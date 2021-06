EPOQU’AUTO 2021 : UNE ÉDITION HISTORIQUE AU PARFUM DE RENAISSANCE

Après plus d’une année à attendre la fin d’une crise sanitaire qui a mis à mal l’économie hexagonale et le moral des Français, les premiers indices d’un retour à la vie d’avant apparaissent enfin.

Cette promesse d’embellie prendra même des airs de formidable cadeau pour tous les amoureux d’automobiles anciennes, puisque la 42éme édition du salon Époqu’Auto a d’ores et déjà trouvé sa place sur le calendrier de l’automne 2021.

Époqu’Auto constituera en effet l’un des événements phares du deuxième semestre à Lyon – Eurexpo, où le Salon s’installera .

Dans l’obligation d’annuler en 2020 ce rendez-vous qu’ils organisent chaque année avec un enthousiasme que rien ne parvient à fracturer, les membres du ‘Club des 3A’ n’ont pas baissé les bras, loin de là et ils s’activent, depuis un an, pour proposer un Salon plus que jamais placé sous le signe de l’optimisme et de l’ambition retrouvée !

Cette édition 2021 du renouveau braquera les projecteurs sur les trois plateaux vedettes qui avaient été organisés dans les moindres détails en 2020, afin de respecter l’investissement alors fourni par les clubs de marques :

Simca, avec l’appui du club Simca France, le plateau prestige dédié à la marque Bentley et enfin les atypiques Tricyclecars, grâce à la participation de l’Amicale Tricyclecariste de France.

Un voyage à travers le temps et l’histoire de l’automobile, qui va réunir sur 70 000 m² de surface d’exposition l’ensemble des partenaires traditionnels du Salon, plus fidèles et plus attachés que jamais à ce rendez-vous unique en son genre.

À aucun moment les partenaires historiques du ‘Club des 3A’ n’ont laissé penser qu’ils pourraient se désolidariser des organisateurs d’Époqu’Auto.

« C’est grâce à eux que nous sommes toujours debout et plus motivés que jamais pour reprendre le court de l’histoire », nous assurent ainsi Alain Guillaume et Claude Passot, co-commissaires du Salon.

Et ils nous précisent :

« Nous n’avons enregistré aucune défection mais bien au contraire de nouvelles demandes d’emplacements. »

Un formidable témoignage d’amitié, mais aussi la preuve que le rendez-vous Lyonnais des amoureux d’automobiles anciennes est aujourd’hui incontournable.

Donc, qu’on se le dise … Époqu’Auto se tiendra à Lyon – Eurexpo, du 5 au 7 novembre.

AutoNewsInfo naturellement comme toujours en sera !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Gilles VITRY