MONDIAL WSBK 2021 MISANO : CLUZEL ET MAHIAS DES FRANÇAIS VISIBLES

Le premier truc à dire est presqu’un scoop, en tous cas une sorte de première, je n’ai pas calculé mais on n’a pas vu ça depuis un bout de temps…

Le Champion du monde tellement … Champion du monde que l’on sait avant le Championnat du monde qu’il sera… Champion du monde, j’ai nommé Jonathan Rea et si vous ne m’avez pas suivi c’est vraiment que le Mondizl WSBK vous laisse froid, il y a de quoi…

On A aussi eu des Champions du monde multiples en GP500, en MotoGP mais je n’ai pas le souvenir de m’être em… une seconde lors des victoires de Rossi (A l’époque d’Ago, y’avait pas de direct) de Marc Marquez, etc..

Parce que ce sont des pilotes qui ont une aura au-dessus de la tête, j’ai aussi vu ça en cross avec JMB (Jean Michel Bayle) et McGrath, avec Malherbe aussi, ce sont des gens rapides, talentueux, mais en plus élégants et remarquables parce que l’on a l’impression qu’ils forcent et doivent de battre.

Rea … non.

Il part en tête, dix ou fond de grille en fin de premier tour il est déjà … devant!

Je ne me souviens pas non plus avoir eu l’impression de le voir forcer même s’il est évident que le garçon est bourré de talent adore la baston, il a l’air simple, pas facile mais simple…

Je n’ai pas dit simplet d’ac ?

Bon bref ce week end à Misano, en catégorie WSBK, il fait des podiums dans les trois courses, Rinaldi en gagne deux et Razgatlioglu est deuxième à chaque fois et on sait que la régularité ça paie !

Du coup, Rea a perdu un peu de l’avance gigantesque qu’il avait, il n’a plus que 20 points d’avance sur Razga le pilote Yamaha, la prochaine fois, à Donington Park du 2 au 4 juillet – il sera chez lui, il est Irlandais mais du nord donc angliche – il va nous ressortir la machine à baffes habituelle ou alors, il y a vraiment quelque chose qui change au royaume du WSBK !

Dans cette cylindrée deux Français, qui arrivent d’ailleurs, ce ne sont pas des habitués du WSBK, Mahias est onze, Ponsson dix-huit, pas fameux mais je l’ai dit ils arrivent dans ce monde de tueurs…

En SSP 600, le Supersport, il y a un Français, Jules Cluzel (Photo d’ouverture) qui roule pour le team Yamaha GMT 94, qui a pas mal roulé ce week end, deux courses et il finit deux et quatre, il est cinq au général provisoire derrière Aegerter (Suisse), Odendaal (Afrique du Sud) Bernardi (San Marino) et Oettl (Allemagne).

Jules a 54 points de retard au général sur le leader.

Un fait marquant aussi, en SSP300, la jeune Espagnole Ana Carasco, qui a été Championne du monde de cette cylindrée, qui a souffert d’horribles blessures, en particulier sur la colonne vertébrale suite à une chute au Portugal en 2020, a gagné une des courses de la catégorie, c’est bourré de talent et surtout d’émotion ça, quelqu’un qui a été tout devant, qui a vu sa vie basculer et qui revient devant…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos WSBK

Classement général mondial WSBK 2021 après Misano

Classement général SSP 600 2021 après Misano

