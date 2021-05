NASCAR. SUCCÈS DE KYLE LARSON A CHARLOTTE. ET, LA HENDRICK BAT LE RECORD DU TEAM PEYY

Rick Hendrick qui dirige l’écurie éponyme, la Hendrick Motorsport, est devenu ce dimanche 30 mai 2021, le chef d’équipe le plus titré de l’histoire de la série NASCAR.

En effet, suite à cette victoire, la Hendrick Motorsports, devient l’écurie la plus victorieuse en NASCAR Cup Series avec… 269 victoires !

Rick Hendrixk qui indiquait :

« Richard Petty est le King de la NASCAR. Il a tant apporté à ce sport. C’est incroyable de faire mieux. J’ai du mal à réaliser. »

Une semaine après avoir rejoint le Team Richard Petty en termes de succés, en triomphant ce dimanche, Kyle Larson, absolument intouchable, lui a offert, lui, Rick Hendrick, qui lui avait donné une chance en début de saison, un nouveau succès dans la plus longue course de l’année, la Coca-Cola 600 de Charlotte.

Et après le sensationnel résultat du week end dernier, un beau doublé pour la Hendrick, obtenu à Austin au Texas, l’écurie répète le même résultat, avec à Charlotte, un nouveau doublé mais Kyle devançant Chase, décroché par Larson qui a mené 327 des 400 tours et Chase Elliott, deuxième, William Byron se classant quatrième et Alex Bowman cinquième !

Seul Kyle Busch qui pilote l’une des Toyota de l’équipe Gibbs est parvenu à s’immiscer dans la meute Hendrick !.

Mais, objectivement, ce dimanche Larson semblait débarquer d’une autre planète…

Parti de la pole à Charlotte, ​​il a dominé toute la course et malgré la pression exercée par ses coéquipiers, il a remarquablement géré sa course et contrôlé la situation.

Après l’arrivée, il expliquait :

« Ce n’était franchement pas si facile. Il a fallu se battre avec William (Byron) et Chase (Elliott). On avait une excellente voiture sur la fin. Merci à toutes les personnes qui me permettent de piloter cette Chevrolet N°5 et à toute cette équipe pour le travail accompli. »

Au final sis le damier à l’issue des 400 tours, derrière les quatre pilotes de la Hendrick et Kyle Busch de la Joe Gibbs, Austin Dillon terminé sixième, suivi de Denny Hamlin, de Chris Buescher, de Tyler Reddick et de Kevin Harvick, qui complètent eux, ce Top 10.

Peter GRISWOLD

Photos :NASCAR : TEAM

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DE CHARLOTTE

1 – Kyle Larson (Chevrolet) Hendrick – 400 tours

2 – Chase Elliott (Chevrolet) Hendrick – 400

3 – Kyle Busch (Toyota) Joe Gibbs – 400

4 – William Byron (Chevrolet) Hendrick – 400

5 – Alex Bowman (Chevrolet) Hendrick – 400

6 – Austin Dillon (Chevrolet) Childress – 400

7 – Denny Hamlin (Toyota) Joe Gibbs – 400

8 – Chris Buescher (Ford) Roush – 400

9 – Tyler Reddick (Chevrolet) Childress – 400

10 – Kevin Harvick (Ford) Stewart-Haas – 400

11 – Brad Keselowski (Ford) Penske – 400

12 – Ricky Stenhouse Jr (Chevrolet) JTG – 400

13 – Ryan Blaney (Ford) Penske – 400

14 – Bubba Wallace (Toyota) 23XI – 400

15 – Daniel Suarez (Chevrolet) Trackhouse – 398

16 – Erik Jones (Chevrolet) Petty – 398

17 – Joey Logano (Ford) Penske – 398

18 – Matt DiBenedetto (Ford) Wood Brothers – 398

19 – Corey LaJoie (Chevrolet) Spire – 398

20 – Michael McDowell (Ford) FrontRow – 398

21 – Cole Custer (Ford) Stewart-Haas – 397

22 – Aric Almirola (Ford) Stewart-Haas – 397

23 – Chase Briscoe (Ford) Stewart-Haas – 397

24 – Christopher Bell (Toyota) Joe Gibbs – 397

25 – Anthony Alfredo (Ford) FrontRow – 397

26 – Ryan Preece (Chevrolet) JTG – 397

27 – Ryan Newman (Ford) Roush – 396

28 – Justin Haley (Chevrolet) Kaulig – 395

29 – Martin Truex Jr (Toyota) Joe Gibb – 391

30 – Cody Ware (Chevrolet) Ware – 389

31 – BJ McLeod(i) (Ford) LiveFast – 389

32 – Quin Houff (Chevrolet) Starcom – 389

33 – James Davison (Chevrolet) Ware – 388

34 – Garrett Smithley (Chevrolet) Ware – 387

35 – Josh Bilicki (Ford) Ware – 382

36 – David Starr (Toyota) Starcom – 369

37 – Ross Chastain (Chevrolet) Chip Ganassi – 359

38 – Kurt Busch (Chevrolet) Chip Ganassi – 139

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT NASAR 2021