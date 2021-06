MOTOAMERICA: LORIS BAZ DEUXIÈME ET ABANDON POUR CAUSE DE CASSE MOTEUR EN DEUXIÈME MANCHE

Le circuit s’appelle Road America, ce qui est à la fois très prétentieux et peu romantique mais bon ils font ce qu’ils veulent après tout, ils sont chez eux.

Chez eux c’est dans le Wisconsin, un état situé dans la région des grands lacs où se trouve Milwaukee, ville célèbre dans le monde entier parce que c’est le siège de Harley Davidson et de différentes marques de bière dont la Schlitz.

Les courses Superbike s’y sont déroulées ce week end en deux manches.

Depuis le départ du héros absolu de la discipline, Cameron Beaubier vers l’Europe, les journalistes américains ont des yeux de Chimène, ils citent son nom à toutes leurs lignes, pour Jack Gagne (il a un nom prédestiné en français !) qui le remplace tellement au point de quasiment tout gagner.

Cela a encore été le cas ce week end dans le Wisconsin, Gagne a fait le doublé.

Ils surnomment ce genre de course un « disappearing act », une disparition du reste du plateau, j’aime bien cette langue US qui permet des raccourcis et des expressions directes comme … un direct sur un ring…

Jack Gagne aura donc, sur sa Yamaha, gagné cinq courses sur six disputés depuis le début de l’année…

Et ces deux dernières victoires sont simples et justifient le surnom ci-dessus, il est parti de la pole et n’a jamais été rejoint.

Loris Baz le Français découvre ce type de course et de circuit aux USA, il pilote une Ducati et a fait une très belle première course samedi, il termine deuxième, mais n’a pas terminé celle du dimanche…

Moteur explosé alors qu’il se battait en deuxième position, dire que c’est dommage serait en deçà de la triste réalité…

Du coup il se retrouve sept au général avec moins de la moitié des points du leader !

Et oui, pas facile l’apprentissage dans un pays qui ne vous attend pas, je retrouve un peu, dans la presse US en tous cas, l’atmosphère de l’arrivée de Jean Michel Bayle dans le Motocross et le Supercross américains…

Loris Baz après son podium du samedi :

« Nous avons changé beaucoup de choses sur la moto. À chaque session, je sortais avec une moto complètement différente. Dans la première course, nous avons changé le bras oscillant seulement 20 minutes avant le départ ! Cette moto n’a jamais roulé avec les pneus Dunlop. Nous devons trouver la configuration qui va bien. J’ai eu du mal tout le week-end. Les premiers tours étaient vraiment durs parce que quand on roule sur une nouvelle moto et que tout le monde pousse fort, j’étais juste lent. Puis le rythme est enfin venu. Dans le dernier virage, je voulais juste ouvrir la ligne pour avoir un bon drive, mais j’ai dû fermer la porte pour Bobby Fong (Suzuki). C’était dur. Mais nous y arrivons étape par étape. C’est vraiment difficile d’essayer tant de choses en si peu de temps, mais c’est notre défi. »

Loris a terminé son interview avec un hommage à Jason Dupasquier, jeune pilote de Moto3 qui s’est tué au Mugello lors du dernier GP.

Prochaine manche à Laguna Seca, ce circuit sublime en Californie et son célèbre pif paf en descente du corkscrew sur lequel hélas le MotoGP ne va plus rouler, le club de seniors qui possède le circuit refusait les demandes de royalties exorbitantes de la Dorna.

Loris est dans le coup, pas au niveau de la nouvelle star Jack Gagne mais il est dans le coup, dommage cette p… de casse moteur !

Loris qui confiait :

« Quelle honte. J’ai vraiment eu l’impression que mes gars m’ont donné la moto pour rendre la vie de Jake plus dure aujourd’hui mais le moteur a décidé lui que c’était fini après le tour 3 »

Jean Louis BERNARDELLI

Photos DR

Résultat MotoAmerica 2021 course 1

Résultat MotoAmerica 2021 course 2