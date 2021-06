FERRARI ET AF CORSE S’ASSOCIENT POUR LE PROGRAMME D’ENDURANCE EN MONDIAL WEC

Ferrari et AF Corse s’associent pour le programme endurance Hypercar

Ce n’est franchement pas une surprise…

Depuis tant d’années, la Scuderia AF Corse d’Amato Ferrari, lequel n’a aucun lien de parenté avec l’emblématique famille d’Enzo Ferrari, l’écurie AF Corse donc basée à Piacenza, assurant déjà l’engagement, le suivi, la logistique des Ferrari en endurance en catégorie GT et ce dans tous les Championnats auxquels participent les GT de Maranello depuis 2006 !

Ce lundi 7 juin 2021, la maison Ferrari a donc annoncé son partenariat avec AF Corse pour la gestion de l’équipe Competizioni GT qui assurera l’engagement des futures prototypes de son nouveau programme Hypercar.

La célèbre firme Italienne ayant il y a quelques mois confirmé les rumeurs indiquant qu’elle allait rejoindre la nouvelle catégorie reine du Championnat du monde d’endurance WEC, celle de l’Hypercar au début de la saison 2023, sous l’appellation de ‘Ferrari-AF Corse’

La Scuderia AF Corse enquille actuellement et depuis la création du mondial WEC en 2012, succès et victoires en catégorie GT.

A son prestigieux palmarès, six titres pilotes et équipe en LMGTE Pro et Am pour AF Corse, sans oublier cinq couronnes ‘Constructeurs’ pour Ferrari, également lauréate de trois éditions des 24 Heures du Mans en 2012-2014 et 2019.

Tous les plus grands pilotes d’endurance dont certains anciens de la F1, ont roulés pour AF Corse et notamment entre autres, Giancarlo Fisichella, Mika Salo, Toni Vilander, Gianmaria Bruni, James Calado.

Précisons encore que cette année, outre ses multiples programmes endurance dont le WEC, AF Corse aligne également les deux Ferrari de l’équipe Red Bull dans le Championnat Allemand du DTM !

Interrogé Antonello Coletta, responsable Ferrari du programme Attività Sportive GT, indique:

« L’annonce d’aujourd’hui est un pas important pour nos débuts de notre LMH dans le Championnat du Monde FIA d’Endurance. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire aussi fiable qu’AF Corse à nos côtés dans ce projet. Ferrari et AF Corse ont bâti une relation solide sur la durée, comme vous pouvez le voir en FIA WEC, où évoluent nos 488 Evo officielles sous la houlette de l’écurie basée à Piacenza. Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration que nous espérons aussi fructueuse qu’elle ne le fut jusqu’ici. »

Pour ce qui le concerne, Amato Ferrari, le fondateur et propriétaire d’AF Corse, précise, lui :

« Nous sommes fiers de cette annonce. C’est le couronnement d’un rêve et la reconnaissance des efforts fournis depuis des années. Depuis 2006, notre association avec Ferrari est un partenariat gagnant que je suis ravi de poursuivre dans le cadre de ce projet LMH. Nous avons déjà démarré ce projet avec beaucoup d’enthousiasme afin de placer la barre encore plus haut et d’être fins prêts pour affronter ce nouveau défi. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY – Antoine CAMBLOR -Patrick MARTINOLI