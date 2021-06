MOTOGP 2021 : ROSSI ARRÊTERAIT DÈS CET ÉTÉ : INFO OU INTOX ?

C’est le journal El Periodico de Cataluña, qui existe en Espagne un peu comme Ouest France, avec des éditions régionales, qui lève le lièvre.

Petronas aurait peur que Rossi les lâche à l’occasion de la trêve estivale.

Il était semble t’il prévu avec Petronas qu’il pourrait garder son guidon en 2022 en terminant dans le Top Five.

On peut imaginer que s’il finit six ou sept et à quelques points près ça pouvait encore se discuter mais là, il est dix-neuvième à cent points de Quartararo !

Même derrière Marquez qui revient de plus d’un an d’arrêt et trois passages sur le billard…

D’où cette rumeur de départ avancé…

Ce ne serait pas le premier, on a déjà vu cela avec Zarco quittant KTM et Lorenzo quittant Honda.

Mais Zarco avait une raison, pas de résultats, une moto insupportable et des patrons autrichiens vociférants.

Pour sa part Lorenzo était blessé.

SITUATION INEXTRICABLE…

Une évidence, ce serait un désastre pour l’image de marque de Petronas et celle de Dorna, il est un des héros des circuits.

Il n’est plus en rapport avec l’usine Yamaha mais côté image, idem, ils sont un peu liés dans l’esprit des gens.

Avant la trêve estivale, il reste deux GP, en Allemagne et à Assen ensuite il pourrait en effet décider d’arrêter les frais, c’est terrifiant d’imaginer que cet immense pilote terminerait sa carrière sur des circuits déserts (le Sachsenring vient d’annoncer qu’il ne recevra pas de spectateurs !) mais justement Rossi a évidemment besoin de ça, ses foules de tifosi partout dans le monde, pour se sentir heureux.

Des explications à mille entrées, il en a après chaque course ou après chaque session de chaque GP. Mais on dit chez Petronas que l’on ne lui fait aucun reproche, Rossi a tellement été l’image et le symbole des GP de vitesse avant l’arrivée de Marquez que l’on n’ose même pas lui demander ce qui va et ce qui ne va pas.

Il est pratiquement évident que Rossi ne roulera pas en 2022, ce après une carrière fulgurante, 26 saisons en GP, 421 départs, 115 victoires et 215 podiums…

Mais son dernier titre remonte à 2009, sa dernière victoire à Assen en 2017, dernière pole au Mugello en 2018 et dernier podium en 2020 à Jerez.

Alors on passe à autre chose ?

AUTRES PRIORITÉS …

Et puis il y a deux éléments à prendre en compte, sa fiancée Francesca avec laquelle il veut avoir un enfant (il a 42 ans..) et le montage de son team VR46 en 2022.

Or l’accord avec Ducati pour 2022 va bien au-delà de la fourniture de deux motos (dont probablement une factory). En fait la VR46 Academy deviendrait avec ses équipes en Moto3 et Moto2 la filière Ducati, comme celle de KTM avec Ajo…

Et Ducati sait que cette filière VR46 marche, on lui doit entre autres Bagnaia, Morbidelli, Vietti, Marini, Bezzecchi, Migno etc…

Il fallait au moins ce défi colossal pour oublier les offres très généreuses de Yamaha pour son team en 2022…

Il y a d’ailleurs déjà eu une passe d’armes avec KTM, à propos du nouveau magicien des circuits découvert par les Autrichiens, le très jeune Acosta qui a commencé l’année en une sorte de triomphe.

Puis qui est moins performant récemment, depuis trois GP, France, Mugello, Barcelone, le jeune prodige perd des points il est toujours en tête au général mais ça pousse derrière…

Mais il serait évidemment une recrue de choix à piquer à la filière KTM…

Bref, il y a d’autres combats à mener que de terminer à des places qui font à chaque fois dire de Rossi qu’il fait l’année de trop…

Mais voilà, Rossi c’est Rossi, abandonner le combat avant la fin n’est pas son genre…

Donc cette info serait logique mais pas plus… et terriblement matérialiste, Rossi éviterait une chute grave qui, à l’image de Lorenzo ou Marquez, ternirait son image de héros.

Bien sûr on attend le Sachsenring, qui est la propriété de Marc Marquez depuis longtemps, il a commencé à y gagner en 125 et chaque fois que le MotoGP y est allé, il a gagné.

Sept fois en MotoGP et trois dans les autres cylindrées, dix au total.

Or il est évident que même si Marc s’est retrouvé lui-même en bossant comme un esclave constructeur de pyramides lors des essais officiels de Barcelone, la moto n’est pas à la hauteur, lui peut-être pas encore non plus donc la place est à prendre et les jeunes chiens qui se battent devant rêvent évidemment de prendre la relève.

Dans cette bagarre, Rossi pourra t’il enfin nous apporter un cadeau d’adieu ?

On le souhaite mais…

Jean Louis BERNARDELLI