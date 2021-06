LE MEXICAIN O’WARD EN POLE DE LA 1ére COURSE A DETROIT. GROSJEAN TROISIEME

Le Grand Prix de Détroit a traditionnellement un système de qualification différent des autres circuits routiers et urbains, mais cette année, il s’est rapproché beaucoup plus du système régulier, avec les 25 voitures divisées en groupes de 12 et 13 en qualifications, avec les six premiers de chacun entrent dans une session finale avec les 12 premiers pour tenter de décrocher la pole.

La différence avec les qualifications régulières pour les circuits routiers et urbains était qu’il n’y avait six pilotes pour jouer la pole position mais les douze meilleurs pilotes.

Le Mexicain Pato O’Ward est en pole position de la première des deux courses à Detroit Belle Isle. Le pilote de l’équipe McLaren partagera la première ligne avec l’Américain Alexander Rossi, second avec 1’15.6584

Avec comme meilleur tour en 1’15,5776 secondes à 111,938 de moyenne, Pato O’Ward s’élancera donc depuis la pole position de la première de deux courses dans les rues de Detroit Belle Isle.

Pato obtient sa deuxième pôle après celle déjà déjà décrochée plus tôt en début de saison à Barber en Alabama

Auteur de son tout premier podium lors de la dernière course qu’il a disputée, lors du GP d’Indianapolis, à ne pas confondre avec l’épreuve reine de l’Indy 500, le rookie Français Romain Grosjean de l’écurie Dale Coyne, décroche le troisième temps avec 1’15.7433

Ed Jones, l’Emirati de Dubaï et Josef Newgaden, l’Américain complétant le top 5. Suivent ensuite et dans l’ordre Colton Herta, Will Power, Ryan Hunter-Reay, et les deux autre pilotes Français, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais qui se classent eux aussi dans le top 10.

Leader du classement général provisoire, l’Espagnok Alex Palou a loupé ses qualifications et il ne pointe qu’en vingt-et-unième position mais a la suite de sa pénalité pour changement de moteur lors de l’Indy 500, il s’élancera de la dernière place !

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR