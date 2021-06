MOTOGP 2021 : GARDNER CHEZ TECH3 EN 2022, BARCELONE S’ANNONCE RICHE…EN ANNONCES !

Je ne vais pas faire l‘étonné, je l’ai annoncé il y a 48 heures, l’Australien Remy Gardner est nommé chez Tech3 KTM pour 2022!

On rappelle que ce pilote a 23 ans, il commence sa carrière en Grand Prix en 2014, puis en Moto2 il obtient son premier podium en Moto2 en 2019, en Argentine, il est actuellement en tête du Moto2 2021, sa victoire au Mugello lui a permis de prendre huit points supplémentaires, face à son coéquipier Fernandez.

Il est le fils de Wayne Gardner, qui fut Champion du monde de moto en catégorie reine, celle des 500cc – l’actuelle Moto GP– en 1987 et multiple vainqueur des célèbres Huit heures de Suzuka ET qui s’est retiré des GP il y a … 29 ans!

Sur les quatre contrats KTM à renouveler, il y en a déjà deux avec la signature de Binder en team factory…

Je suis évidemment très content pour Hervé Poncharal, le boss de Tech3, qui s’est successivement fait piquer par le team factory, Binder et Oliveira !

A l’annonce de sa venue prochaine en 2022 en MOTO GP, Remy Gardner a indiqué ce mercredi 2 juin 2021 :

« Je suis extrêmement fier que KTM me donne cette opportunité.»

Précisant :

« C’est un rêve qui devient réalité pour moi. J’ai tellement travaillé pour en arriver là. C’est une chance et il me tarde d’essayer cette moto. J’aimerais juste remercier KTM de croire en moi. Mais on doit à présent se concentrer sur 2021, pour refermer cette parenthèse Moto2 de la plus belle des manières. »

Cela dit, c’est aussi le boulot des teams satellites, de révéler de nouveaux talents mais bon, ses deux vedettes sont vraiment parties vite…

Cette année, même avec un résultat (passable) au

Mugello donnant la dixième et la onzième place au team, Petrucci est quatorzième au général et Lecuona lui seulement vingtième!

L’option de renouvellement de Petrucci était au Mugello, il n’a pas été reconduit pour 2022.

Il faut donc s’attendre, je l’ai déjà dit aussi, à ce que Fernandez monte aussi en MotoGP chez Tech3.

JOHANN ZARCO DEVRAIT RESIGNER AVEC DUCATI PRAMAC … DES BARCELONE !

En ce qui concerne les annonces, on pense que le renouvellement de Johann Zarco sera confirmé à Barcelone, on rappelle qu’au général, il y a actuellement trois Ducati derrière Quartararo, avec dans l’ordre en premier celle de Zarco, suivi de Bagnaia puis de Jack Miller,

Notre Français Johann Zarco est donc pour l’instant le meilleur des pilotes rouges.

On annonce aussi le retour de Jorge Martin, le coéquipier de Zarco chez Pramac Ducati, victime de sept fractures lors du Grand Prix du Portugal à Portimao et qui a dû passer trois fois sur le billard!

Le titre du film « Le retour de Martin Guerre » de Devigne en 1982, me semble tout à fait coller à cet événement.

C’est un pilote exceptionnel (pole et podium au Qatar alors qu’il est rookie en MotoGP) mais qui a un problème récurrent depuis son titre en Moto3, quand il tombe il se fait souvent mal, on a vu le même problème avec des pilotes comme Dani Pedrosa, Cal Crutchlow et plus récemment Jorge Lorenzo…

On espère donc qu’il a mangé le pain noir pour cette saison.

A Barcelone, on annonce aussi … la pluie !!!

Pour l’instant sur les trois jours du GP, mais on sait que la météo, en dehors de celles qui sont destinées aux aviateurs et aux marins, est juste bonne à dire le temps qu’il fait sur le moment…

A Barcelone, on annonce donc un déplacement de l’horaire du MotoGP qui se courra entre le Moto3 et le Moto2 à 13 heures, toujours la même histoire, il y a un Grand Prix de F1, celui d’Azerbaïdjan à Baku me précise Gilles Gaignault, le même jour dimanche prochain 6 juin 2021, et plusieurs chaînes en Europe diffusent les deux.

Ceci explique donc naturellement cela…

A Barcelone encore, on annonce du public, pas beaucoup, cela dit sur le site du Circuit de Catalunya, il y a des billets en vente pour trois jours à partir de 80€.

A Barcelone toujours, on courra sur le nouveau tracé de la courbe Caixa, la N°10, plus rapide mais finalement plus sûre et certainement plus rigolote pour les pilotes qui devaient auparavant se jeter sur les freins dans ce virage.

Enfin mais cette annonce-là, va se répercuter sur des années, le promoteur des Grands Prix, la Dorna a demandé aux constructeurs une réduction de la vitesse en MotoGP!

En Moto3 et en Moto2, on a limité le régime moteur, en MotoGP on a limité la capacité du réservoir à 20 litres, on a imposé une électronique unique beaucoup moins performante que quand cette fonction était libre (mais chère, chez Honda factory, la seule électronique coûtait plus cher que toute la moto !).

On commence à parler d’un carburant plus propre (on s’est évidemment aperçu que même si c’est politiquement correct, les courses électriques se font siffler et n’ont aucun intérêt) qui serait probablement moins performant ou d’une nouvelle réduction de l’emport en essence.

Ce qui est sûr c’est que chaque fois que l’on diminue quelque chose sur les autos ou les motos de Grands Prix, pour en diminuer la vitesse, les ingénieurs récupèrent et … en quinze jours la puissance perdue!

La Dorna a menacé de simplement limiter la vitesse max, laissant chaque constructeur faire comme il l’entend, il y a déjà des radars et l’on rappelle que Zarco sur la piste de Losail lors du GP du Qatar et Binder au Mugello, ont le record absolu de la plus grande vitesse en MotoGP, avec … 362,4 km/h.

Tout simplement hallucinant !!!!

Mais si chaque constructeur fait comme il l’entend, les cerveaux des ingés vont trouver des trucs démentiels et à la fin de chaque GP, il y a aura c’est une évidence et des exclusions et ou des réclamations !

Enfin, autre annonce et non des moindres à Barcelone, juste après le Grand Prix de ce week-end, Marc Marquez va revoir ses médecins..

On sait qu’il est toujours sous antibios, si l’infection osseuse ne s’est pas résorbée, on peut imaginer un nouvel arrêt du pilote en Grand Prix… temporaire ou ?

Vas savoir Charles, l’aurait dit Gabin…

Pour terminer, cette carte des freinages reçue de Brembo et concernant le circuit de Catalunya.

De ce point de vue, c’est l’un des pus durs de l’année, en particulier en bout de ligne droite qui développe plus d’un km!

Jean Louis BERNARDELLI