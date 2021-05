WSBK 2021 A ESTORIL : MAUVAIS DIMANCHE DES FRANÇAIS … REA ET AEGERTER GAGNENT…

Bon … On va aller très vite.

Rea (photo d’ouverture) gagne aujourd’hui en WSBK et Redding (Ducati) chute, Rea est donc encore plus en tête au général qu’avant et d’ailleurs on sait depuis le début de la saison que c’est lui qui va décrocher le pompon une fois de plus.

Avec plein de victoires qui vont faire qu’il en aura très bientôt plus que Rossi et Agostini, et ce dans le plus parfait anonymat, avec un règlement qui autorise une moto d’usine dans une course de motos de série améliorées.

C’est nul, mais bon, il y a des Français qui courent, en WSBK et en SSP 600.

Quand ils marchent bien j’ai envie de parler d’eux, quand ils se battent au-delà du Top Five ça m’intéresse beaucoup moins, peut-être que vous si donc je fais ça pour vous.

C’est sûr que vu comme ça c’est un tantinet méprisant mais c’est surtout que je me remets difficilement de la mort du fils de mon ami pilote de cross suisse Philippe Dupasquier.

Pour tout dire quand la moto tue un môme, je hais la moto.

Pas longtemps mais sur le moment j’aimerais tuer le destin.

Allez retour à Estoril (en plus, autant j’aime le circuit de Portimao autant celui d’Estoril me sort par les yeux…)

Donc en WSBK on a un pilote, Lucas Mahias, qui arrive du SSP 600 et il est certain que cette montée d’un grade est, en période d’apprentissage, une sorte de tonneau des Danaïdes …

Oui, les Grecs anciens étaient très forts pour sortir des histoires, des légendes pardon, mêlant le meurtre, le sexe, la guerre des familles etc…

Les Danaïdes ont été condamnées aux enfers après avoir tué et… (Cher Dupont-Moretti, si tu me lis tu peux me dire comment j’écris ça sans aller en taule ?) elles ont donc tué et connu de façon biblique des tas de mecs, et leur châtiment consistait à remplir éternellement un tonneau percé de toutes parts….

Il y a aussi Sisyphe dans le même genre qui après avoir violé sa tante qui était aussi sa sœur, oui c’est possible on pensera au script de « Chinatown », Sisyphe a été condamné à pousser un énorme rocher qui une fois arrivé au sommet de la pente retombait automatiquement en bas dans la vallée.

Et bien nos pilotes français, sans avoir tué personne, le reste ne me regarde pas, ont subi un week end de ce genre à Estoril.

J’aurais m’en sortir avec quelques mots genre « ils ont été en galère » mais ça manque un peu d’originalité…

En WSBK, samedi, Mahias a fini treize et Ponsson est DNF.

Dimanche Mahias est quinze et Ponsson dix sept.

En SSP 600, Cluzel est podium le samedi, je lui ai consacré un reportage hier pour cette raison, le dimanche il est douze et pour une fois, il y en aura peu, la course n’est pas gagnée par la Yamaha Evan Bros d’Odendaal qui est DNF.

Mais par la Yamaha du team Ten Kate qui fait rouler Aegerter.

Voilà, ci-dessous le classement mondial dans les deux cylindrées et prochaine manche en Italie le 13 juin.

Classement général WSBK 2021 après Estoril

https://resources.worldsbk.com/files/results/2021/EST/SBK/003/STD/ChampionshipStandings.pdf?version=67e649219847fb6e7ff3ae98ae3ca54c&_ga=2.28315647.218322872.1622402028-1647276493.1611940709

Classement général SSP 600 2021 après Estoril

https://resources.worldsbk.com/files/results/2021/EST/SSP/002/STD/ChampionshipStandings.pdf?version=67e649219847fb6e7ff3ae98ae3ca54c&_ga=2.259645641.218322872.1622402028-1647276493.1611940709

Je me jette aux genoux de nos lecteurs qui considèrent que se sortir d’un piège par une pirouette hellénique est un scandale.

Le seul énoncé des résultats eut pris trois lignes et puis, il y a des tas de gens qui adorent la moto mais savent qu’il n’y a pas que ça dans la vie, bienvenue dans une autre légende…

Jean Louis BERNARDELLI