VICTORIEUX EN SARDAIGNE OGIER CONFIE ´UNE VICTOIRE INCROYABLE’

Dans un week-end de sports mécaniques surchargé avec dans l’ordre des compétitions en F1 et F2 à Baku en Azerbaïdjan, en endurance ELMS en France au Paul Ricard, en GT avec les 24 Heures du Nürburgring, et en Moto GP à Catalunya au nord de Barcelone, la splendide victoire – sa 52éme en Championnat du monde des rallyes WRC – de Sébastien Ogier, est peu passé inaperçu !

Et pourtant, le multiple Champion du monde de la discipline, a probablement décroché l’une de ses plus belles victoires à Olbia…

En entamant une fois de plus, une fois encore l’épreuve en ouvreur, contraint – règlement oblige de balayer les premières spéciales !

Le Gapençais qui après ce nouveau succès, analysait ce triomphe inattendu en Sardaigne :

« Ce fut un week-end incroyable. Je ne m’attendais pas à venir ici et à me battre pour la première place. Repartir avec 27 points, c’est vraiment une très bonne sensation. Nous avons fait un peu de travail pendant les essais entre les rallyes. Au Portugal, ce n’était pas aussi rapide que je le voulais, donc je suis content de revenir avec une voiture que j’aime beaucoup plus et qui a plus de potentiel. Ce n’est pas tous les jours que l’on gagne le rallye de Sardaigne en étant le premier sur la route, nous pouvons savourer cette victoire. »

Et il enchaîne en expliquant :

« J’ai atteint mon objectif. Vous savez, avec les conditions sèches, je m’attendais vraiment à beaucoup souffrir. Pendant ce temps, tout ce que vous pouvez faire est de vous concentrer sur le gars juste derrière vous et si vous êtes déjà plus rapide qu’eux, alors c’est un exploit et d’autres gars en plus, c’est un bonus. Je faisais ça avec Elfyn et Thierry le premier jour. OK, Ott était à une vitesse différente, mais c’est normal avec sa position sur la route. »

Avant ensuite de préciser :

« Je crois que les deux premières spéciales m’ont aidé. Quand on connaît la spéciale, tout le monde travaille avec la vidéo, mais si on passe sur une nouvelle spéciale, il faut se fier aux notes et prendre un petit risque, cela m’a permis d’attaquer très fort dès le début du rallye. J’ai pris un bon départ et après cela, j’ai eu un peu de mal sur d’autres spéciales connues du premier jour. »

Samedi lors de la seconde étape, le pilote Toyota s’offrait cinq temps scratchs sur les huit spéciales disputées, bénéficiant naturellement en cours de journée évidemment de l’abandon de la Hyundai du leader, l’Estonien Ott Tänak, retrait qui lui permettait alors de s’emparer de la tête du rallye de Sardaigne.

Il indique et lâche :

« Le deuxième jour a été important pour nous, mais ce n’était pas avec la même prise de risques. Le premier jour, j’ai dû prendre le risque de compenser la position de départ. La deuxième journée a été bonne et quand Ott a rencontré des problèmes, nous avons pu retrouver la tête, mais commençait une course différente. J’ai choisi d’essayer de rester intelligent pour assurer la victoire. La dernière attaque était dans la Power Stage et le seul problème que nous avons eu ce week-end est survenu lorsque nous avons essayé de traverser le gué. En fait, j’ai eu très peur sur le moment, ​​nous avons eu un gros raté et avons perdu cinq ou six secondes. Je dois vérifier, mais cela nous a peut-être coûté la victoire en Power Stage. Mais marquer 27 points, c’est vraiment une bonne chose. »

Et Sébastien Ogier d’ajouter :

« La Sardaigne a toujours l’air d’avoir belles routes, et elles le sont, mais au deuxième passage, elles peuvent être très accidentées pour la voiture. Je devais être intelligent. Néanmoins, nous utilisons des pneus qui ne sont pas très solides pour ces conditions difficiles et je dois garder cela à l’esprit. Nous avons réussi avec très peu de pneus tendres dans le package et ces pneus sont bons sur cette surface. Vous ne gagnez jamais facilement un rallye en WRC. »

Et le Champion du monde en titre et déjà leader cette année avant le rendez -vous en Sardaigne, de conclure :

« Je l’ai indiqué avant le départ, je ne sais pas ce que je fais ce week-end, je serai peut-être mieux chez moi. Au final, il semble que c’était une bonne idée d’être ici. C’est difficile de classer les victoires, mais ouvrir la route et gagner la Sardaigne, ça n’arrive pas tous les jours. C’est un signe que nous devons classer cette victoire assez haute dans le classement de nos succés. C’est spécial, même si, pour être honnête, je préfère le combat intense. Avec ces règles, c’est toujours la même histoire car les meilleurs pilotes ne peuvent pas tous se battre ensemble quand il y a trop de différences de conditions. C’est dommage pour le sport, mais ce n’est pas nouveau. Nous devons y faire face et nous pouvons être très fiers de la façon dont nous l’avons fait. »

Désormais, Ogier totalise 106 points au classement provisoire du mondial WRC 2021, et il devance dans l’ordre, son coéquipier chez Toyota, Elfyn Evans, son dauphin second, avec 95 points.

Thierry Neuville, le multiple vice-champion WRC et premier des pilotes Hyundai, pointe au troisième rang, et en compte 77 points. L’Estonien Ott Tänak, occupe la quatrième place avec seulement 49 points.

François LEROUX

Photos : WRC – TEAM