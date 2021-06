MOTOGP 2021 : INFO EXPRESS, RINS A ETE OPÉRÉ TRES VITE APRES SON ACCIDENT.

Voilà ce que déclare le pilote à son réveil.

« L’opération s’est bien déroulée et je pense déjà à ma convalescence pour revenir à 100 % le plus vite possible. Toute cette histoire me laisse un goût amer, et j’ai présenté mes excuses à l’équipe pour ne pas avoir été en mesure de rouler comme prévu ce week-end. J’espère que l’opération d’aujourd’hui (vendredi) permettra une convalescence la plus rapide possible, et c’est pour cette raison que nous avons décidé de la pratiquer. Je vais faire de mon mieux pour être de retour au Grand Prix d’Allemagne. »

Un coup de bol, Rins a été opéré avant une période de quinze jours entre Barcelone et l’Allemagne.

Mais honnêtement, un radius fracturé peut-il redevenir efficace en deux semaines ? Bien sûr que non, mais réussir à manger quelques points serait déjà une victoire.

L’opération a été effectuée par le Dr Xavier Mir (Barcelone) qui avait effectué la première opération sur l’humérus fracturé de Marc Marquez. Il a placé deux vis de compression à os canulées dans le bras du pilote pour lui permettre une récupération plus rapide alors que la pose d’un plâtre lui aurait fait perdre trop de temps.

Oui on avait vaguement entendu ça au moment de l‘opération manquée de Marquez, mais je ne suis absolument pas médecin.

Bien entendu, vu le milieu dans lequel j’exerce j’en connais plein et des très bons mais il y a un truc qui ne se fait jamais dans la médecine, et c’est probablement la seule activité au monde où cela se passe de la sorte, on ne critique jamais un confrère en public.

En revanche pour le retour dès le GP d’Allemagne, ils sont dubitatifs…

Jean Louis BERNARDELLI