SIMON PAGENAUD 3éme AUX 500 MILES, LOUPE UN SECOND SUCCÈS POUR ….0,5626 !!!

Sensationnelle performance pour le pilote Français Simon Pagenaud, avec l’incroyable remontée depuis la 26éme place sur la grille de départ jusqu’à une inespérée et inouïe 3éme à l’arrivée 200 tours plus tard, sous le drapeau à damier, le pilote du Team de Roger Penske, battu en outre d’un souffle pour la victoire, terminant à …. du vainqueur, son ami le Brésilien Hélio Castroneves !

Résultat qui permet au tricolore de remonter au classement général provisoire du Championnat Indycar 2021, à la 4ème, totalisant désormais 201 points, à 47 points du leader, l’Espagnol Alex Palou, brillant second – juste devant Simon – ce dimanche de l’Indy 400 !

Mais à seulement onze du second le Néo-Zélandais Scott Dixon, le poleman mais malchanceux en course victime de soucis mécaniques

Il y était presque… Après une remontée de 23 places, Simon Pagenaud et son équipe de la Dallara-Chevy N°22, de l’écurie de Roger Penske aux couleurs Menards, ont donc finalement terminé sur la troisième marche du podium de l’édition 2021 des 500 Miles d’Indianapolis, répétons-le, à seulement 0,5626 seconde du vainqueur !

L’INCROYABLE ´REMONTADÀ DE SIMON PAGENAUD

Simon Pagenaud a débuté sa course de la 26ème position et a dû faire face à des problèmes de tenue de route pendant les 100 premiers tourssur le redoutable ovale de l‘Indiana.

Puis un drapeau jaune est alors survenu au mauvais moment, au tour 35, ce qui l’a contraint à rester en piste alors qu’il était prévu qu’il fasse son premier arrêt.

Afin d’éviter la panne sèche, le Français fut obligé d’effectuer son arrêt alors que la voie des stands était fermée et du coup, règlement oblige, dû repartir de l’arrière du peloton.

Après une série d’excellents arrêts aux stands réalisée par l’équipe Penske Menards, Simon Pagenaud, fit son entrée dans le Top 10 au tour 127 et ce après avoir gagné trois places lors d’un restart.

Il réussit même à ce moment-là, à s’emparer provisirement de la première position pendant trois tours avant d’être forcé de s’arrêter au tour 176 pour ravitailler.

Alors qu’il ne restait plus que quatre tours sur les 200, Simon Pagenaud remontait à la quatrième position et il donnait tout pour finir sur le podium.

Pendant le dernier tour, Pagenaud accéléra encre plus fort et s’empara de la troisième position, seulement devancé d’un rien pour renouveler son succès du dimanche 26 mai 2019, son pote Hélio Castroneves, connu du temps où il roulait lui aussi au sein du clan de la Dream Team Penske, ne l’emportant qu’avec 0,5626 d’avance sur Simon Pagenaud !!!!

Un écart aussi minime qui ne lui offrait pourtant après les 500 miles couverts que la dernière marche du podium…

Néanmoins Simon Pagenaud affichait un large sourire, plutôt satisfait de sa superbe course :

« On avait une voiture extraordinaire et on finit troisième. A Indianapolis ce n’est que la première place qui compte, mais c’était une course magnifique. On a cherché jusqu’au bout, jusque dans les retranchements. Nous ne sommes pas passés loin de la deuxième place n de la victoire. »

Et il enchainait :

« Je suis certes déçu c’est sûr, mais tellement heureux qu’on ait fait une belle course et d’avoir eu une voiture aussi phénoménale. L’équipe Penske Menards Chevrolet a fait un travail incroyable lors des arrêts aux stands. Si on était parti d’un peu plus haut sur la grille, je pense qu’on aurait pu faire des dégâts à la compétition.»

Simon poursuivait :

« Bravo à Helio (Castroneves, vainqueur de la course), c’est un grand ami. Etant quatre fois Champion à Indianapolis, c’est encore plus une légende maintenant. Je le félicite et j’espère bien le rattraper. En plus, comme il a 46 ans, cela me donne dix ans de plus pour y parvenir ! »

Pagenaud, on l’a dit, pointe maintenant quatrième au Championnat Indycar 2021, premier des pilotes du clan Penske (Newgarden-Pwer-McLaughlin) et il effectuera son retour à la compétition les 12 et 13 juin lors de la prochaine manche programmée à Detroit.

Gilles GAIGNAULT

Photos : INDYCAR – TEAM

LE CLASSEMENT DE L’INDY 500 DIMANCHE 30 MAI 2021

1 – Helio Castroneves (Dallara-Honda) Meyer Shank – 200 tours

2 – Alex Palou (Dallara-Honda) Chip Ganassi, à 0″4928

3 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske, à 0″5626

4 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) Arrow McLaren Schmidt Peterson, à 0″9409

5 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter, à 1″2424

6 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Rahal RLL, à 9″0876

7 – Sage Karam (Dallara-Chevy) Dreyer&Riscol, à 13″4359

8 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter, à 14″2415

9 – Juan Pablo Montoya (Dallara-Chevy) Arrow McLaren Schmidt Peterson à 14″8808

10 – Tony Kanaan (Dallara-Honda) Chip Ganassi, à 15″4428

11 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi, à 16″5166

12 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske, à 22″3045

13 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter, à 22″6921

14 – Takuma Sato (Dallara-Honda) Rahal RLL, à 23″2955

15 – JR Hildebrand (Dallara-Chevy) AJ Foyt, à 23″5277

16 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti, à 28″8029

17 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi, à 38″6410

18 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Meyer Shank, à 40″1572

19 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti, à 40″3591

20 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske, à 40″8337

21 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti, à 40″8464

22 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti, à 41″5762

23 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt, à 1 tour

24 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin, à 1 tour

25 – Pietro Fittipaldi (Dallara-Honda) Dale Coyne, à 1 tour

26 – Sebastien Bourdais (Dallara-Chevy) AJ Foyt, à 1 tour

27 – Felix Rosenqvist (Dallara-Chevy) Arrow McLaren Schmidt Peterson, à 1 tour

28 – Ed Jones (Dallara-Honda) Dale Coyne, à 1 tour

29 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti, à 2 tours

30 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske, à 3 tours

ABANDONS

170° tour: Simona De Silvestro

119° tour: Graham Rahal

33° tour: Stefan Wilson

