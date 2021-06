LAWSON SIGNE LA POLE EN F2 À BAKU EN AZERBAÏDJAN. POURCHAIRE 4éme

Cinquième actuellement du classement général provisoire du Championnat de F2, le Neo Zélandais Liam Lawson a décroché ce vendredi 4 juin 2021 la pole sur le tracé urbain de Baku la capitale de l’Azerbaïdjan où se dispute ce week end le Grand Prix

Au volant de sa monoplace de l’équipe Hitech, ce vendredi en Azerbaïdjan, le Néo-Zélandais a brillé et il consolidé avec son équipier, la place d’équipe à battre à Baku pour le TeamHitech, avec à l’issue de la session des qualifications un doublé, alors que l’un de ses pilotes, Liam Lawson décrochait lui sa toute première pole position en Formule 2, devant son coéquipier, l’Estonien Jüri Vips.

Avec un chrono de 1’54,217, Lawson a terminé un peu plus d’un dixième plus vite que son compatriote du Red Bull Junior, et l’Australien Oscar Piastri à 0,153 seconde de plus.

Liam Lawson qui confiait: « Je me sens assez bien, je n’ai pas eu de pole position depuis si longtemps. J’en ai eu une l’an dernier en Formule 3, mais c’était parce qu’il y avait des pénalités devant, donc ça ne compte pas vraiment. L’avoir sur la piste est plutôt cool. Surtout compte tenu de l’endroit où nous étions ce matin après les essais libres. Jüri a fait un méga tour donc je dois le remercier pour ses données, et j’avais beaucoup de travail donc je me suis concentré sur tous les points principaux sur lesquels nous devions travailler. Je pense que pendant toute la séance de qualification, nous avons été forts, les deux voitures toujours dans le top cinq. Alors oui, je suis vraiment très heureux. »

De son côté Roy Nissany a été contraint de regarder les qualifications depuis la ligne de touche après la sortie du pilote DAMS lors des essais libres. Le court délai avant le début de la séance n’a pas permis à l’équipe Sarthoise de réparer sa monoplace à temps.

Marcus Armstrong a donné le ton au début des qualifications avant d’être dépassé par le Britannique Dan Ticktum puis par le jeune Français Théo Pourchaire au cours des dix premières minutes, ce dernier s’offrant alors le tour le plus rapide en 1’55.455.

Ce trio s’est échangé le leadership entre eux alors qu’on dépassait la mi- séance et c’est Armstrong qui pointait en tête alors que les voitures regagnaient leurs stands pour chausser de nouvelles gommes supertendres, le pilote DAMS réalisant le meilleur temps à Bakou jusqu’à présent, avec 1’55.057.

L’équipe Hitech Grand Prix relançait Lawson en piste en premier, frappant fort immédiatement et décrochait le temps de référence en 1’54,332. Le coéquipier de Lawson, Vips qui auparavant avait dominé les essais libres s’est également amélioré, passant de la cinquième à la deuxième place, à 0,023 seconde du rythme de la pole provisoire.

Retournant à son retour sur la piste, Ticktum s’est amélioré, mais pas autant qu’il l’aurait souhaité, le pilote du Team Carlin s’installant à la cinquième place, devant Armstrong.

Malgré sa pole provisoire à l’issue des premiers runs, le pilote DAMS n’a pas réussi à suivre le rythme en seconde partie de séance.

Le duo des ‘ rookies ‘ Oscar Piastri et Théo Pourchaire avait lui aussi amélioré pointant en troisième et quatrième positions lors de la deuxième partie de la séance des chronos, mais devant la pole et la 1ére ligne revenait finalement entièrement aux deux pilotes Hitech, aprés que Lawson et Vips se soient lancés dans une dernière série de tours rapides.

Vips a dû laisser son coéquipier s’emparer la pole, Lawson améliorant et réduisant son temps à 1’54.217, synonyme de pole, tandis que le jeune Estonien n’a pas réussi à s’améliorer lui, perdant quatre dixièmes dans le secteur intermédiaire…Mais son chrono était suffisant pour lui assurer le doublé des pilotes Hitech et une place en 1ére ligne !

Deuxième plus rapide des essais libres, Ralph Boschung a terminé septième des qualifications, devant le leader du Championnat, le Chinois Guanyu Zhou, qui était l’un des derniers pilotes à revenir aux stands dans la seconde moitié de la séance.

Finissant dixième de ces qualifications, le Russe Robert Shwartzman s’élancera donc devant Jehan Daruvala lors de la première des trois courses, celle dénommée Sprint Race 1 et e en raison naturellement de la grille inversée de samedi, qui se déroulera à 11h25, heure locale.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F2 : TEAMS

LE RÉSULTAT DES QUALIFICATIONS DE LA F2 CE VENDREDI 4 JUIN 2021

1 – Liam Lawson – Hitech – 1’54″217

2 – Juri Vips – Hitech – 1’54″355

3 – Oscar Piastri – Prema – 1’54″508

4 – Theo Pourchaire – ART GP- 1’54″639

5 – Dan Ticktum – Carlin – 1’54″830

6 – Marcus Armstrong – DAMS – 1’54″914

7 – Ralph Boschung – Campos – 1’54″962

8 – Guanyu Zhou – Virtuosi – 1’55″112

9 – Jehan Daruvala – Carlin – 1’55″122

10 – Robert Shwartzman – Prema – 1’55″161

11 – Felipe Drugovich – Virtuosi – 1’55″173

12 – Christian Lundgaard – ART GP – 1’55″245

13 – David Beckmann – Charouz – 1’55″336

14 – Jack Aitken – HWA – 1’55″651

15 – Bent Viscaal – Trident – 1’55″658

16 – Richard Verschoor – MP Motorsport – 1’55″988

17 – Matteo Nannini – Campos – 1’56″463

18 – Lirim Zendeli – MP Motorsport – 1’56″579

19 – Marino Sato – Trident – 1’57″539

20 – Guilherme Samaia – Charouz – 1’57″793

21 – Alessio Deledda – HWA – 1’58″264

22 – Roy Nissany – DAMS – Pas de chrono

