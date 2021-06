MOTOGP 2021 A BARCELONE : ZARCO ET MARTIN RENOUVELÉS, RINS CASSÉ

PRAMAC, UN TEAM QUI S’ENTEND COMME LARRONS EN FOIRE

On a appris officiellement aujourd’hui jeudi 3 juin 2021, ce que j’annonce depuis deux jours, à savoir que Johann Zarco et Jorge Martin sont renouvelés par leur Team, l’équipe Ducati Pramac pour un an la saison 2022, avec des motos d’usine.

C’est d’une logique évidente, Johann Zarco est actuellement le meilleur des trois pilotes Ducati aux trousses de la Yamaha de Fabio Quartararo au classement général provisoire du Moto GP 2021, Johann n’a certes pas beaucoup d’avance sur les autres rouges… mais c’est bien lui actuellement qui pointe devant!

Quant à Jorge Martin, il est rookie et on l’a vu dès le GP du Qatar faire une pole et décrocher un podium, avant qu’il ne se blesse lors du Grand Prix du Portugal, à Portimao.

Bref, l’équipe est solide, talentueuse et peut tenir son rang dans la maison rouge.

Pramac ne pouvait évidemment pas révéler son casting 2022, avant que l’usine ait officiellement renouvelé Jack Miller, pour Bagnaia c’était déjà fait, il avait décroché un contrat de deux ans.

Jack Miller qui d’ailleurs a râlé, le bougon Australien n’est pas content de n’avoir eu qu’une année de renouvellement, il est vrai que Ducati est terrorisé par ses fautes de casting précédentes et ne veut pas prendre de risques.

Qui plus est, Miller que l’on voyait déjà Champion du monde après deux victoires d’affilée, est arrivé sixième seulement au Mugello, derrière la KTM de Binder et bien sûr le doute se lève, donc un an de plus pour faire ses preuves, c’est largement suffisant.

KTM qui d’ailleurs a montré que sa moto devient vraiment compétitive pour se battre devant, il va y en avoir du monde au portillon !

RINS, CINQUIÈME CHUTE EN CINQ GP MAIS A VÉLO, BRAS CASSÉ

Alex Rins vit un vrai drame, il était parti pour une carrière sympa sur une moto très bien née et bien suivie.

En 2017, il arrive chez Suzuki – à la place d’ailleurs d’un Johann Zarco qui disposait d’un précontrat qui n’a donc pas été honoré – il décroche quelques victoires mais pas beaucoup, deux en 2019 et une en 2020.

Joan Mir arrive à son tour chez Suzuki en 2019, il décroche, et avec une seule victoire d’ailleurs… le titre mondial 2020! Il est toujours très dur d’être le roi et de voir le dauphin prendre le pouvoir…

Du coup, cette année, Alex Rins essaie désespérément de retrouver son statut et il force un peu les choses!!!

Avec quatre chutes successives sur quatre Grands Prix différents, son statut s’étiole franchement, à la veille du Grand Prix de Barcelone, il n’est que treizième au général avec 23 points, quand son partenaire Joan Mir, qui n’a pourtant vraiment pas beaucoup brillé jusqu’au Mugello, est devant lui, cinquième avec 65 points.

Ensuite il y a des coups de destin qui peuvent être cruels au point d’en sourire, il est tombé ce jeudi sur le circuit de Catalunya au nord de Barcelone (il est Catalan) et... à vélo et ce en reconnaissant le tracé et sa nouvelle courbe dix!!!

Alors, sans être trop vachard, on peut juste compter qu’il en est à sa cinquième chute d’affilée sur cinq circuits différents !

Résultat ? Alex s’est fracturé le radius, le gros os de l’avant-bras et sera opéré très vite, du coup il est naturellement forfait de week end et pas certain à ce que l’on dit, qu’il puisse courir la manche suivante au Sachsenring en Allemagne.

Bref vraiment pas de bol, cet élément très important dans les sports mécaniques pour faire marcher son talent…

GUINTOLI C’EST « NO » POUR LE GP, OUI POUR LES ESSAIS DE LUNDI

Je publie tard cet article, car il était question que le pilote d’essai de la marque, le Français Sylvain Guintoli, le remplace mais finalement seul Joan Mir courra sous les couleurs Suzuki.

Guintoli est en effet consultant du MotoGP sur une chaîne de TV anglaise et il a peut-être préféré causer dans le poste…

Il est vrai que maintenant le garçon habite en Angleterre, y travaille, y court, un remplacement aussi rapide eût mis sa nouvelle vie « English » en péril !

En revanche, il y a des essais officiels lundi sur le circuit, Sylvain en sera, il roulera avec Mir sur une moto qui a peu besoin de révolution mais peine franchement en qualifs.

Et puis comme toujours, les autres vont apporter un matos considérable, en particulier Honda (alors que les médecins auront peut-être interdit Marc Marquez de roulage après ou pendant le GP ) donc il faut suivre…

J’ai oublié un petit détail sur Johann Zarco, il est le seul à avoir roulé sur le nouveau tracé de Barcelone, à l’entraînement sur une Panigale, hyper sportive vendue (cher) en public, c’est une moto sublime de la marque Ducati.

Johann dit que ce ne sera en rien un avantage et c’est évident, maintenant les pilotes connaissent bien leurs motos et mettront deux tours pour que ce virage de la Caixa soit avalé avec les réglages qui vont bien.

La Caixa, en catalan, c’est la banque…

Tout un programme !

Jean Louis BERNARDELLI