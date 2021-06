DOUBLÉ POUR VIPS EN F2 A BAKU. LE FRANÇAIS POURCHAIRE SE BLESSE AU BRAS

Après un début de saison difficile, l’Estonien Jüri Vips a prouvé et démontré que son défi pour viser le titre de Champion F2 était bel et bien lancé, le pilote du Team Hitech Grand Prix, remportant sa deuxième fois victoire consécutive, à l’arrivée de la troisième course de Baku.

Battant le duo de la Scuderia PREMA Racing, avec dans l’ordre l’Australien Oscar Piastri et le Russe Robert Shwartzman, Vips devient le deuxième double vainqueur de cette saison 2021 et il est aussi le premier pilote de Formule 2 à remporter deux victoires en un seul week-end.

Du coup, Piastri réduit l’avance que possédait le leader le Chinois Guanyu Zhou au classement provisoire des pilotes, à désormais seulement cinq points. Le pilote d’UNI-Virtuosi, ne terminant qu’à une bien modeste 13éme place pour lui et donc en dehors des points, le membre de l’Alpine Academy, déclarant à son équipe à la radio… qu’il n’avait tout simplement pas le rythme !

Shwartzman lui est passé de la dixième place à la troisième et ce après une séance de qualification décevante et il obtient son deuxième podium de la saison et du week-end, faisant suite à sa victoire en première course ce samedi, pour se hisser à la troisième place du Championnat et dans le match dans la lutte pour la course au titre.

Vips heureux double vainqueur qui indiquait :

« Une autre victoire pour nous aujourd’hui. Ce fut un très, très bon week-end et un très bon pas en avant pour nous. C’est assez fou de penser que je suis P4 du Championnat après avoir marqué zéro à Bahreïn, ainsi qu’avoir eu un week-end assez compromis à Monaco. »

Et il poursuivait :

« Nous sommes vraiment sur une tendance à la hausse maintenant avec l’équipe et les choses commencent à se mettre en place, alors je vais essayer de porter cet élan à Silverstone. »

Au général provisoire, Zhou reste à la première place après la troisième manche à Baku, mais a vu son avance au sommet du championnat des pilotes réduite à seulement cinq points, Piastri avec 73 points pointant maintenant en deuxième position.

Shwartzman est troisième avec 66 points, Vips quatrième avec 64 et Ticktum cinquième avec 60.

Le Français Théo Pourchaire qui a abandonné, aprés avoir été percuté juste aprés le départ, par le Britannique, celui que l’on surnomme le ‘ bad boy’ Dan Ticktum, qui a aussi harponné Marcus Armstrong, occupant le sixième rang avec 55 points

Selon les premiéres nouvelles, l’Azuréen souffrirait d’une fêlure au radius de son bras gauche…

Dans le championnat par équipes, PREMA est désormais premier avec 139 points, devant UNI-Virtuosi avec 119. Hitech Grand Prix est à égalité de points avec Carlin au troisième rang, et ART Grand Prix cinquième.

Zhou a un peu plus d’un mois à attendre avant de devoir défendre son avance au championnat, le peloton de la F2 devant se rendre à Silverstone pour la quatrième manche de la saison du 16 au 18 juillet prochain.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2

LE CLASSEMENT DE LA 3eme COURSE À BAKU

1 – Juri Vips – Hitech, les 28 tours, en 57’08″634

2 – Oscar Piastri – Prema a 6″152

3 – Robert Shwartzman – Prema a 12″623

4 – Felipe Drugovich – UNI Virtuosi a 22″400

5 – Ralph Boschung – Campos a 24″418

6 – Liam Lawson – Hitech a 26″207

7 – Jehan Daruvala – Carlin a 28″081

8 – Dan Ticktum – Carlin a 29″801

9 – Christian Lundgaard – ART GP a 34″058

10 – Lirim Zendeli – MP Motorsport a 36″167

11 – Jack Aitken – HWA a 36″993

12 – David Beckmann – Charouz a 39″973

13 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi a 47″934

14 – Richard Verschoor – MP Motorsport a 48″794

15 – Marino Sato – Trident a 55″485

16 – Roy Nissany – DAMS a 55″825

17 – Bent Viscaal – Trident a 56″970

18 – Guilherme Samaia – Charouz a 1 tour

19 – Alessio Deledda – HWA a 1 tour

MEILLEUR TOUR : Dan Ticktum, en 1’55″199

ABANDONS

2° tour: Theo Pourchaire

1° Tour: Marcus Armstrong

1° tour: Matteo Nannini

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT F2

1.Zhou : 78 points– 2.Piastri : 73 – 3.Shwartzman : 66– 4.Vips : 63 – 5.Ticktum : 60 – 6.Pourchaire : 55 – 7.Daruvala : 53 – 8.Lawson : 50 – 9.Drugovich : 41– 10.Boschung : 36