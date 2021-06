VICTOIRE DE PEREZ AVEC LA RED BULL HONDA À BAKU. PODIUM POUR LE FRANÇAIS GASLY TROISIÈME

Quel final de ce Grand Prix d’Azerbaidhan! Un scénario impensable …

Alors que l’on s’acheminait vers la victoire amplement méritée du Néerlandais Max Verstappen a deux tours de l’arrivée, son pneu arrière gauche, le lâchait en pleine ligne droite alors que sa monoplace Red Bull-Honda, mais soudainement devenue incontrôlable, filait à plus de 350KM/h, alors vers les murs où elle s’immobilisait.

Max très remonté aprés la fin de la course :

« Je suis toujours très énervé de ce qui est arrivé, c’est une énorme frustration lorsque vous deviez gagner la course facilement et que ça se transforme en un abandon. C’est vraiment dommage parce que j’aurais pu faire grandir l’écart au championnat d’une manière importante. Néanmoins, je mène toujours le championnat mais pas de la manière dont je le souhaitais. »

Il enchaînait :

« Je voulais vraiment ce podium. On a eu de la malchance mais en tant qu’équipe on a eu une belle journée puisque « Checo » s’impose. Ça aurait pu être un doublé, ça aurait été encore mieux. Mais de voir Perez sur la plus haute marche du podium ça fait plaisir parce que c’est une grande personne. On va continuer d’attaquer en tant qu’équipe. Comme à chaque fois, ils (Pirelli) vont accuser un débris ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on aura la lecture complète de ce qu’il s’est passé mais le fait est que j’ai abandonné à cause d’une explosion de mon pneu. »

Drapeau rouge et neutralisation de l’épreuve… mais comme il restait deux tours, la direction de course décidait de relancer la course après quelques minutes alors que toutes les voitures encore en course, se trouvaient stationner devant la ligne des stand.

Un nouveau départ était alors donné avec dans l’ordre du classement après l’accident de Max, et donc en pôle son suivant, son équipier le Mexicain Sergio Pérez, avec à ses côtés, le Britannique Lewis Hamilton, suivi de l’Aston Martin de Seb Vettel, de l’Alpha Tauri de Pierre Gasly et de la Ferrari de Charles Leclerc.

Après un bon envol et de Perez et d’Hamilton, au freinage du 1er virage, la Mercedes tirait tout droit, ruinant la possibilité du Champion du monde de profiter de l’abandon de Verstappen et de scorer de gros précieux points…

« Au moment du deuxième départ, j’ai touché sans le vouloir un bouton qui a complètement modifié la balance de freins entre l’avant et l’arrière. J’en suis désolé pour toute l’équipe. »

Quinzième seulement à l’arrivée et donc hors des points, le Britannique a loupé la belle occasion qui s’offrait en l’absence de son principal rival, ‘ Max la menace’ …

Du coup, avec ce scénario improbable, Max bien malchanceux, peut vite aller porter un cierge à Lourdes car Lewis comme lui et incroyablement, ne marque aucun point …

Finalement, Sergio Perez venge Verstappen et remporte ce GP d’Azerbaïdjan, devant l’Aston Martin de Sébastian Vettel et l’Alpha Tauri du Français Pierre Gasly.

La seconde place de Sébastian Vettel, son premier podium au volant de l’Aston Martin, fait franchement plaisir…

L’ancien quadruple Champion du monde qui a tellement galère ces dernières années mérite ce résultat et prouve qu’il possède toujours la motivation et la niaque!

Bravo à lui qui n’a rien lâché tout au long de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Dommage pour l’écurie Aston Martin que l’autre pilote, le Canadien Lance Stroll ait été victime du même souci avec ses pneumatiques que Max Verstappen alors qu’il occupait une belle quatrième place provisoire.

