MOTOGP 2021 A BARCELONE : VENDREDI POUR ZARCO, QUARTARARO TROISIÈME TEMPS

Bon, c’est un grands jour, ce n’est pas le première fois mais on ne s’en lasse pas et on ne s’en lassera jamais.

Nos deux pilotes français sont dans le trio de tête, Zarco meilleur temps combiné devant Morbidelli (et sa moto d’occase !) et Quartararo.

Pourtant ce véritable gentleman rider qu’est Zarco a quasiment intronisé Quartararo à sa descente de selle…

« C’est un bon challenge on essaie des choses sur la moto pour progresser mais on n’arrive pas encore à trouver le bon cap qui fait passer un cran en vitesse. Heureusement, dans le dernier run avec les pneus neufs, j’ai roulé avec Fabio, Pol, et Bagnaia. On sait Fabio rapide avec les pneus neufs et j’ai réussi à le suivre dans les deux derniers tours et ça m’a beaucoup aidé. J’aurais pu être rapide seul, mais pas pour être premier et à la fin, au moment des essais de départ, je le lui ai tapé dans la main pour lui dire merci ».

Bref, le week end commence bien et dans la bonne ambiance, on attend toujours la première victoire de Zarco mais cette année, Fabio est déchaîné façon Marquez grande époque.

Qu’importe, Joann est heureux et il l’a cherché longtemps le bonheur.

Il l’a chopé de peu, 21 millièmes de seconde mais ça reste superbe…

Morbidelli est aux anges, meilleur pilote Yamaha avec une moto d’occase, dimanche, il sera très accrocheur.

Ah oui, dimanche, la météo prévoit de la pluie mais j’ai déjà dit que la météo, quand elle n’est pas aérienne ou maritime est tellement simplifiée (en avion ou en bateau, il faut savoir interpréter les prévisions avec les lignes de front) qu’elle est devenue une sorte de jeu de Colin- maillard…

Il y a d’autres bonnes surprises, le meilleur temps de l’Aprilia d’Aleix Espargato le matin (la marque vénitienne a officiellement regretté le départ de Gresini chez Ducati) ou au combiné un superbe Binder, quatrième temps devant un Bagnaia qui n’est sorti de la glaise, comme Miller d’ailleurs, que dans les cinq dernières minutes, autrement dit pour l’instant en version « véritable essai » merci Zarco…

Qui a amélioré tout au long de la session avant de parachever dans le dernier tour

Autrement dit KTM entre sévèrement dans le jeu !

Il y a aussi des choses assez tristes, Honda est toujours dans une mouise infâme, on sait que Marquez doit repasser un examen médical lundi, pas de routine du tout, il est toujours sous antibios, je crains vraiment que s’il est obligé d’arrêter à nouveau et de repasser sur le billard il décide de passer dans la case bon souvenirs…

Dans le genre pire, mais ça c’est attendu, j’ai écrit dix fois qu’il fait l’année de trop mais il se marre, il a une superbe moto et plein de sous, Rossi est 19ème temps sur 21 (il manque un pilote mais Rins accidenté hier à vélo sur le circuit n’est pas remplacé sur ce GP).

Il y a aussi Jorge Martin qui a eu de bons résultats le matin mais s’est retrouvé à dache l’après-midi, il est dernier classé à deux secondes de Zarco mais quand tu t’es cogné sept fractures et trois passages sur le billard tu as du mal à recommencer à danser dès le premier jour de la rentrée…

En Moto2 c’est un étonnant doublé Fernandez y Fernandez aux deux premières places du combiné, le premier est Raoul, celui qui se bat pour le titre, 6 points derrière son coéquipier (KTM Ajo) Remy Gardner mais l’autre Fernandez, Augusto, rien à voir entre les deux, a fait le meilleur temps le matin (l’après-midi il s’est mis au gravier) et se retrouve en haut de feuille du vendredi avec son homonyme.

Sinon les quatre stars de la cylindrée sont devant, Lowes est trois mais il a tellement de retard au général, (deux chutes en course, ça coûte une fortune en bonnes notes, il a 48 points de retard sur Gardner et comme à chaque GP, Gardner et Fernandez font des perfs très proches, Lowes ne pourra pas leur piquer de gros points et devra donc grignoter sévère.

Les chances de titre ne sont pas nulles, mais il est quand même sérieusement « out » le britton, dommage je l’aime bien et l’Angleterre attend un titre dans cette cylindrée intermédiaire depuis 1971 ! (Read en 250).

Enfin Bezzecchi, qui a à priori sa place en 2022 en MotoGP avec le team VR46 se bat bien et reste dans le pack des stars, troisième au général et cinquième temps de ce vendredi catalan, il est fait le job et il le fait bien.

En Moto3, l’Argentin (né à Barcelone) Rodrigo a superbement roulé cette journée en améliorant chaque fois qu’il était repassé au chrono, il est resté quasiment toute l’après midi en pole provisoire.

Darryn Binder, le frère du Sud-Africain Brad qui roule en MotoGP, est deuxième temps à 78 millièmes, Fenati est à plus de deux dixièmes.

Ce sont des pilotes connus, Rodrigo est en Moto3 depuis 2014 (avec deux pole et un podium, aucune victoire) mais les leaders au général sont battus, à part Sasaki (à une demie seconde de Rodrigo) Acosta est treize à huit dixièmes et Masia est dix-sept à une seconde trois.

On est seulement vendredi, il pleuvra peut-être dimanche mais pour l’instant il y a de gros points à prendre pour les deuxièmes rôles…

Jean Louis BERNARDELLI