PRÉSENTATION DU GRAND PRIX D’AZERBAÏDJAN DE F1 2021 AVEC L’EQUIPE ALPINE

L’équipe Alpine F1 se prépare à disputer le Grand Prix d’Azerbaïdjan, la sixième course de la saison 2021 de Formule 1 qui se déroule dans la capitale Bakou.

Les pilotes Esteban Ocon, Fernando Alonso et le directeur exécutif Marcin Budkowski, partagent leurs sentiments et nous confient leurs sentiments avant ce Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Esteban Ocon : « J’aime piloter à Bakou, un circuit très inhabituel où tout peut arriver comme nous l’avons vu dans le passé. C’est un tracé intéressant avec de longues lignes droites, suivies par des virages très difficiles et très rapprochés dans le deuxième secteur. C’est un circuit où l’on peut voir trois voitures ou plus rouler de front en ligne droite et c’est incroyable sur un tracé urbain. C’est ce qui rend la course aussi excitante, car il y a des opportunités pour gagner des places. Je n’y suis pas allé depuis quelques années, donc je reprendrai confiance avec la voiture grâce aux séances d’essais comme le week-end dernier. »

Fernando Alonso : « Après deux circuits où il était difficile de doubler, cela fera du bien de retrouver une piste plus propice aux dépassements. Je me suis qualifié en dehors du top dix lors de mes deux dernières courses ici, mais j’ai toujours fini dans les points. Cela montre que tout peut arriver dans ce qui est généralement un week-end très imprévisible. Le circuit présente plusieurs facettes. La priorité est la vitesse de pointe, mais le secteur intermédiaire dépend davantage des appuis et de l’adhérence mécanique. C’est dur pour les machines comme pour les hommes et il sera crucial de trouver le bon équilibre avec les réglages. »

Quant au directeur exécutif de l’écurie Française, le Polonais Marcin Budkowski, lui, il nous indique : « Bakou est également un circuit urbain, mais avec un niveau d’appuis nettement inférieur à Monaco en raison des longues lignes droites et des sections rapides. Nous avons une petite évolution, conformément à notre plan de développement. La semaine a donc été chargée à l’usine pour que tout soit prêt. En parallèle, nous avons mené des analyses et des simulations rigoureuses pour être sûrs de nous rendre à Bakou en ayant compris au mieux nos problèmes à Monaco et qu’ils ne nous affectent plus. Nous avons déjà assisté à des débats très mouvementés à Bakou, donc il sera important de savoir tirer parti des faits de course pour capitaliser dessus. L’objectif est d’être au plus près des avant-postes pour profiter du moindre souci devant. »

Rappelons qu’après le Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon pointe au dixième rang du classement provisoire, totalisant 12 points, juste derrière son compatriote Pierre Gasly, neuvième et qui en compte, lui, 16.

Quant à Fernando Alonso, lui, il en a scoré 5 et il se retrouve actuellement en treizième position.

