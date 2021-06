L’ÉCURIE ORHES D’OLIVIER PERNAUT…. ENTRE PERFORMANCE ET LIFESTYLE   

C’est sur le circuit de Magny-Cours F1, qu’Olivier Pernaut m’ouvre les portes d’Orhès Racing lors de la course de Ligier JS Cup et aussi de la Fun Cup en ce week-end de début Mai 2021.

Les semi-remorque, l’hospitality, et le box agrémenté de six Fun Cup et de cinq Ligier JS Cup, me mettent directement dans l’ambiance…

Orhès Racing professionnalise la discipline et permet ainsi à ses convives de vivre la course dans une ambiance sympathique et de décontraction notable.

Orhès Racing a été créé en 2006 par Salem Bouziane, le PDG de Stephya.

L’aventure commence avec deux Fun Cup, des voitures qui permettent à une bande de copains de partager une course automobile sans pression de résultats. Les pilotes pros se joignent à la fête et le niveau ne fait que monter au fil des années.

Une première année pleine de promesse, qui donne la mesure et le potentiel de l’équipe.

Olivier Pernaut prend ainsi le poste de Team Manager en 2007 avec comme objectif de développer la structure.

Un milieu qu’Oliver connaît bien, avec ses multiples apparitions d’abord en Trophée Andros, puis en Fun Cup et maintenant aussi également en Ligier JS Cup France et Ligier European Series .

La Fun Cup qui a séduit son petit frère Tom, avec de beaux chronos et de belles passe-d’armes en course, ce week-end à Magny-Cours.

On retrouvera d’ailleurs entre autres, une nouvelle fois Olivier et Grégory Cohen pour le Tour Auto, fin Août.

Outre la Fun Cup, le team s’engage au fil des années, avec l’aide de Motul, dans les Championnats Européens , tel le Nascar, la Lamera Cup, la Mitjet 2L, la Ligier JS Cup et le GT4 (2018/2019).

Le team Orhés accumule les Trophées en Lamera Cup, une 2ème place au Championnat en Ligier JS Cup, avec de belles victoires sous l’ère Nicolas Prost ou autre Tristan Gommendy.

A ce jour, Orhès Racing est engagé dans les Championnats de Fun Cup, JS Cup ou encore Ligier European Series avec un mix de pilotes amateurs et de pilotes pros.

Cette dernière est vue par le team manager comme un véritable tremplin en endurance…

Olivier que peux t’on vous souhaiter ?

« De gravir la pyramide de l’endurance, avec comme objectif, d’amener le team en LMP3 pour courir la Michelin Le Mans Cup, puis l’ELMS et bien évidement la mythique course des 24Heures du Mans. »

Parallèlement, en 2015, Le groupe Orhès automobile, créé Orhès Classic, à Saint-Ouen l’Aumône, en région Parisienne, destiné à la rénovation de voitures anciennes, aussi bien pour les voitures de collections de route quevles voitures de courses.

C’est ainsi que des Types E, des 504, 204, 203 ou encore Ford Mustang renaissent esthétiquement, mais aussi en terme de motorisation.

Les travaux sont intégralement traités en interne, par l’équipe d’Orhès, employant 10 personnes à temps plein, partagés entre les motoristes, peintres, mécaniciens, ingénieurs, carrossiers ou autre tôlier formeur sous la coupe d’Olivier.

La « restau-mode » ou la personnalisation de voitures et la préparation des moteurs complète cette activité avec une proposition de sur-mesure au gré de vos envies.

Le professionnalisme, l’accueil, les sourires, le partage, l’ambiance, la musique, et le traiteur de qualité apporte la touche ‘lifestyle’ qui est rare dans le milieu pour la joie des pilotes, des sponsors et des accompagnants.

On notait, sous le soleil de Magny-Cours, la belle performance en AM, des pilotes Axel et Rémi Van Straaten, sous l’impulsion de Xavier Pompidou, avec une première victoire de catégorie et un podium général.

Nicolas SOCQUET

Photos : Antoine CAMBLOR – Bernard BAKALIAN – Daniel NAULY – ORHES Racing