Sergio Pérez heureux de triompher et de remporter son second Grand Prix après sa victoire l’an dernier à Bahreïn, kors du GP de Sakhir, qui confiait :

« C’était important de prendre un bon départ. Cela a été la clé de la course. J’ai eu un mauvais deuxième départ et du coup cela a offert une belle opportunité à Lewis de venir à côté de moi. J’ai freiné le plus tard possible mais les pneus étaient froids. Ça l’a peut-être fait douter un peu. »

Il poursuivait :

« C’est une grande victoire. Nous avons eu des courses solides ces derniers temps mais nous n’avons jamais réussi à tout mettre bout à bout donc c’était important pour moi et pour l’équipe d’y parvenir. Ça fait si longtemps que c’est difficile pour moi, ça fait du bien de pouvoir connaître ses moments en Formule 1, d’être uni et d’obtenir ses résultats ensemble. »

Et concernant son équipier Max Verstappen, Sergio précisait :

« Normalement, Max aurait dû gagner la course, il avait fait un très beau Grand Prix. C’est vraiment dommage que cela lui soit arrivé, on voulait vraiment ce doublé pour l’équipe. Il y a cette première victoire qui arrive pour moi avec cette écurie et ça met beaucoup de confiance dans l’équipe et de mon côté. »

Le normand Pierre Gasly qui décroche après Sao Paulo en 2019 (deuxième) et Monza (1er en 2020) son troisième podium en F1, se montrait tellement heureux:

« C’était franchement incroyable. Je n’ai pas les mots encore, c’était tellement intense. On savait après le restart, depuis le milieu de la course, on a eu un problème moteur et je perdais énormément de puissance dans les lignes droites. Je savais qu’en repartant avec Charles derrière dans les lignes droites, on était vraiment arrêté et qu’il allait me passer. Il m’a doublé. Je voulais vraiment ce podium et quand j’ai vu qu’il y avait l’opportunité, je me suis un peu jeté au premier virage. Il a fallu défendre très fort et au final ça l’a fait. Je suis vraiment extrêmement content. »

Pierre ajoutait encore :

« Ça fait toujours plaisir. On a fait une victoire, une deuxième place et maintenant une troisième place. Ça a été vraiment un excellent week-end de la première séance jusqu’aux qualifications. En course aujourd’hui, j’ai tout donné même avec les petits soucis qu’on avait et je pense qu’on a montré une très belle performance. »

Avant de préciser :

« Ce n’est pas plaisant quand on voit le crash de Max. Ça aurait pu se terminer de manière beaucoup plus grave donc il va falloir comprendre. Après ça fait partie de la course. Chaque course, il y a des opportunités qui se présentent. On aurait pu finir derrière la Ferrari aujourd’hui, on s’est battus et on a réussi à aller chercher ce podium. »

Top 5 pour la Ferrari de Charles Leclerc et la McLaren -Mercedes du Britannique Lando Norris, suivi d’un très incisif en fin de GP, Fernando Alonso.

Le Champion Espagnol superbement remonté jusqu’à la sixième place au volant de l’unique Alpine encore en course. Son meilleur résultat depuis son retour en F1 au début de la saison !

Au classement provisoire du Championnat, Verstappen conserve le commandement, totalisant 105 points devant Hamilton qui en compte 101.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX DE BAKU

1 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 51 tours

2 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) a 1″385

3 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) a 2″762

4 – Charles Leclerc (Ferrari) a 3″828

5 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) a 4″754

6 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) a 6″382

7 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) a 6″624

8 – Carlos Sainz (Ferrari) a 7″709

9 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) a 8″874

10 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) a 9″576

11 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) a 10″254

12 – Valtteri Bottas (Mercedes) a 11″264

13 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) a 14″241

14 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) a 14″315

15 – Lewis Hamilton (Mercedes) a 17″668

16 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) a 42″379

ABANDONS

George Russell

Max Verstappen

Lance Stroll

Esteban Ocon

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES PILOTES

1.Verstappen : 105 points – 2.Hamilton : 101– 3.Perez : 69 – 4.Norris : 66 – 5.Leclerc : 52 – 6.Bottas : – 7.Sainz Jr :42 – 8.Gasly : 31 – 9.Vettel :28 – 10.Ricciardo : 26 – 11.Alonso : 13 – 12.Ocon : 12 – 13.Stroll : 9 – 14.Tsunoda : 8 – 15.Raikkonen et Giovinazzi : 1.

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DES EQUIPES

1.Red Bull-Honda : 174 points – 2.Mercedes : 148 – 3.Ferrari : 94 – 4.McLaren-Mercedes : 92 – 5.Alpha Tauri-Honda : 39 – 6.Aston Martin-Mercedes : 37 – 7.Alpine-Renault : 25 – 8.Alfa Romeo-Ferrari : 2 – 9 Williams-Mercedes et Haas-Ferrari : 0