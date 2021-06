OTT TÄNAK SOLIDE LEADER DU RALLYE DE SARDAIGNE WRC

L’ancien Champion du Monde, le pilote Estonien de l’équipe Coréenne Hyundai Ött Tänak, est en tête du rallye de Sardaigne, après une première journée qu’il a largement survolé.

Des le départ de cette cinquième manche du Championnat du monde des rallyes WRC 2021, l’Estonien a attaqué sur les chapeaux de roue, signant le meilleur temps des cinq premières spéciales de ce vendredi 4 juin.

Et ce soir, à l »issue de l’ES8, le deuxième passage dans Erula – Tula, long de 14,97 km, Tänak possède une avance de 19,4 secondes sur l’un de ses coéquipiers, l’Espagnol Dani Sordo et 36 secondes sur le Champion du monde en titre et leader 2021, le pilote Français de l’écurie concurrente Toyota, Sébastien Ogier.

Le Français qui au terme de cette première étape, devance ses deux principaux poursuivants au classement général provisoire du Championnat, son propre partenaire, le Gallois Elfyn Evans et le Belge Thierry Neuville, autre pilote Hyundai qui complètent le Top 5.

PAROLES DE PILOTES

Ott Tänak :

« On connaissait notre performance, c’était la même chose au Portugal et c’est pourquoi nous devons être très concentrés demain. J’ai eu une journée très propre aujourd’hui, mais évidemment une meilleure position sur la route que les autres gars. »

Dani Sordo :

« Je suis content. Globalement, ce n’était pas super lors des premiers passages, je n’avais pas assez confiance mais ça allait de mieux en mieux. La deuxième position était plutôt bonne. »

Sébastien Ogier :

« Je pense que cela a été une très bonne journée pour nous, on peut en être contents. On n’avait aucune chance de se battre contre Ott, mais c’était déjà très bien qu’on puisse dominer Elfyn et Thierry. »

Elfyn Evans :

« Ce n’est pas génial. Nous voulions plus de cette journée. Nous sommes toujours là, mais pas aussi vite que nous l’aurions souhaité. »

Thierry Neuville :

« Malheureusement, ce n’est pas notre journée. Nous avons eu du mal dans les deux premières spéciales, mais ensuite nous avons eu beaucoup de problèmes et deux crevaisons sans rien heurter et en restant au milieu de la route. Nous aurions probablement pu réduire l’écart avec Ogier sans crevaison, et un calage dans cette dernière spéciale. Il y a pas mal de choses à régler pour demain. »

De cette 1ére étape, on retiendra encore les sorties en début de journée des Ford Fiesta M Sport du Finlandais Teemu Suninen et du Français Adrien Fotmaux.

Gianpietro CERVONIA

Photos : WRC – TEAMS

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE LE 4 JUIN 2021

1 – Tanak-Jarveoja (Hyundai i20) en 1h26’58″0

2 – Sordo-Rozada (Hyundai i20) à 19″4

3 – Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris) à 36″2

4 – Evans-Martin (Toyota Yaris) à 1’02″0

5 – Neuville-Wydaeghe (Hyundai i20) à 1’03″2

6 – Katsuta-Barritt (Toyota Yaris) à 1’26″1

7 – Ostberg-Eriksen (Citroen C3 WRC2) à 3’41″7

8 – Huttunen-Lukka (Hyundai i20) à 4’08″7

9 – Rossel-Coria (Citroen C3 WRC2) à 4’35″8

10 – Lopez-Vallejo (Skoda Fabia WRC2) à 4’52″1

11 – Solans-Sanjuan (Citroen C3 WRC2) à 4’59″4

12 – Bulacia-Ohannesian (Skoda Fabia WRC2) à 5’45″6

13 – Ciamin-Roche (Citroen C3 WRC2) à 6’06″6

14 – Loubet-Landais (Hyundai i20) à 6’12″4

15 – Ingram-Whittock (Skoda Fabia WRC2) à 7’03″5