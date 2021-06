YOANN BONATO ET SA CITROËN C3 REMPORTENT LE RALLYE VOSGES-GRAND EST 2021

Déjà lauréat de la manche d’ouverture du Championnat de France des rallyes 2021, le rallye du Touquet-Pas de Calais, Yoann Bonato, le Champion de France en titre, triomphe à nouveau ce samedi, en s’imposant à Gerardmer au rallye Vosges-Grand Est, la seconde épreuve du calendrier.

Au volant de sa C3 Citroën R5, le pilote des 2 Alpes, l’emporte en devançant à l’arrivée les deux Quentin, Quentin Giordano et Quentin Gilbert qui l’accompagnent sur le podium Vosgien.

Au classement général provisoire du Championnat pilotes, le tenant du titre totalise désormais 50 points et il creuse encore un peu l’écart face à Quentin Giordano qui en compte ce soir 37, et qui se classe deuxième ce week-end.

Après sa déception du Touquet, Quentin Gilbert finit à Gérardmer sur le podium, mais le pilote de l’équipe M-Sport n’est jamais parvenu à suivre le rythme imposé en téte par les leaders …

Malheureusement éloigné du podium à la suite de sa crevaison vendredi matin, Eric Camilli a bien récupéré ce samedi, se révélant très rapide alors qu’il découvrait d’une part le rallye des Vosges et son parcours mais aussi son nouveau copilote, Romain Roche. Il effectue une belle remontée au classement et se classe au pied du podium !

PAROLES DE PILOTES

Yoann Bonato : « C’était super. On est contents de notre course. On a bien attaqué en début de rallye mais après la crevaison d’Eric Camilli, on a pu gérer. C’est une bonne course pour nous. »

Quentin Giordano : « Zéro erreur, c’était l’objectif principal pour nous aujourd’hui. En roulant comme ça, on ramène des points. Pour le championnat c’est top. On a la chance de s’engager sur un championnat complet donc c’est bien.»

Quentin Gilbert : « La performance n’était pas là alors que nous nous sommes donnés au maximum. La voiture n’a clairement pas été perfo ce week-end. Il y a un sacré travail à faire. Par rapport au rallye que l’on a vécu et le rallye du Touquet, le podium est un très bon résultat.»

Eric Camilli : « Je suis déjà bien heureux d’être là, ça me fait rouler. Cet après-midi, on a montré que nous étions rapides. On apprend plein de choses, les routes, des réglages. Les gars connaissent très bien ici. Les pneus ont très bien marché, la voiture était au top. Mention spéciale à mon copilote (Romain Roche) car ce n’était pas simple de débarquer là.»

Denis Millet : « Vraiment un bon week-end, je ne pensais pas être à cette place là. En plus, on termine 2e du trophée Michelin, donc c’est une bonne prime à prendre. Eric (Mauffrey) a très bien roulé dans cette spéciale. C’était un super week-end, l’auto a bien roulé. Je dois travailler un peu sur les réglages et l’adapter plus à ma voiture.»

Eric Mauffrey : « Vraiment satisfaits, on avait un très bon rythme. Je pense qu’on a retrouvé le Eric d’antan. J’espère qu’on réussira encore à rouler sur ce rythme sur les autres manches.»

François LEROUX

Photos : Eric PETITDIDIER

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1.BONATO Yoann – BOULLOUD Benjamin (Citroën C3 R5) en 1h52’37:7

2.GIORDANO Quentin – PARENT Kévin (Volkswagen Polo GTI R5) en 1h52’50:5, à 12:8

3.GILBERT Quentin – GUIEU Christopher (Ford Fiesta R5) en 1h54’49:3, à 2’11:6

4.CAMILLI Eric – ROCHE Romain (Citroën C3 R5) en 1h55’08:6, à 2’30:9

5.MILLET Denis – ANGONIN Bertrand (Volkswagen Polo GTI R5) en 1h55’58:0, à 3’20:3

6.MAUFFREY Eric – BRONNER Kévin (Skoda Fabia Rally2 Evo R5) en 1h56’02:7, à 3:25:0

7.BERFA Jordan – BONHOMME Franck (Hyundai i20 R5) en 1h56’26:2, à 3’48:5

8.WAGNER William – MILLET Kévin (Citroën C3 R5) en 1h56’38:2, à 4’00:5

9.ROUILLARD Patrick – ZAZURCA Guilhem (Skoda Fabia R5) en 1h58’45:1, à 6’07:4

10.POTTY Maxime – DUMONT Loïc (Ford FiestaR5) en 1h58’48:1, à 6’10:4

11.ROCHE Pierre – ROCHE Martine (Citroën C3 R5) en 1h59’29:9, à 6’52:2