. Sa personnalité et ses valeurs font de lui un ambassadeur naturel d’Alpine. Nous avons hâte de poursuivre notre campagne 2021 lors de notre Grand Prix à domicile en France et de faire le meilleur travail possible sur chaque week-end de course. »

Pour ce qui le concerne, Esteban Ocon, confie : « Je suis ravi de continuer avec l’équipe au-delà de cette année et c’est fantastique d’assurer mon avenir avec Alpine. Nous avons bien progressé ensemble depuis que j’ai rejoint l’écurie et j’ai l’intention de poursuivre cette aventure. De grands défis nous attendent, notamment avec la nouvelle réglementation en 2022. Je suis sûr que nous pouvons atteindre nos objectifs en travaillant dur ensemble. Je repense souvent au podium du Grand Prix de Sakhir l’an passé et cela me donne encore plus de motivation pour recréer d’autres souvenirs mémorables. Je suis impatient d’aborder ce prochain chapitre, mais nous restons pour l’instant concentrés sur cette saison. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : Bernard BAKALIAN – TEAM