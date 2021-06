SIMON PAGENAUD AVANT DETROIT EN INDYCAR: ‘DÉSORMAIS TOUR POUR LE CHAMPIONNAT’

A Detroit, objectif Championnat pour Simon Pagenaud avec deux courses ce week-end

Direction Detroit ce week-end pour deux courses les samedi 12 et dimanche 13 juin sur le circuit urbain de Belle Isle à Détroit, où des « double courses » sont organisés depuis 2013, année qui avait vu la victoire du Français Simon Pagenaud.

Le pilote de l’équipe Penske est gonflé à bloc après sa troisième place aux récentes 500 Miles d’Indianapolis et il vise maintenant le Championnat qu’il a déjà remporté en 2016.

Avant de rejoindre Détroit, Simon Pagenaud indique :

« Hâte d’y être car on a une bonne dynamique avec l’équipe qui s’est mis en place à Indianapolis. C’est un beau circuit en ville où il faut avoir du cœur et attaquer. Si on a une voiture qui nous met en confiance, je sais que l’on peut faire de belles choses et on a vu à St Petersburg que nos voitures sont compétitives sur ce type de circuit. »

Et il précise :

« Après les 500 Miles, l’objectif maintenant est différent. On se concentre sur le Championnat. Ce Grand Prix est important puisqu’il y aura deux courses et donc doubles points et cela nous mènera déjà à la moitié de la saison. »

Et Simon conclut :

« J’aborde ce week-end avec une grosse motivation puisqu’on s’est senti pousser des ailes à Indianapolis. »

Avant les deux courses à Detroit, Simon Pagenaud occupe actuellement la 4ème du classement provisoire du Championnat INDYCAR, à 47 points du leader, l’Espagnol Alex Palou du Chip Ganassi.

Rappelons que Détroit marque le retour en Indycar du troisième pilote Français, Romain Grosjean, lequel avait manqué l’INDY 500, ne souhaitant pas pour sa découverte de la série cette année, rouler sur les ovales. Il a depuis fait savoir qu’il participerait finalement à une manche sur ovale our voir, celle qui se déroulera sur le petit anneau de Gateway fin août!

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAM

LES HORAIRES (heure française)

Qualifications :

Samedi 12 juin de 16h00 à 16h45 pour la première course

Dimanche 13 juin de 15h15 à 16h00 pour la deuxième course

Courses :

Course 1 : Samedi 12 juin 2021, 20h00 – 21h45

Course 2 : Dimanche 13 juin 2021, 18h40 – 20h30