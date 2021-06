FORMULE REGIONALE ALPINE. NOUVEAU SUCCÈS POUR SAUCY AU PAUL RICARD

Après sa disqualification à l’arrivée de la 1ére Course et la perte de sa victoire, Grégoire Saucy, le pilote Suisse d’ART Grand Prix, conserve le mental et ne déçoit pas, confirmant qu’il est le plus rapide, quoi qu’il arrive, également lors de la seconde séance des qualifications, signant de nouveau le meilleur temps au tour en 1’58.139, étant plus rapide de trois dixième que le deuxième, Hadrien David de l’équipe R-ace GP, son suivant avec 1’58.487.

Intéressant de voir comment le pilote Français, mais aussi Gabriele Minì autre pilote ART Grand Prix et Isack Hadjar le second tricolore chez R-ace GP, respectivement troisième et quatrième, tous les trois à trois dixièmes, démontrant que le temps au tour du pilote Suisse d’ART Grand Prix est vraiment épatant,laissant supposer aussi une sacrée compétition l’après-midi pour la deuxième place du podium !

Quelques heures plus tard, effectivement Grégoire Saucy, encore une fois, passe le premier sous le drapeau à damier, s’étant révélé totalement imbattable dans cette deuxième sur le Circuit Paul Ricard.

Quelques problèmes sur la grille obligent Hadrien David à partir de la voie des stands, tandis que Gabriele Minì, après un départ fantastique depuis la troisième position où il parvient presque à dépasser Saucy, est malheureusement lui aussi stoppé par des problèmes techniques… laissant la place de dauphin à Michael Belov du JD Motorsport

Une bataille intense et passionnante se déroule pendant toute la course entre le Finlandais William Alatalo et le second Français Isack Hadjar, respectivement en troisième et quatrième position, mais sans aucun dépassement jusqu’au bout.

Une excellente course également par Andrea Rosso, capable de défendre sa cinquième position face à un très rapide Zane Maloney, l’espoir de l’Île de la Barbade et qui se classe six pointant à la deuxième place du classement général provisoire !

Le septième est un bon Patrick Pasma, qui n’a pas totalement la vitesse nécessaire pour pointer plus haut dans la hiérarchie. Le huitième est l’Espagnol David Vidales, le premier pilote d’une Scuderia Prema Powerteam, débordé !!! Et qui n’occupe pas les places habituelles devant…

Au neuvième rang, on trouve un incroyable Hadrien David, parti on l’a dit des stands, gagnant des positions au fil des tours, les unes après les autres… quel spectacle! Dommage pour lui car sinon qui sait !

Le dixième est Thomas Ten Brinke, marquant deux bons points car la seconde place de Belov, non inscrit au Championnat, n’est donc pas retenue dans le classement, du coup le onzième et marquant un point est le Suédois Dino Beganovic.

François LEROUX

Photos : FORMULE ALPINE

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DU PAUL RICARD

1 – Grégoire Saucy – ART GP – 16 tours

2 – Michael Belov – JD Motorsport, à 0″739

3 – William Alatalo – Arden, à 1″358

4 – Isack Hadjar – R-Ace, à 1″663

5 – Andrea Rosso – FA Racing, à 2″502

6 – Zane Maloney – R-Ace, à 2″956

7 – Patrik Pasma – KIC, à 3″406

8 – David Vidales – Prema, à 3″954

9 – Hadrien David – R-Ace, à 5″290

10 – Thomas Ten Brinke – ART GP, à 5″702

11 – Dino Beganovic – Prema, à 6″513

12 – Franco Colapinto – MP Motorsport, à 6″675

13 – Pietro Delli Guanti – Monolite, à 7″019

14 – Elias Seppanen – KIC, à 7″063

15 – Kas Haverkort – MP Motorsport, à 7″472

16 – Oliver Goethe – MP Motorsport, à 7″771

17 – Tommy Smith – JD Motorsport, à 9″332

18 – Alessandro Famularo – G4 Racing, à 10″234

19 – L‍orenzo Fluxa – VAR, à 10″760

20 – Brad Benavides – DR Formula, à 11″166

21 – Alex Quinn – Arden, à 11″409

22 – Emidio Pesce – DR Formula, à 12″204

23 – Alexandre Bardinon – FA Racing, à 12″900

24 – Belén García – G4 Racing, à 13″222

25 – Axel Gnos – G4 Racing, à 14″194

26 – Paul Aron – Prema, à 14″265

27 – Nico Gohler – KIC, à 14″842

28 – Gabriel Bortoleto – FA Racing, à 14″939

29 – Eduardo Barrichello – JD Motorsport, à 16″370

30 – Lena Buhler – R-Ace, à 16″805

31 – M‍ari Boya – VAR, à 1 tour

32 – Francesco Pizzi – VAR, à 1 tour

ABANDONS

Gabriele Minì

Nicola Marinangeli

Jasin Ferati

‍LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT 2021

1.Saucy : 110 points – 2.Maloney : 87 – 3.Hadjar : 85 – 4.David : 83– 5.Quinn : 78– 6.Aron : 72 – 7.Alatalo et Minì : 56 – 9.Vidales : 52 – 10.Pasma : 45 – 11.Ten Brinke : 26 – 12.Boya : 21 – 13.Rosso : 14 – 14.Haverkort et Beganovic : 8 – 16.Bortoleto et Goethe : 2 – 18.Seppanen : 1.‍