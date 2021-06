A BAKU, DOUBLÉ DES RED BULL AVEC PÉREZ DEVANT MAX LORS DE LA SECONDE SÉANCE

Après Max Verstappen le plus vite ce vendredi matin 4 juin 2021 avec 1’43.184, c’est son coéquipier chez Red Bull, Sergio Perez qui a terminé la deuxième séance d’essais libres en tête cet aprés-midi, avec un temps encore amélioré, de 1’42 »115.

Le Mexicain devance le Néerlandais second à 0.101 en 1’42 »216 et les deux pilotes de la Scuderia Ferrari et dans l’ordre inversé de la session matinale, l’Espagnol Carlos Sainz Junior avec 1’42 »243, à 0.128 devançant son partenaire Monégasque Charles Leclerc, quatrième en 1’42 »436, à 0.321

Top 5 pour le Français Pierre Gasly, toujours aussi rapide et régulier avec son Alpha Tauri-Honda, excellent cinquième avec 1’42.534, à 0.419 et pour la plus rapide des Alpine, celle de Fernando Alonso qui pointe au sixième rang avec 1’42.693, à 0.578

Suivent l’Italien Antonio Giovinazzi avec la 1ére Alfa Roméo, avec 1’42.941, à 0.826, suivi de la plus vite des McLaren-Mercedes, celle du Britannique Lando Norris avec 1’43.018 à 0.903, puis de la seconde Alpine du Français Esteban Ocon,avec 1’43.020, à 0.905 et de la deuxième Alpha Tauri-Honda du jeune rookie Nippon, Yuki Tsunoda, dixième avec 1’43.130, à 1’015!

Et, direz-vous quid des …. Mercedes ? La première d’entre elles, celle du Champion du monde en titre déjà en délicatesse en Principauté de Monaco lors du dernier GP, Lewis Hamilton, n’apparaît qu’à – pour lui – bien modeste 11éme place avec 1’43.156, à 1.041!!!!

Quant à la voiture-sœur celle de son partenaire Finlandais, Valterri Bottas, elle, elle pointe dans les profondeurs du classement à une lointaine … seizième position à… 2.069!

Que se passe t’il dans le clan Mercedes ?

Franchement… du jamais vu de telles performances d’ensemble aussi médiocres!

La réponse ne devrait pas tarder… On verra à l’issue de la séance des qualifications ce samedi aprés-midi si chez Mercedes, on bosse et règle les monoplaces pour la course ou si le mal déjà entrevu à l’occasion du dernier et récent Grand Prix de Monaco, si le mal donc … est plus profond !

A retenir encore, que comme à Monaco et comme lors de la session matinale ce vendredi 4 juin 2021, le jeune et bien modeste mais richissime Russe, Nikita Mazepin, devance à nouveau et encore Mick Schumacher au volant de la pli rapide des bien poussives Haas !

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – PIRELLI – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES A BAKU LE 4 JUIN 2021

1 – Sergio Perez (Red Bull-Honda) – 1’42″115 – 22 tours

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’42″216 – 23

3 – Carlos Sainz (Ferrari) – 1’42″243 – 24

4 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’42″436 – 22

5 – Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) – 1’42″534 – 26

6 – Fernando Alonso (Alpine-Renault) – 1’42″693 – 24

7 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’42″941 – 25

8 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’43″018 – 24

9 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’43″020 – 23

10 – Yuki Tsunoda (AlphaTauri-Honda) – 1’43″130 – 25

11 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’43″156 – 24

12 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’43″220 – 23 –

13 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’43″298 – 23

14 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’43″812 – 21

15 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’43″881 – 22

16 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’44″184 – 23

17 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’44″557 – 24

18 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’45″563 – 23

19 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’46″095 – 12

20 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’46″983 – 5