SOUS LA PLUIE, LA BMW M6 GT3 DE YELLOLY DU TEAM ROWE, EN PÔLE DES 24 H DU NÜRBURGRING

Le Britannique Nick Yelloly qui partage son volant avec l’Autrichien Philpp Eng, l’Américain John Edwards et le Néerlandais Nicky Catsburg s’est offert ce vendredi la pole position des 24 Heures du Nürburgring, après avoir signé un tour exceptionnel sous la pluie, au volant de la BMW M6 GT3, la N°1 de l’écurie Allemande ROWE Racing, victorieuse de cette épreuve sur la Nordschleife en 2020 avec le trio formé déjà de Nick Yelloly, de Nick Catsburg et d’Alexander Sims.

Pour ces qualifications, les pilotes disposaient d’un tour sur piste sèche pour tenter d’établir au plus vite un temps de référence, le meilleur chrono revenant à l’Allemand Maro Engel au volant de la Mercedes AMG N°6 de l’équipe HRT.

Mais une terrible et très violente averse, des hallebardes ont alors submergé la piste, tracée au cœur des monts de l’Eiffel, alors que le Belge Dries Vanthoor au volant de l’Audi N°15 du Team Phoenix, pointait en tête.

La suite des qualifications s’est donc déroulé sur une piste des plus humides et sous la pluie qui persistait par endroits en différentes parties du circuit.

Et c’est le Britannique Nick Yelloly qui a décroché le meilleur temps provisoire au volant de la BMW N°1 de l’écurie ROWE Racing, en 10’05.679, avant qu’Axcil Jefferies qui pilote la Lamborghini Huracan du Team Konrad, n’améliore cette performance sur une piste toujours détrempée, parvenant à couvrir un tour en 10’03.927, s’emparant du coup de la pole positon provisoire !

Mais Nick Yelloly avec la BMW M6 GT3 d Rowe parvenait à faire mieux et à améliorer ce chrono malgré une piste dangereuse à souhait… dans les dernières minutes signant un 10’01.619, lui offrant, on l’a dit au début, la pole position, repoussant la Lamborghini N°19 de Axcil Jefferies, qui est épaulé par di Martino, Fontana et Zimmermann, à la deuxième place!

Sur la seconde ligne, on aura la Mercedes AMG GT3 N°4 du Haupt Racing Team, qualifié troisième grâce à Manuel Metzger qui fait équipe avec Stolz, Engel et Christodoulou et une autre BMW M6 GT3, la N°20 du Schubert Motorsport du quatuor Krohn, Klingmann, Sims et Dusseldorp.

Cinquième position pour la seconde Mercedes AMG GT3 du Haupt Racing Team, la N°6 de Nico Bastian, Hubert Haupt, Patrick Assenheimer et Maro Engel engagé sur les deux voitures du Team.

Les deux Mercedes AMG GT3 du team GetSpeed pointent aux sixième et septième rangs, la N°7 devant la N°9 .

Huitième place pour la première des Audi R8 LMS GT3, la N°11 de l’équipe Phoenix Racing qui devance la Porsche 911 GT3 R du Rutronik Racing, la N°3 avec notamment les Français Romain Dumas et Julien Andlauer.

Top 10 pour la BMW M6 GT3 N°77 du BMW Junior Team de Harper, Hesse, Verhagen et Augusto Farfus.

A signaler que la Porsche 911 GT3 R N°911 du Manthey Racing, de Christensen, Kern, Cairili et Kevin Estre, ne s’élancera que de la onzième position, précédant une autre Porsche 911 GT3 R, la N°31 du Frikadelli Racing que pilotent les deux Français Patrick Pilet et Frédéric Makowiecki, le Belge Maxime Martin et le Norvégien Dennis Olsen.

Peter SOWL

Photos : ADAC – TEAMS