SPA-FRANCORCHAMPS : APRÈS LE VIOLENT ORAGE PELLETEUSES,NIVELEUSES ET TARMAQUEUSE REMPLACENT LES ENGINS DE COURSE.

Les violentes intempéries qui se sont abattues vendredi sur le circuit spadois transformant celui-ci en à peine une demi-heure en véritable bassin d’orage entre les sections de La Source et de l’Eau Rouge, qui n’aura jamais si bien porté son nom, ont obligé les responsables de la Direction de l’anneau ardennais à faire rapidement face à l’étendue du sinistre et mettre tout en œuvre pour parer au plus vite et remettre les sections fortement dégradées en état.

Outre la piste qui s’est soulevée à certains endroits déstabilisant du coup le tablier des fondations il a fallu dégager tous les gravats et les boues acheminées par les torrents d’eau et dégager les tunnels côté entrées Ster et Blanchimont fortement inondés au plus fort du déluge.

Grâce au dynamisme de l’équipe dirigeante et des responsables techniques en place dès le samedi tout fut mis en œuvre pour effacer les derniers stigmates du passage de cette impressionnante zone orageuse aux conséquences désastreuses,une situation qui hormis un éboulement dans le Tunnel de Blanchimont au printemps 2010 suite à un hiver rigoureux, ne s’était jamais produite.

Au cours du week end et dès ce lundi fin de journée, niveleuses, pelleteuses et tarmaqueuse rendront au circuit ardennais son aspect habituel de manière à ce que les activités journalières normales puissent reprendre dès ce mardi 8 juin.

Manfred GIET-

Photos : Publiracing Agency